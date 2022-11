Městský fotbalový klub v rámci 14. kola I. A třídy Královéhradeckého kraje zajížděl na půdu lídra tabulky a v České Skalici byl i s ohledem na své marné podzimní výsledky jasným outsiderem. Jenže míč je kulatý, každý duel začíná výsledkem 0:0 a to se projevilo i v souboji hraném na českoskalickém stadionu.

Hosté brzy vedli, favorit poločasovou přestávku orámoval dvěma góly bombera Diviše a nic nenasvědčovalo dalšímu zvratu. V rozmezí od 59. do 75. minuty se ale třikrát trefil dvaadvacetiletý útočník hostů a rázem byl na světě výsledek 2:4.

Dušane, za áčko Nového Města hrajete už od sedmnácti let. Byl tohle váš nejvydařenější zápas, nebo si vzpomenete i na povedenější?

Vzpomněl bych si i na lepší, ovšem to jsem byl na jiné pozici, než jsem nastoupil nyní proti Skalici. Po nevydařených zápasech a absenci hráčů z různých důvodů mě dal trenér na pozici, která mi byla vlastní v mládeži Nového Města. Nastoupil jsem jako defenzivní záložník. Mým úkolem bylo bránit silnou středovou zálohu soupeře, především pak Diviše s Hanelem, což se moc nepodařilo.

Dušan Hůlek ještě v dresu novoměstského mladšího dorostuZdroj: archiv fotbalistyDařilo se vám však na opačné straně hřiště, kde jste třemi góly pomohl vyloupit půdu lídra I. A třídy. Hádám ale, že s něčím podobným jste před zápasem moc nepočítali, souhlasíte?

Možná to teď ode mne bude znít troufale, ale nesouhlasím. Naše základní sestava se pro tento zápas blížila k ideálu. Naopak domácí mužstvo sužované absencemi se ukázalo zranitelné a to dle mého názoru nejvíce v brance, kde museli nahradit nejlepšího brankáře soutěže Honzu Šťastného jiným gólmanem, což se ukázalo jako klíčové pro naše vítězství.

Přesto, do Skalice jste jeli po pěti porážkách v řadě, poslední venkovní duel dokonce na půdě hradecké Lokomotivy dopadl propadákem podzimu. Čím to, že se Novému Městu po vydařeném vstupu do sezony přestalo dařit?

Máte pravdu, propadák to byl obrovský. Hlavně v prvním poločase, který jsme na lokádě po chybách v zadních řadách prohráli 5:0. Dalšími důvody byla zranění důležitých hráčů, špatná klíčová rozhodnutí, nekvalita v zakončení a bojovnost celého týmu. Jsem ale moc rád, že zde nastal moment v poločasové přestávce, kdy jsme si to všechno vyříkali a byli odhodlaní dále pokračovat a makat tak, jako na začátku soutěže.

Přesto pořád ještě může platit „konec dobrý, všechno dobré“. Berete to taky tak, že když porazíte v závěrečném duelu Miletín, bude podzim hodnocen pozitivně?

Náš podzim se bohužel určitě pozitivně hodnotit nebude. Na to, jak to celé „lepíme“ dohromady, si myslím, že tomu celkový výsledek bude také odpovídat.

Jak se vlastně výhra v České Skalici rodila? Krátce po pauze jste prohrávali. Cítil jste sám, že máte na obrat?

Jak už jsem zmínil, v obrat jsem věřil. V zápase jsme nebyli horším soupeřem, ba naopak.

Obrat přišel hlavně vaší zásluhou. Tři branky za 16 minut. Popíšete góly? Kdo vám na ně nahrával a která trefa byla nejpovedenější?

Nejhezčí brankou byla určitě ta první. Začala po mém vyvezení míče, prostrčením míče mezi soupeřícími hráči na Kikiho (Josef Novák), který kličkou obešel svého obránce, nahrál do vápna, po skrumáži mi to Erik (Berger) přiťukl a já z hranice vápna svojí slabší levou nohou technicky obstřelil brankáře.

Co zbylé dvě trefy?

Při druhém gólu jsem po špatném rozehrání brankáře vystihl přihrávku, rozběhl se s míčem opět mezi soupeře, prostrčil míč tentokrát na Novase (Matyáš Novotný), ten odcentroval na přední tyč, kde brankář pouze stačil míč vyrazit přímo pod moje nohy a já jen dorážel do prázdné branky. No a třetí trefa přišla znovu po špatné rozehrávce soupeře, kterou vystihl Frigo (Dominik Flígr), jenž pak zvolil nepříjemnou střelu z pětadvaceti metrů, kterou brankář vyrazil přímo na hlavu Erika a ten bez váhání zakončoval. Brankář sice reflexivně míč chytil, bohužel pro něj ho ale opět vyrazil pod moje nohy a já už jen střelou do prázdné brány dovršil hattrick.

Jste odchovancem MFK Nové Město nad Metují. Jak byste podmínky v klubu popsal a je I. A třída soutěží, která do města patří?

Samozřejmě podmínky jsou zde jiné než u drtivé většiny klubů, jelikož jsme jako fotbalový klub ve sportovním areálu v pronájmu. Tím bych chtěl zmínit práci Ivo Janečka, předsedy klubu a trenéra našeho A týmu, a tímto mu poděkovat za jeho obětavou a nesmírně časově náročnou práci. Poté, co klub sestoupil z krajského přeboru, odešel tehdejší předseda pan Maur. Ivo Janeček tak nejprve zastoupil jeho funkci a později přestoupil i na trenéra po odchodu pana Dudka.

Fotbalisté Nového Města nad Metují působí letos v krajské soutěži I. A třídy.Zdroj: archiv Deníku

Jak už jsem zmínil, v áčku jste začal nastupovat krátce po přechodu z mladšího do staršího dorostu. Jaké jsou vaše fotbalové ambice a kterou soutěž byste si v budoucnu rád zahrál?

Moje ambice jsou dál podávat výkony, jako byl ten proti České Skalici a být platným hráčem novoměstského A týmu. Samozřejmě jako každý hráč si přeji, aby se mi vyhýbala zranění a odstranil jsem excesy ze své hry, které negativně ovlivňují můj fotbalový růst. Už v sedmnácti, jak zde bylo zmíněno, jsem nastoupil do pár zápasů ještě v krajském přeboru a určitě bych se časem chtěl vrátit zpět. O soutěž výše a navíc v novoměstském dresu.

Na vršku I. A třídy je letos těsno. Které dva celky tipujete na postup do krajského přeboru? Kdo vám na podzim přišel nejsilnější?

Už při pohledu na tabulku favorizuji týmy České Skalice a Železnice, ale určitě bych nechtěl zapomenout na Lázně Bělohrad s Roudnicí, které mají svoji kvalitu a mohou se před tyto soupeře dostat. Zbytek týmů se spíše bude koukat na spodek tabulky, protože, jak jste správně poznamenal, letos je I. A třída neskutečně vyrovnaná.

Blíží se mistrovství světa v Kataru. Budete zápasy sledovat? A komu budete fandit, koho tipujete na medailové pozice?

Šampionát rozhodně budu sledovat. I proto, že nás čeká poslední mistrovství světa s Ronaldem a Messim, tak právě jim budu přát, aby aspoň jeden z nich celý turnaj vyhrál a udělal tak krásnou tečku za svojí neskutečnou kariérou.