/VIDEO/ Týden co týden se Krkonošský deník ohlíží za střeleckými parádami fotbalistů z…

Pane učiteli, s jakými plány jste v úterý ráno sedali do autobusu a vydávali se na cestu do Trutnova?

Přesněji postup na Svátek fotbalu, jak je nazýváno celorepublikové finále. To se letos uskuteční v Královéhradeckém kraji, ve dnech 3. - 4. června jej bude hostit novotou zářící Malšovická aréna v Hradci Králové.

Jak říkáte, loni oběma týmům postup na Svátek fotbalu těsně unikl. Byla motivace uspět o to větší?

Určitě tu byla touha zkusit to znovu, ale dobře jsme věděli, jak silní budou soupeři. Mezi vyspělou krajskou elitou se těžko něco plánuje, musíte hrát naplno a pak uvidíte.

Vítěz kategorie A (žáci 1. až 3. tříd) Základní škola Javornická Rychnov nad KněžnouZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Zatímco mladší výběr směřoval za postupem od samotného začátku turnaje, starší byl na pokraji vyřazení. V čem si obě cesty byly podobné?

Nejdříve rozdíly (usmívá se). Ve starší kategorii se po prvním nešťastně prohraném utkání plakalo. Abychom kluky psychicky zvedli, řekli jsme, že ještě není vše ztracené a zlepší-li svůj výkon, turnaj se ještě „zamotá“. V tu chvíli nikdo ale netušil, že se to opravdu stane. Mladší mohli prvenství získat už po třetím utkání, ale to skončilo remízou a my museli hrát až opravdu do konce.

Cesta mladšího výběru krajským finále ZŠ Javornická - ZŠ Števcova Hradec Králové 3:0

ZŠ Javornická - ZŠ Komenského Trutnov 6:2

ZŠ Javornická - ZŠ B. Němcové Jaroměř 2:2

ZŠ Javornická - ZŠ Železnická Jičín 8:1

A teď ty společné záležitosti?

Společná pro oba týmy byla obrovská důležitost posledního utkání. Když nevyhrajeme, nebudeme první. Když vyhrajeme, jsme krajskými vítězi. Bylo to hodně těžké, ale my to dokázali.

Opírali jste se o kolektivní výkony, k nepřehlédnutí ale byly i individuality. Kdo z vašeho pohledu zaslouží největší pochvalu?

Zatím bych úplně nechtěl někoho úzkostlivě vyzdvihovat, preferencí bylo vytvářet a držet stoprocentně týmového ducha. Ale třeba zisk titulu nejlepšího střelce v obou kategoriích nepochybně svědčí i o tom, že oba týmy měly své lídry a opory.

Cesta staršího výběru krajským finále ZŠ Javornická - ZŠ Malecí Nové Město n. M. 0:1

ZŠ Javornická - ZŠ Štefánikova Hradec Králové 3:2

ZŠ Javornická - ZŠ Strž Dvůr Králové n. L. 7:0

ZŠ Javornická - ZŠ Železnická Jičín 6:4

Tvořili výběry vaší školy pouze samí fotbalisté z Rychnovska?

V naprosté většině byly oba týmy vytvořené z hráčů FC Spartak Rychnov nad Kněžnou. Chtěl bych zde poděkovat všem trenérům za jejich skvělou práci při výchově mladých fotbalových nadějí, na úterním bombastickém triumfu mají obrovský podíl. Také bych chtěl ocenit práci mých asistentů. Jsou to žáci (fotbalisté) devátých tříd naší školy. Své mladší spolužáky vedli naprosto příkladně a s velkým přehledem. „Moc děkuji a skláním se před vaší prací…!“

Vítěz kategorie B (žáci 4. a 5. tříd) Základní škola Javornická Rychnov nad KněžnouZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Jak těžké bylo výběry sestavit?

V minulosti jsem při sestavování výběrů pro McDonald's Cup často řešil, jak výběr „dolepit“, aby vůbec na krajské úrovni obstál. Spolehlivých a velmi kvalitních hráčů byl většinou nedostatek. Letos jsem díky omezení počtu hráčů na dvanáct musel několik fotbalistů velmi slušné úrovně nechat ve škole. Asi si dovedete představit, jak „snadné“ bylo jim vysvětlit, že se do výběru nevejdou.

Jak se vám úroveň krajského finále zamlouvala a jak se těšíte na samotný Svátek fotbalu?

Úroveň krajského finále i celková atmosféra byla výborná, ostatně jako vždy. Do Trutnova jsme se po postupech z okresních finále moc těšili. A velmi moc se těšíme, že všichni poprvé v životě zažijeme atmosféru celostátního Svátku fotbalu! A ještě s dvojnásobnou účastí! S odstupem času si stále více uvědomujeme, že jsme v našich celkově skromných malých podmínkách dosáhli něčeho velikánského, velkolepého.

KAM NA FOTBAL: Hradec o Evropu. Přebor nabídne hit, do Solnice přijede Police

Jste rád, že oproti předchozím ročníkům hostí finálový turnaj právě nová Malšovická aréna? Už jste měl tu čest ji při nějakém fotbalovém utkání omrknout?

Nebudeme to mít daleko, to je určitě dobré. Novou královéhradeckou arénu znám pouze z televize, ještě jsem se sem na fotbalový zápas díky nejrůznějšímu vytížení ani o víkendu nedostal. I toto bude premiéra a moc se na ni těším. Přesto jedna osobní záležitost by tu byla. V roce 1983 jsem tu na úplně jiném typu stadionu získal zlatý Odznak zdatnosti, což bude také příjemná vzpomínka.

Starší výprava ZŠ Javornická si jde pro zlaté medaile mimo jiné z rukou Václava Pilaře:

Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský

S jakými cíli na Svátek fotbalu vyrazíte a plánuje například škola vyslat ostatní své žáky jako podporu svých reprezentantů?

Svátek fotbalu si v první řadě pojedeme pořádně užít. Skutečnost, že se alespoň na krátký čas můžeme zařadit mezi nejlepší mladé fotbalisty republiky je pro nás něco fantastického. Samozřejmě, fotbal se hraje na góly, každé utkání od začátku do konce. „Mistrovské“ plány rozhodně nemáme, ale my to zkusíme a uvidíme. Z důvodu obrovského časového vytížení jsem zatím neměl cokoli ohledně podpory našeho týmu z hlediště organizovat. Ale zpovzdálí vnímám, že něco bude, že se něco děje. Rodiče si berou dovolenou, někteří kolegové začínají mluvit o zvláštní misi směr Hradec Králové na počátku června. Nechme se překvapit.