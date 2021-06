Dávno za polovinou odehraných zápasů je AGRO CS Pohár mužů pořádaný Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem. V jeho rámci se i letos hraje elitní skupina s účastí týmů působících v České fotbalové lize či divizi.

Blízko primátu je i nadále divizní Trutnov, který zatím nepoznal přemožitele. V prů-běžné tabulce mu patří druhá příčka, pokud ale svěřenci trenéra Miloše Dvořáka uspějí ve středu na půdě Náchoda za tři body, dostanou se díky lépe zvládnutým penaltám ve vzájemném souboji před Chlumec.

O víkendu se zde hrál jediný duel, RMSK Cidlina Nový Bydžov dokázal překvapivě zvítězit 3:1 v Náchodě.

Tabulka skupiny A TOP

1. Chlumec n. C. A 4 3 0 1 0 14:310

2. Trutnov A 3 1 2 0 0 7:5 7

3. Nový Bydžov A 3 1 0 1 1 7:7 4

4. Dvůr Králové A 2 0 0 0 2 0:5 0

5. Náchod A 2 0 0 0 2 1:9 0

Odehrané zápasy

Trutnov – Chlumec n. C. 2:2 (2:1), na penalty 4:2, Trutnov – Nový Bydžov 3:3 (1:1), na penalty 4:3, Chlumec n. C. – Náchod 6:0 (1:0), Chlumec n. C. – Dvůr Králové n. L. 3:0 kontumačně, Nový Bydžov – Chlumec n. C. 1:3 (1:2), Dvůr Králové n. L. – Trutnov 0:2 (0:2), Náchod – Nový Bydžov 1:3 (0:2).

Zbývá odehrát

Středa 16. 6., 18.00: Náchod – Trutnov. Sobota 19. 6., 10.15: Dvůr Králové n. L. – Náchod. Středa 23. 6., 18.00: Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L.

Po celém Královéhradeckém kraji se i o druhém červnovém víkendu otevřely brány fotbalových stadionů, aby mohl pokračovat AGRO CS Pohár mužů. Ve hře byly také podkrkonošské kluby. Nejlépe se vedlo rezervě Trutnova, která opravdu vůbec nešetřila soka z Broumova. Než se Deník na jednotlivá utkání podívá podrobněji, nabízíme stručný výsledkový servis.

Skupina A TOP: Náchod A – Nový Bydžov A 1:3 (0:2). Skupina B: Vysoká nad Labem – Třebeš A 1:3 (0:3), Třebechovice pod Orebem – Chlumec nad Cidlinou B 4:1 (3:1). Skupina C: Roudnice – Slavia Hradec Králové A 3:3 (2:2), na penalty 5:4, Kunčice – Nový Hradec Králové 4:4 (2:2), na penalty 3:1. Skupina D: Předměřice nad Labem – Slavia Hradec Králové B 4:2 (3:1), Skřivany – Nový Bydžov B 4:3 (2:0), Třebeš B – Třebeš U19 3:2 (1:1). Skupina E: Česká Skalice – Červený Kostelec 1:1 (0:0), na penalty 1:2, Velké Poříčí – Jaroměř 2:5 (1:3), Trutnov B – Broumov 8:0 (4:0). Skupina F: Náchod B – Nové Město nad Metují 1:1 (0:1), na penalty 2:4, Dobruška – Rychnov nad Kněžnou 3:2 (1:1). Skupina G: Studenec – Kocbeře 3:3 (3:3), na penalty 6:7, Jilemnice – Trutnov U19 2:2 (1:1), na penalty 2:4.