Zatímco trutnovští fotbalisté doma ztratili dva body v souboji s Českou Skalicí, Sparta si vyšlápla na soupeře z čela tabulky, když trefou Ondřeje Chrásky porazila Roudnici.

AM GNOL I. A třída

Úpice - Roudnice 1:0 (1:0)

Fakta – branka: 38. Chráska. Rozhodčí: P. Matula. ŽK: 150. SK Sparta Úpice: Dousek – Punar, Kulhánek, M. Čáp (78. Kábele), Pančík (90. J. Romančák) – Jadrný, P. Růžička, Luštinec, Marel – P. Doubic, Chráska.

Radek Kaplan (Úpice): „Doma jsme potřebovali zabodovat, což se nám povedlo. Hosté byli nebezpeční pouze v prvním poločase, navíc bez gólového efektu. Nám se podařilo vstřelit gól, který se nakonec ukázal jako vítězný. Ve druhé půli jsme si vedení pohlídali a určitě musím náš tým pochválit.“

Trutnov B - Česká Skalice 1:1 (1:1), penalty 3:4

Fakta – branky: 19. Herout – 15. Valeš. Rozhodčí: Kánská. ŽK: 1:2. Diváci: 74. MFK Trutnov B: Birka – M. Přívratský, V. Kozák, Macek, Štěpánek – M. Kamitz,P. Matějka (69. Kalhous), Groer, Landa – Brejcha (78. Vomočil), J. Herout.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Dva ztracené body nás musí vzhledem k vývoji utkání a domácímu prostředí mrzet. Zejména v první půli jsme měli herně navrch, ale opět jsme se trápili v koncovce. Šance, do kterých jsme se dostali, jsme využít nedokázali. Po změně stran se hra vyrovnala a hlavně přiostřila. Střelecká impotence se však i nadále držela zakončujících hráčů na obou stranách. Zápas pomalu dospěl až k penaltovému rozstřelu. Ten se nám hrubě nepovedl.“

JAKO I. B třída

V I. B třídě zaujala nejvíc vysoká výhra Bílé Třemešné nad třetím týmem tabulky. V okresním derby vrchlabská rezerva přetlačila Staré Buky a debakl 7:1 si ze hřiště lídra soutěže přivezly Kocbeře.

Vrchlabí B - Staré Buky 2:1 (2:1)

Fakta – branky: 25. A. Zajíc, 45. Stránský – 38. Křižovič z pen. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 1:0. Diváci: 152. FC Vrchlabí B: Tuž – Hájek, J. Zajíc, Mejsnar, A. Zajíc – Cink, Zarebski (53. Šafář), Pokorný, M. Stránský (67. M. Tauchman) – P. Kraus (71. Jech), J. Blažej (63. M. Slavík). TJ Sokol Staré Buky: Koščál – Trutnkát, Wimmer, Týnek, Tošovský (67. Němeček) – D. Pálinkáš (60. Šošovička), Pištora, J. Makovský (60. N. Mucudis), Dušek (85. Poznar) – P. Knap, Křižovič.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Důležitý zápas začal opatrnou hrou. Postupem času jsme začali mít navrch, ale do větší šance se dostali hosté. Do vedení jsme šli po pěkné akci, kterou zakončil A. Zajíc. Poté hosté z penalty srovnali. V závěru poločasu soupeř chyboval a dovolil nám jít znovu do náskoku. Rád bych vyzdvihl hráče hostí, který i přes nepříznivý výsledek otočil několikrát verdikt rozhodčích.“

Pavel Korec (Staré Buky): „Našemu výkonu chyběl už jen nějaký ten bod. Bohužel jsme ale díky neproměněným šancím žádný nezískali. Domácí své příležitosti využili a berou vítězství. Zápasu by více slušela remíza. Nezbývá než to konečně urvat v dalším utkání.“

Bílá Třemešná - Skřivany 4:0 (2:0)

Fakta – branky: 13. M. Jákl, 15. T. Kubelka, 62. Macek, 69. J. Hažer. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 2:3. Diváci: 120. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss (76. Forman), Josef Kubelka, J. Hažer, Jaroslav Kubelka – T. Otradovský (64. Dašek), T. Kubelka, D. Kubelka, M. Jákl (84. J. Polák) – Macek (81. J. Jákl), Hendrych.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Přijel k nám třetí tým tabulky a i s ohledem na podzimní porážku z jeho hřiště jsme před ním měli zdravý respekt. Od začátku jsme byli lepším týmem. Brzy vedli o dvě branky a do konce poločasu se možná zbytečně přizpůsobili hře hostů, která byla spíš o nakopávaných balonech. Po gólu na 3:0 jsme si zbytek utkání v klidu ohlídali. K úrovni zápasu přispěla velmi dobrým výkonem i trojice rozhodčích.“

Dolní Kalná - Miletín 1:0 (0:0)

Fakta – branka: 90. (+1) Hampl. Rozhodčí: Pešava. ŽK: 0:2. Diváci: 120. FK Dolní Kalná: Ulrych – Dohnal (76. Strnádek), J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek (46. V. Kodytek) – M. Bartoš, M. Šulc, Najman, Hampl (92. D. Ježek) – T. Jiřička (83. Š. Drinka), J. Jiřička.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Pro další vývoj jsme veledůležité utkání, byť v hodině dvanácté, zvládli. Náš defenzivní výkon byl bezchybný, směrem dopředu nám to na hrbolatém terénu vázlo. V první půli chyběla i větší touha. Ve druhé půli jsme se zlepšili, dostávali se do šancí, ale ani dvě nejvyloženější neproměnili. Když už jsme se pomalu připravovali na penalty, na zadní tyči propadl míč k Tomáši Hamplovi, jenž tečovanou střelou rozhodl. Nepopsatelná euforie na hřišti i v hledišti, zasloužené vítězství.“

Nová Paka - Dvůr Králové B 3:0 (1:0)

Fakta – branky: 2. Janouch, 83. Ponikelský z pen., 90. (+1) Kuchta. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 2:1. Diváci: 73. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Prokůpek – D. Bednář, Rejl, Voda, S. Ježek – Machek (83. Rej-chrt), Kasan (70. Klazar), V. Hák, M. Hák (70. Zlámal) – M. Otradovský, Marks.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Gratulujeme soupeři k vítězství. Na hřišti lídra tabulky jsme herně zdaleka nepropadli, domácí ale byli produktivnější a po zásluze získali tři body.“

Hostinné - Železnice 1:3 (1:0)

Fakta – branky: 2. Šmucer – 51. Barták, 80. Repka, 82. Bucek. Rozhodčí: Tůma. ŽK: 3:1. Diváci: 127. TJ Tatran Hostinné: J. Horák – Brož (86. Morávek), L. Horák, L. Kracík, D. Kracík – Šmucer, Pham, D. Blažek, D. Polák (62. J. Slavík – Petružálek (86. Antoš), J. Zítko (74. Merta).

Milan Polomčák (Hostinné): „Po celkem vyrovnaném prvním poločase se ve druhé půli ukázala lepší kvalita soupeře v zakončení.“

Nepolisy - Kocbeře 7:1 (2:0)

Fakta – branky: 2., 53. a 74. P. Pokorný, 39. a 68. (obě z pen.) Pánek, 65. Zámečník, 70. Batelka – 81. Kilevníkz pen. Rozhodčí: Pálka. ŽK: 0:2. Diváci: 92. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – Krejsa (54. Zapadlo), L. Novák, Béna, Mohet – Hulík, M. Blažek, Pojezdný (87. Nápravník), Šolc (77. Jarolím) – Kilevník, Šmíd.

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Domácí potvrdili roli favorita a zaslouženě vyhráli. Ke zbytku se tentokrát nebudu vyjadřovat.“

MUŽSTVO KOLA - SK Sparta Úpice

Po třech venkovních porážkách potřebovala Sparta vyhrát. Proti obávané Roudnici se jí to povedlo. Soupeři oplatila podzimní prohru 1:0.



BOREC KOLA - Tomáš Hampl (Dolní Kalná)

Duel Dolní Kalné s Miletínem spěl k rozstřelu. V nastaveném čase ale propadl míč k nohám domácího záložníka a byl z toho vítězný gól.



SMOLAŘI KOLA - TJ Sokol Staré Buky

V okresním derby na hřišti vrchlabské rezervy herně nepropadli. Nevyužité šance ale hráče Starých Buků stály lepší výsledek.