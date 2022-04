Záložník Michal Voldán, jehož mančaft suverénně vládne soutěži a míří do divize, v posledních čtyřech zápasech vsítil pět branek. Navíc jedna byla parádní, čehož si všimli i zástupci České televize a vybrali ji do svého pořadu jako nejkrásnější gól víkendu.

Stalo se tak v domácím zápase s Jaroměří. Voldán ukázal ukázkový tah na branku, v rychlosti obešel dva protihráče a z dvaceti metrů míč poslal přímo do šibenice.

„Je pravda, že mi ta střela zrovna vyšla,“ přikyvuje 32letý borec. O tom, že byl v televizi, však neměl žádnou páru. „Vůbec jsem to nečekal. Byla to náhoda. Překvapilo mě to. Ani jsem nevěděl, že ten pořad existuje,“ směje se.

Myslel si, že je to dva tři roky staré

Jak se o tom tedy dozvěděl? „Přišel jsem do jedné hospůdky v Jičíně a tam mi kolega říkal: Hele, včera jsem seděl doma a viděl tě v televizi. Myslel jsem si, že je to dva tři roky staré, neboť tehdy jsme hráli televizní zápas v Chlumci. Jenže on tvrdil, že je to teď ze zápasu s Jaroměří. Tak jsem se na to podíval a fakt to tam bylo,“ říká udiveně bývalý hráč Jičína, Robous, Podhradí, Nové Paky a Dvora Králové nad Labem.

Televizní gól Voldána logicky nemohl uniknout ani pozornosti pokladníků v bydžovské kabině. „No jasně, kluci hned chtěli něco do kasy. Tak jim říkám, že je to už čtrnáct dní staré, že mají smůlu. Vždyť já o tom ani nevěděl. Ale ne, něco za to rozhodně dám. Mám z toho samozřejmě radost. Člověk není každý den v televizi, že ho vyberou s nějakým hezkým gólem,“ podotýká nejzkušenější hráč cidlinského RMSK, kde je jediným třicátníkem v mužstvu mířícím do divize.

Postup do divize? Snad už to dotáhneme

Bydžov má v čele tabulky krajského přeboru už třináctibodový náskok a do konce sezony zbývá osm kol. „Myslím si, že už bychom to měli dotáhnout,“ je téměř přesvědčen Michal Voldán. Už jde nejspíš jen o to, jestli se rozjetému týmu podaří dokončit soutěž bez porážky, což by byl málo vídané.