Davide, jak došlo k pětigólové porci? Sedl vám zrovna ten zápas?

Asi bych řekl, že konečně, po dlouhé době. Pár zápasů mi to nelepilo a když už tam občas něco spadlo, tak to byl nějaký náhoďák, že se to odrazilo nebo něco takového. Teď, i když jich mohlo být ještě o dva víc, tak více méně všechno, co jsem měl, tam spadlo. Jsem za to rád a doufám, že to bude pokračovat, i když třeba ne v takovém množství, ale aspoň v nějakém menším.

Třeba jako v loňské sezoně? Tam vám to poměrně střílelo, se čtyřiadvaceti trefami jste byl třetím nejlepším kanonýrem I. A třídy.

Taky jsem tam měl jedno hluché místo, kdy to pár zápasů prostě nelepilo. Ale kdybych asi skončil na takovém čísle jako v minulé sezoně, tak by to bylo super.

Nedal jste už někdy náhodou pět branek v jednom utkání?

Pět si nevybavuju.

Tak čtyři?

Ano, čtyři góly jsem vstřelil v Třebechovicích. Tuším, že jsme tam vyhráli 5:1. Těchto pět je zatím můj rekord, tedy co se týká v mistráku. Nevím, jestli někdy něco podobného nebylo v přáteláku, ale v mistráku je pět maximum.

Údajně jste nedávno nedal penaltu a další šance. Spadla z vás nyní deka?

Určitě. Řekl bych, že ta penalta byla takovým vyvrcholením mojí krize. Ale říkal jsem si, že když bude v nějakém dalším zápase penalta, tak si ji vezmu a prostě to prorvu, což se podařilo (zasměje se).

Před týdnem jste překvapivě vyhráli 5:1 na půdě České Skalice, která má postupové ambice. Teď jste rozstříleli 7:2 nováčka z Miletína. Znamená to, že jste se rozjeli?

Doufám v to. Minule ve Skalici, to jsme nikdo nečekal. Osobně jsem si říkal, hlavně neudělat nějakou ostudu. Nakonec to dopadlo asi tím nejlepším možným způsobem, že jsme Skalici skoro do ničeho nepustili a nám to tam konečně napadalo. Proti Miletínu jsme to chtěli hlavně potvrdit, aby to nebyla jenom nějaká vlaštovka. To se taky podařilo, i když po poločase, kdy to bylo 2:1, jsme se báli, aby Miletín nenakopla branka těsně před přestávkou. Naštěstí jsme přidali další góly. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Je to samozřejmě lepší než prohrávat (usměje se).

Při pohledu na tabulku je letos soutěž poměrně vyrovnaná, dole nikdo neodpadl a nahoře nikdo neodskočil. Jaký je vůbec cíl Kunčic? Být třeba kolem pátého šestého místa jako vloni?

Rozhodně nechceme hrát spodek, nicméně jak říkáte, je to vyrovnané. Minulý rok byly suverénně poslední Nepolisy. Myslím si, že my teď máme nějaké tři čtyři body jak na sestup, tak i na postup. Kdybychom zopakovali loňský výsledek, což bylo páté místo, a klidně i výš, kdybychom atakovali bednu, tak si myslím, že by to byl úspěch. Ale za mě určitě minimálně střed tabulky.

Které týmy tipujete na první dvě pozice, které by měly být postupové?

Před začátkem soutěže jsem si myslel, že to bude Česká Skalice, ale teď netuším. Nevím, jak je na tom herně Železnice, která sbírá hodně bodů. Plus samozřejmě Nový Hradec, ten je na tom ofenzivně hodně dobře, i když dostává také dost gólů. Domnívám se, že to udrží Železnice asi s Českou Skalicí. Nebo se aspoň o to poperou.

V Kunčicích od začátku této sezony hrajete i se svým bráchou. Jak sourozenecká spolupráce na hřišti klape?

Bráchu jsme udělali, tuším, v minulé sezoně na nějaké rozlučce, kde to podepsal k nám (směje se). Jsem rád, že tam je, docela mu to i jde. Je to jeho druhé dospělácké angažmá a podle mě mu to sedlo dobře. On je to takový nervák, takže když se nedaří, tak mu to moc nejde, ale když se daří jako poslední dobou, tak je to super. Dokonce poslední dva zápasy jsme spolu nastoupili v útoku. Nevím, jestli si na hřišti rozumíme. Jinak nevím, co k němu říct (usměje se).

Má ránu jako vy?

Nikdy jsem si to nemyslel, ale na trénincích i v zápase potvrzuje, že to taky většinou řeší silou než technicky.

Takže chce taky prorvat síť?

Více méně jo, akorát pravou nohou, tu já mám na opírání.

Levák a pravák, to byste se v útoku mohli dobře doplňovat, ne?

Asi jo. On je spíš takový rychlostní a já abych mu to tam připravoval. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to připravoval on mně. Ale ono je asi vcelku jedno, komu to tam spadne, hlavně aby nám to tam padalo a sbíraly se body.

Ještě hrajete futsal za Vysoké Mýto?

Už ne. Před sezonou jsem si myslel, že ještě budu pokračovat. Jenže pak nějak se stalo všechno dohromady, že i kvůli práci a osobnímu životu bych to časově nestíhal. Bylo by to náročné, takže už ne.

Takže už jen fotbal v Kunčicích?

Přesně tak. Už se soustředím jenom na Kunčice.