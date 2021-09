Na čele tabulky nic nového. První tři týmy krajského přeboru v 7. kole naplno bodovaly. Vedoucí a zatím stále stoprocentní Nový Bydžov se nadřel na domácí vítězství s Rychnovem nad Kněžnou (3:1), když musel otáčet nepříznivé skóre po inkasované brance již ze 7. minuty.

Krajský přebor – sestava 7. kola podle Deníku: Janalík (Vrchlabí) – T. Kabeláč (Slavia Hradec Králové), Lánský 2 (Jičín), Pokorný (Nový Bydžov) – Miloš Exnar ml. (Jaroměř), Dostálek 2 (Kostelec nad Orlicí), Štajer 2 (Třebeš), Krotil 3 (Slavia Hradec Králové) – Hofman 2 (Libčany), Hanuš (Vrchlabí), Ryšavý 2 (Třebeš).

„Tabulkový rozdíl před zápasem hovořil jednoznačně. Ale náš organizovaný, zodpovědný a bojovný výkon dělal domácím velký problém. Škoda, že jsme nevyužili více šancí, mohlo se zrodit velké překvapení,“ pronesl Václav Brůžek, předseda rychnovského Spartaku. Ten sice dokázal vstřelit branku, ovšem ta byla jeho teprve druhou v sezoně, což je strašně málo.

„Opět jsme se přesvědčili, že tato utkání bývají nejsložitější! Hosté se prezentovali hlubokým blokem a vydrželi v něm hrát po celou dobu. My jsme hráli špatně, k vítězství nás dovedla síla vůle. Ale ne nadarmo se říká, že hráti špatně a vyhráti, je kumšt,“ uvedl Petr Průcha, kouč bydžovského celku RMSK Cidlina.

Druhá Slavia Hradec Králové ve šlágru kola doma přehrála Polici nad Metují 4:1 (zápas byl rozebrán ve včerejším vydání a Deník se mu částečně věnuje i dnes na straně 15). V tabulce třetí nováček z Jaroměře si dojel pro cennou výhru 3:1 na půdu Vysoké nad Labem. Oba tábory se shodují, že nejspíš klíčovým momentem utkání byla neproměněná penalta domácích v závěru první půle za stavu 0:0.

Na tři body stačila jediná trefa

Jediný gól, jehož autorem byl šutér Michael Hofman, stačil Libčanům k tříbodovému zisku v duelu proti Černilovu. Další jejich šance zůstaly nevyužité, a tak až do konce bylo stále o co hrát. „Je to již třetí prohra 0:1 v této sezoně. Libčany byly celý zápas lepší a vypracovaly si množství šancí. My jsme zahrozili pouze dvakrát ze vzduchu. Zasloužené vítězství domácích,“ uznal černilovský trenér Jaroslav Šlégr.

Červený Kostelec podruhé za sebou neuspěl venku. Po debaklu v Kostelci nad Orlicí 1:5 tentokrát odešel poražen ze hřiště v Jičíně (1:2), když domácím vystřelil tři body dvěma proměněnými penaltami v 78. a 80. minutě Jakub Lánský. Hosté v závěru už pouze snížili.

Dobruška dostala lekci od Třebše

Nejvyšší vítězství o víkendu zaznamenala Třebeš, která nasázela bůro (5:0) domácí Dobrušce, přičemž zlomové byly druhá a třetí branka v úvodu druhého poločasu. „Soupeř nám dal lekci,“ konstatoval dobrušský lodivod Petr Jánský.

Venku se zadařilo také Vrchlabským. Horalé po čistém hattricku střelecky disponovaného Marka Hanuše vyhráli 3:0 v Hořicích a zkazili tak domácí Jiskře probíhající oslavy (otevření nového fotbalového areálu a 111 let od založení klubu).

Jediná remíza byla k vidění v Kostelci nad Orlicí, kde duel s chlumeckým béčkem skončil 2:2. Penaltová loterie pak více přála šťastnějším domácím (4:3), když jejich gólman Matoušek kryl tři pokusy soupeře.

Co dalšího ještě víkend přinesl?

Čisté konto tentokrát vychytali tři gólmani – třebešský Heřman, vrchlabský Janalík a Čábelka z Libčan. Dva hráči se museli po červené kartě předčasně pakovat pod sprchu – rychnovský kapitán Pohl a Václavíček z Černilova. Sedmé dějství přineslo gólový průměr 3,6 branky na jedno utkání. K vidění byl jeden čistý hattrick, o který se postaral vrchlabský Hanuš.

V NEDĚLI DALŠÍ ŠLÁGR

Následující 8. kolo přinese další velký šlágr. V Polici nad Metují se střetnou dva týmy s postupovými ambicemi. Na horkou půdu v neděli zavítá lídr z Nového Bydžova. Utkání startuje úderem 16. hodiny.

V čele tabulky je stále Nový Bydžov (21 bodů), druhá královéhradecká Slavia a třetí Jaroměř na něj ztrácejí pouhé tři body, čtvrtá Police nad Metují a páté Libčany už mají osmibodové manko. Na chvostu zůstal nejhůře střílející tým soutěže z Rychnova nad Kněžnou (3 body).

Střelci po 7. kole

8 – Tipelt (Červený Kostelec), Josef Klapkovský (Police nad Metují); 7 – M. Hofman (Libčany); 5 – Kosař, Pečenka (oba Slavia Hradec Králové), N. Bekera, Blažek (oba Nový Bydžov), J. Matějka (Police nad Metují).

Gólmani s nulou po 7. kole

4 – Červenka (Jaroměř); 3 – Strýhal (Nový Bydžov), Mašek (Slavia Hradec Králové); 2 – Klekner (Vrchlabí), Vacho (Police nad Metují), Heřman (Třebeš), Čábelka (Libčany); 1 – Středa (Červený Kostelec), Pěnička (Dobruška), Mäsiar (Jičín), Syrový (Rychnov nad Kněžnou), Šebesta (Černilov), Matoušek (Kostelec nad Orlicí), Kašpar, Pavliš (Vysoká nad Labem), Krejčí (Hořice), Moník (Slavia Hradec Králové), Janalík (Vrchlabí).