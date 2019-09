Duel domácího RMSK Cidlina s jediným zástupcem podkrkonošského regionu byl hlavním tahákem víkendového dění v nejvyšší oblastní soutěži.

Nový Bydžov – Vrchlabí 1:0 (0:0)

Vrchlabští na půdu favorita cestovali v nejlepším možném rozpoložení. Po třech výhrách v řadě neměli co ztratit, leč domů se rozhodně nechtěli vracet s prázdnou. A také nemuseli. Svěřenci trenéra Jiřího Hlouška na krásně připraveném trávníku se soupeřem sehráli zcela vyrovnanou partii a zasloužili si bodovat.

Takřka hodinu trval bezbrankový stav. Ne že by fotbal nudil, obrany ale na obou stranách kralovaly. Gólu se přesto diváci dočkali. A přišel zcela nečekaně. V době, kdy hosté kontrolovali dění na hřišti, vyrobil obrovskou hrubku jinak spolehlivý Švejdar a zaváhání brankáře hbitě využil špílmachr domácího mužstva Ševčík.

Přes nesmírnou snahu se hostům vyrovnat nepodařilo a hřiště opouštěli se svěšenými hlavami.

„Odehráli jsme zatím nejlepší zápas podzimu. Tým začíná postupně plnit trenérovy představy o hře. Myslím si, že oba soupeři se snažili o kombinační fotbal, který se divákům líbil. My jsme se bohužel ve druhém poločase dopustili chyby v rozehrávce, za což nás domácí potrestali vstřelenou brankou, na kterou jsme již ve zbylých minutách nedokázali odpovědět,“ popsal utkání vedoucí vrchlabského mužstva Roman Fictum.

Na jeho slova navázal šéf domácí střídačky Petr Průcha: „Vrchlabí pod vedením velezkušeného trenéra Hlouška má kvalitní a houževnatý tým. Moc dobře jsme věděli, že to bude tuhá bitva, což se potvrdilo do poslední pídě! Ne vše se dařilo dle našich představ (to je fakt), ale důležité je, že jsme utkání zvládli a tři body do tabulky po kanonádě v Polici potvrzujeme. Pana Hlouška si vážím a porazit ho, je pro mě veliká věc.“

Fakta – branka: 52. Ševčík. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. RMSK Cidlina Nový Bydžov: Lehký – Vincour, Jilemnický, Müller, Vaněk (78. Bekera) – Trejbal, P. Mokošín, Ševčík (71. Blažek), Hlušička (78. Novák) – Holec, Voldán. FC Vrchlabí: Švejdar – T. Navrátil, Fink (68. Blažej), Hanuš, Hájek – Kout, Z. Tauchman, Zdržálek (78. Hladík), Fišar – Žďárský, Kraus (85. Cink).

Aktuální tabulka

1. Libčany 5 4 0 1 0 27:5 13

2. Nový Bydžov 5 4 0 1 0 14:2 13

3. Třebeš 5 3 2 0 0 11:5 13

4. Slavia Hradec 5 3 1 0 1 14:11 11

5. Olympia-Kratonohy 5 3 0 0 2 12:9 9

6. Vrchlabí 5 3 0 0 2 7:4 9

7. Hořice 5 2 1 1 1 9:8 9

8. Police nad Metují 5 3 0 0 2 9:11 9

9. Chlumec n. C. B 5 1 2 0 2 10:11 7

10. Červený Kostelec 5 2 0 0 3 7:7 6

11. Černilov 5 1 0 2 2 8:10 5

12. Vysoká n. L. 4 1 0 1 2 7:10 4

13. Rychnov n. K. 4 1 0 0 3 7:10 3

14. Dobruška 5 1 0 0 4 2:9 3

15. Kostelec nad Orlicí 5 1 0 0 4 3:12 3

16. Jičín 5 0 0 0 5 7:30 0