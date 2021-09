Nadále tři týmy se mohou v krajské soutěži AM Gnol I. A třídy pyšnit stoprocentní bodovou úspěšností. Čtvrté vítězství ve čtvrtém kole zapisovali na své účty fotbalisté Solnice a Lokomotivy Hradec Králové, o jedno utkání méně má odehráno taktéž zatím bezchybná Roudnice.

I proto není třeba dlouho hledat největší lákadlo blížícího se pátého dějství. Okoření jej totiž nedělní střet roudnického mužstva s Lokádou.

Lokomotiva HK – Třebechovice 5:1 (1:1), branky: 31. Vávro, 51. D. Drozd, 52. a 78. P. Drozd, 73. Ribeiro – 41. Sehnal. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Těžko k zastavení jsou na startu podzimu bratři Drozdové. Futsaloví reprezentanti se znovu výrazně podíleli na vítězství svého týmu, otázkou zůstává, jak si Lokáda povede bez nich, až zanedlouho odstartují na světový šampionát do Litvy. „Na zápas jsme odjížděli s vědomím, že bude těžké ubránit bratry Drozdovi. V prvním poločase se nám to jakž takž podařilo, ale ve druhé půli prokázali svoji kvalitu a i díky našim chybám zápas třemi svými góly rozhodli,“ potvrdil obavy z výborně hrající bratrské dvojice i vedoucí třebechovického mužstva Karel Bíl.

Šestigóloví střelci I. A třídy

Dominik Flígr (Nové Město)

Pavel Drozd (Lokomotiva HK)

Filip Gois (Náchod)

Luboš Pavlíček (Solnice)

Týniště nad Orlicí – Solnice 0:5 (0:2), branky: 1., 45., 56. a 77. z pen. L. Pavlíček, 81. Mrázek. Rozhodčí: Koutník. ŽK: 3:1. Diváci: 230. Jednoznačného hrdinu mělo utkání v Týništi nad Orlicí. Domácí strana si po utkání ústy vedoucího mužstva Davida Holmana lehce postěžovala na výkon rozhodčího, ani ten by ale nejspíš nezabránil střeleckému představení čtyřgólového Luboše Pavlíčka. „Začátek zápasu nám vyšel na výbornou, když se už v první minutě trefil krásně Pavlíček. Vyrovnaný poločas stejný hráč zlomil gólem do šatny. Ve druhé půli jsme stupňovali naše tempo a výsledkem byly další dvě branky kanonýra Pavlíčka, jenž v utkání potvrdil svoji stoupající formu,“ nešetřil slovy chvály na střelcovu adresu solnický lodivod Pavel Potužník.

Velké Poříčí – Roudnice 1:4 (1:1), branky: 10. Hanzl – 35. Čihák, 53. J. Tomeš, 81. V. Pospíšil, 90. F. Bárta. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Vítězný vstup do sezony z pohledu Roudnice pokračuje. Tentokrát si parta kouče Koudelky zajela pro tři body do Velkého Poříčí, kde však musela otáčet skóre. „Máme za sebou čtyři mistrovská utkání a ve třech se opakoval stejný scénář. V úvodu se dostaneme do vedení, můžeme soupeře zlomit druhým gólem, ale buď je proti nám tyč nebo nejsme dostatečně důrazní v pokutovém území. Pak přichází trest a vývoj zápasu se otáčí v náš neprospěch,“ lamentoval v pozápasovém hodnocení smutný kouč poraženého celku Zdeněk Samko.

Týniště n. O. - SolniceZdroj: Martin TobiškaTrutnov B – Náchod B 0:1 (0:0), branka: 79. O. Lukáš. Rozhodčí: M. Martínek. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (81. Šesler). Diváci: 165. V sobotu se střetla divizní A mužstva obou klubů a po trefách z konce zápasu se radoval Trutnov. Nedělní odplata vyšla rezervě Náchoda, ačkoliv znovu mohl zápas klidně skončit bezbrankovou remízou. „Dramatickému a vyrovnanému utkání by asi více slušela remíza, ale tentokrát jsme to byli my, kdo byl šťastnější, protože se nám podařilo proměnit jednu z našich šancí,“ hodnotil bitvu rivalů náchodský Michal Malý.

Nový Hradec Králové – Česká Skalice 2:3 (1:1), branky: 30. Mihulka, 48. Ležík – 44. a 81. M. Škoda, 50. O. Chráska. Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 0:1. Diváci: 111. Nováček sehrál s Českou Skalicí divácky atraktivní partii, kvůli brance inkasované v závěru se ale nedočkal ani jednoho získaného bodu. „V závěru jsme místo gólu ze samostatného úniku inkasovali z protiútoku a završili tak náš další domácí zmar. Zatím je největší rozdíl v důrazu v obou pokutových územích, kde výrazně zaostáváme,“ našel důvod porážky kouč Nového Hradce Ondřej Kolář.

Nepolisy – Nové Město nad Metují 1:5 (0:2), branky: 47. V. Hanuš – 16., 35. a 56. Flígr, 50. a 71. E. Berger. Rozhodčí: M. Čurda. ŽK: 3:1. Diváci: 70. „Hra byla vcelku vyrovnaná celý zápas, nás však sráží nedůslednost v obranné fázi. Dostáváme stále laciné góly,“ hodnotil duel Nepolis s Novým Městem vedoucí domácího mužstva Milan Havlík. Hostující sekretář Jaroslav Macháček měl ale jiný názor. Podle něho hosté neproměnili řadu dalších příležitostí a utkání mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Tak jako tak byl hrdinou zápasu Dominik Flígr, jenž si připsal hattrick a v sezoně nastřílel už šest branek.

Sobotka – Kunčice 3:3 (2:0), penalty 3:5, branky: 19. F. Materna, 22. Z. Přikryl, 64. Baster – 65. a 75. Nun, 72. L. Ponikelský. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 1:5. Diváci: 110. Jediný zápas, ve kterém si soupeři body dělily, se odehrál na půdě Sobotky. Přitom konečné remíze pranic nenasvědčovalo. V 64. minutě Baster zvyšoval na 3:0 a domácí směřovali za vítězstvím. Jenže v té době už byl na hřišti hrající trenér Kunčic Martin Nun, a ten měl evidentně o konečném výsledku jiné představy. „Co na to říct, vedeme 3:0 a ještě prohrajeme. Střídající trenér hostů Nun ve svých letech dokázal mužstvo rozhýbat, což vedlo k obratu celého zápasu,“ uznal přínos hostujícího matadora Martin Čepička, předseda oddílu ze Sobotky.

Broumov – Lázně Bělohrad 3:0 (2:0), branky: 15. Hečko, 30. Gago, 90. (+2) Szalega z pen. Rozhodčí: Šiling. ŽK: 4:2. Diváci: 190. V Broumově se potkali dva soupeři, kterým start do sezony absolutně nevyšel. Bylo to i vidět na hře obou mužstev. Někdo však vyhrát musel a zásluhou tří vstřelených branek se tentokrát radovali domácí. „Utkání jsme si prohráli sami. Hlavně v prvním poločase byl náš výkon špatný. V druhé půli se sice hrálo převážně na půlce domácích, ale branku Broumova jsme skoro neohrozili,“ sypal popel na hlavu svým svěřencům Tomáš Marek, trenér poraženého mužstva.

Program 5. kola (28. - 29. srpna) – sobota 17.00: Třebechovice – Broumov, Kunčice – Nepolisy, Nové Město nad Metují – Trutnov B. Neděle 17.00: Roudnice – Lokomotiva Hradec Králové, Solnice – Sobotka, Lázně Bělohrad – Nový Hradec Králové, Česká Skalice – Týniště nad Orlicí, Náchod B – Velké Poříčí.