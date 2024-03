Před týdnem se do kopaček na jaře poprvé obuli účastníci krajského přeboru a I. A třídy, tuto sobotu a neděli je následují celky hrající obě skupiny I. B třídy. A právě aktuální dějství nabízí v Královéhradeckém kraji velmi pikantní zápasy, některé z nich mohou být dokonce klíčové v bojích o postup do vyšší soutěže.

Jedno takové utkání se hrálo v I. A třídě. Fotbalisté Kostelce nad Orlicí přivítali soupeře z Železnice a ve hře bylo druhé postupové místo. 150 diváků čekalo na úvodní branku hodinu hry, pak si vzal slovo aktuálně čtvrtý nejlepší střelec soutěže Jan Kypr a dvěma trefami v rozmezí deseti minut kvalitní partii rozhodl.

Ohlasy na utkání

Kamil Kaplan (Kostelec nad Orlicí): „Utkání nabídlo kvalitu z obou stran. Bylo to o první brance, kterou se podařilo vstřelit hostům po našich předchozích dobrých možnostech otevřít skóre, z nichž dvě skončily na brankové konstrukcí. Gratuluje soupeři ke třem bodům.“

Vladimír Blažej (Železnice): „Respekt, to je slovo, které chci použít k celému našemu týmu a také k týmu hostitelů. Pro oba celky to bylo jedno z klíčových utkání jara a souhlasím s Kamilem Kaplanem, rozhodlo, kdo dá první gól. Máme za sebou dva duely s mužstvy první čtyřky a lepší bilanci jsme si nemohli přát. Týmový výkon, nasazení a opět výborná defenzíva, to byly faktory, které cením. Zvládli jsme i individuální kvality Vítězslava Hrubého, jenž patří do jiné soutěže.“