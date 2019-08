Nepolisy - Trutnov B 4:3 (2:2)

Fakta – branky: 21. J. Vrabec, 27. Batelka, 48. Pokorný, 68. Masák – 25. Kamitz, 29. Doubic, 72. Zieris. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 0:2. Diváci: 118. MFK Trutnov B: Kobos – M. Přívratský, Zieris, Kučera, M. Kamitz – Marcel Štěpánek (85. Toman), Uiberlay (69. Ficner), P. Doubic, Groer – Kalhous (77. J. Herout), Zahálka (55. Jirousek).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Divácky atraktivní utkání hrané v poměrně vysokém tempu se nám příliš nepovedlo. Snažili jsme se sice hrát aktivně, ale ihned po zisku míče přicházely zbytečné ztráty a nebylo jich zrovna málo. Domácí hráli jednoduše a měli mnohem hladší přechod do útoku. My jsme chtěli za každou cenu něco vymyslet, a tak jsme se příšerně nadřeli. Posledních dvacet minut jsme sice dokázali domácí zatlačit k jejich bráně, ale trestuhodné nakládání s vyloženými šancemi nás znovu připravilo o možnost bodovat.“

Tabulka I. A třídy:

1. Loko Hradec 3 3 0 0 0 10:1 9

2. Náchod B 3 2 1 0 0 9:7 8

3. České Skalice 3 2 0 1 0 12:2 7

4. Nepolisy 3 2 0 1 0 9:6 7

5. Roudnice 3 2 0 0 1 8:2 6

6. Sobotka 3 1 1 1 0 8:3 6

7. Broumov 3 2 0 0 1 7:4 6

8. Třebechovice p. O. 3 2 0 0 1 10:10 6

9. Lázně Bělohrad 3 2 0 0 1 6:7 6

10. Solnice 3 1 0 0 2 4:5 3

11. Týniště nad Orlicí 3 1 0 0 2 3:8 3

12. Trutnov B 3 0 1 0 2 6:10 2

13. Kunčice 3 0 1 0 2 7:13 2

14. Velké Poříčí 3 0 0 1 2 4:12 1

15. Jaroměř 3 0 0 0 3 1:7 0

16. Nové Město n. Met. 3 0 0 0 3 2:9 0

JAKO I. B třída

Vrchlabí B - Dolní Kalná 5:0 (4:0)

Fakta – branky: 3. a 9. Tauchman, 30. Fink, 39. Farský, 83. Janalík. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 0:1. Diváci: 175. FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, Fink, J. Zajíc, Cink – M. Tauchman (79. Janalík), Pokorný, J. Blažej, M. Slavík (71. Hochbergr) – Farský (46. Kršík), Štefan. FK Dolní Kalná: Lánský – Zilvar, J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek (32. Strnádek) – Najman, M. Stránský (62. J. Jiřička), M. Bartoš, Hampl – M. Šulc, Dressler (81. M. Lukeš).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „První domácí utkání jsme zvládli. O výsledku rozhodl povedený začátek, kdy dvakrát skóroval Martin Tauchman. Do poločasu se nám podařilo zatížit konto soupeře ještě dvěma góly a tím bylo o osudu zápasu rozhodnuto.“

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Osmá minuta a prohráváme 2:0. V prvním poločase jsme byli na ručník, dostali čtyři branky a mohlo být i hůře. Za domácími hráči jsme zaostávali úplně ve všem. Po pauze se hra alespoň trochu vyrovnala, ale to už bylo o výsledku dávno rozhodnuto. Ani čestného úspěchu jsme se i přes několik vypracovaných šancí nedočkali, prostě zmar.“

Žacléř - Železnice 2:0 (1:0)

Fakta – branky: 45. a 80. Ondráško. Rozhodčí: Steklík. ŽK: 1:1. Diváci: 136. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Herman, Mádle, Šimočko, T. Skála (46. M. Těžký) – L. Brožek (63. J. Těžký), Kotyk, Fidranský (68. Wara), M. Skála – Kovačík, Ondráško.

Simon Gal (Žacléř): „Po dvou debaklech chtěl Baník ukázat divákům a hlavně sobě, že fotbal hrát umí. Přijel však soupeř, který byl doposud stoprocentní. První půle byla vyrovnaná, nedůraz v obraně potrestal gólem do šatny Ondráško. Hosté se snažili, tlačili se za vyrovnáním až do posledního hvizdu, ale my nápor vydrželi a odměnou nám byl druhý gól.“

Úpice - Miletín 1:3 (0:1)

Fakta – branky: 52. Kejzlar – 42. Lámr, 49. Němeček, 90. (+2) Hátle. Rozhodčí: Kekelák. ŽK: 2:1. Diváci: 100. SK Sparta Úpice: Seidel – Kejzlar, Kulhánek (69. Michal Dvořák), Hanzlík, Jadrný – Pančík (60. J. Rudolf), Borský (32. Kafka), M. Čáp, Turek – Kábele (81. M. Černý), Vlach.

Bohumil Kafka (Úpice): „V úvodu jsme byli aktivnějším týmem, zahrávali několik rohů a standardních situací, ale bez nějaké gólové šance. Pak nám hosté dvakrát ukázali, jak tuto činnost zakončit. Od té doby jsme tahali za kratší konec. Letní hráčský exodus a početná marodka si vybírá svou daň.“

Staré Buky - Skřivany 1:5 (1:2)

Fakta – branky: 11. Dušek – 22. Schubert, 35., 86. a 90. Brzek, 65. Churavý. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 1:2. Diváci: 111. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Záplata, Poznar (73. Procházka), Týnek – Pištora, J. Makovský (29. Dřímal), Dušek, Šošovička (84. P. Pálinkáš) – Křižovič, Němeček (79. Korec).

Pavel Korec (Staré Buky): „Bohužel náš tým kosí jedno zranění za druhým. Kostra týmu se rozpadá a i v tomto utkání musel náš hráč brzy střídat. Přesto jsme se na začátku utkání ujali vedení, měli další šance, ale hned dvakrát se potvrdilo pravidlo ‘nedáš, dostaneš‘. Po pauze přidal soupeř třetí branku a to byl rozhodující faktor.“

Nová Paka - Dvůr Králové B 3:2 (1:0)

Fakta – branky: 23. vlastní (Kareš), 47. Rosputniak, 71. vlastní (Sojka) – 52. Suk, 65. Klazar. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 1:0. Diváci: 86. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – D. Bednář, Rejl, F. Horák, Sojka – D. Machek, Prokůpek (82. D. Petráček), Marks, D. Jákl – Klazar, Suk.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Zasloužené vítězství domácích. My jsme předvedli nejhorší výkon za dobu, co béčko trénuji. Domácí nás předčili ve všem, ale především chtěli mnohem víc vyhrát. Někteří hráči by si měli uvědomit, že bez nasazení a bojovnosti se fotbal hrát nedá.“

Kobylice - Bílá Třemešná 8:2 (2:0)

Fakta – branky: 24., 37., 46. a 61. Hrubý, 70. z pen., 73. a 89. Král, 83. Hrubeš – 69. a 86. Jákl. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 2:0. Diváci: 106. TJ Sokol Bílá Třemešná: L. Zlatník – M. Pátý (46. V. Vejnar), J. Kubelka, Hažer, Poloprudský – T. Otradovský, Macek (79. Z. Žižka), Hendrych, Zivr – M. Jákl – Žaba.

Zdeněk Žižka (Bílá Třemešná): „První poločas ukázal, že se potkaly dva celky, kterým start do sezony nevyšel. Týmy se bály hrát, bylo to hodně vyrovnané se spoustou chyb. Soupeři jsme obrovskými hrubkami dovolili jít do dvoubrankového náskoku. O přestávce jsme si něco řekli a snad tam byla i vůle s výsledkem něco udělat. Když jsme ale v desáté vteřině druhé půle dostali třetí gól, bylo hotovo. Porážka je pro nás příliš krutá.“

Tabulka I. B třídy:

1. Skřivany 3 3 0 0 0 12:2 9

2. Nová Paka 3 2 1 0 0 9:6 8

3. Dvůr Králové B 3 2 0 0 1 14:5 6

4. Železnice 3 2 0 0 1 10:3 6

5. Vrchlabí B 3 2 0 0 1 9:3 6

6. Miletín 3 2 0 0 1 10:5 6

7. Kopidlno 3 1 1 0 1 8:9 5

8. Kobylice 3 1 0 0 2 9:10 3

9. Staré Buky 3 1 0 0 2 7:10 3

10. Dolní Kalná 3 1 0 0 2 5:9 3

11. Úpice 3 1 0 0 2 4:8 3

12. Žacléř 3 1 0 0 2 3:13 3

13. Jičín B 3 0 0 2 1 8:11 2

14. Bílá Třemešná 3 0 0 0 3 3:17 0

MUŽSTVO KOLA - TJ Baník Žacléř

V úvodním dějství doma 1:9, ve druhém kole venku 0:4. Až napotřetí to vyšlo, přitom nováček hrál proti velmi silné Železnici. Bojovný výkon se ale vyplatil a bylo z toho vítězství 2:0.



HRÁČ KOLA - Martin Tauchman (Vrchlabí B)

Takový vstup do utkání chce zažít každý fotbalista. Vrchlabský útočník ve 3. minutě otevřel skóre v derby s Dolní Kalnou a už v 9. minutě měl na kontě druhý gól. Hattrick nestihl, ale při výhře 5:0 mu to asi nevadí.



SMOLAŘ KOLA - TJ Dvůr Králové nad Labem B

Trefit se čtyřikrát do branky a prohrát 2:3. To už je pech. Dvorským fotbalistům se to ale "povedlo" a mohly za to dva vlastní góly na půdě Nové Paky.