Před týdnem doma proti Třebši B to ještě nevyšlo, na hřišti rezervy hradecké Slavie už ale fotbalisté Velichovek vítězství oslavili.

Tomáš Otradovský dnes 13:20

Tak to se úplně nečekalo. Fotbalisté Vysoké nad Labem se po roce vrátili do krajského přeboru, že si ale hned ve svém třetím zápase vyšlápnou na loni druhou Solnici a ještě výsledkem 7:3? No panečku! Hattrickem se přitom blýskl Jakub Mikušík. Uspěl i nováček I. A třídy z Velichovek, vítěznou branku při výsledku 2:3 na hřišti rezervy hradecké Slavie vstřelil Ondřej Runkas.