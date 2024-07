Už o minulém víkendu se Sokol zúčastnil 47. ročníku Lázeňského poháru, z něhož si v oslabené sestavě přivezl konečnou pátou příčku.

„Turnaj jsme brali jako takový ‚seznamovací večírek‘. Zkoušeli jsme řadu nových hráčů, několik rozestavení a logicky to nemohlo být jakkoliv vyladěné. Samozřejmě jsme rovněž chtěli, aby si zahráli všichni, od toho Lázeňák je. Z postupového kádru s námi odjela sedmička hráčů áčka, kterou doplnilo kvinteto končících nebo ještě pokračujících dorostenců, tři kluci z rezervy a dva hráče jsme měli na stáži či zkoušce,“ hodnotili význam turnaje pro svůj tým trenéři Vladimír Blažej s Milanem Matouškem.

Ve skupině Železnice porazila Konstantinovy Lázně, padla s domácími Velichovkami a remizovala s Klimkovicemi. V souboji o pátou příčku pak hladce přehrála Mšené Lázně.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Sokol Železnice na 47. ročníku Lázeňského poháru „Myslíme si, že reálné mohlo být hrát o třetí místo s Luhačovicemi, ale to bychom museli ve skupině dávat šance, ve zkráceném čase se totiž každá neproměněná možnost násobí. Možná je někdo zklamán, ale nám turnaj posloužil k tomu, abychom si udělali obrázek o jednotlivých hráčích a o jejich zařazení do naší vnitřní hierarchie,“ dodali k vystoupení mužstva trenéři.

Hned na středu si Železničtí domluvili přípravný duel se soupeřem z Hrádku nad Nisou. Vítěz Krajského přeboru Libereckého kraje a nováček čtvrté fotbalové ligy (dříve divize) v něm potvrdil své kvality a ačkoliv oba celky do zápasu vyslaly kombinované sestavy, měl duel velmi slušnou úroveň.

Hosté byli lepším týmem, utkání oba týmy prověřilo po běžecké stránce a rozhodně všem trenérům splnilo účet této části letní přípravy.

TJ Sokol Železnice – Slovan Hrádek nad Nisou 0:4 (0:1) Sestava Železnice: Doruška – Mestický (45. Saal), Š. Kracík (45. Scháňko), Svorník, Švec – F. Burgert (60 Chaloupský), Ort, Miler (40. Drahoňovský), J. Daniš ml. (45. S. Kraus), Karban – Kypr (60. Stehlík).

„Po celé utkání bylo cítit, že hosté hrají vyšší soutěže a byli lepší. Prví poločas jsme měli problém s tříobráncovou rozehrávkou hostů a v záloze jsme nestačili dostupovat odskakující a rotující záložníky. Kombinačně nás soupeř přehrával. Do druhého poločasu oba týmy hodně prostřídaly. Od 60. minuty jsme už hráli víceméně jen s B týmem a kluci se s tím poprali docela dobře. Utkání splnilo přesně to, co jsme chtěli. Pro všechny to byl kvalitní přípravný zápas," pronesl k utkání Milan Matoušek.

Už tuto sobotu se na železnickém trávníku uskuteční Memoriál Míti Tomince, na němž domácí fotbalisté změří síly s dalšími dvěma soupeři. Systémem každý s každý se střetnou s týmem Městce Králové a rezervou Velkých Hamrů.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Na Memoriálu Míti Tomince se v Železnici potkají hned tři celky z různých soutěží i regionů.

O týden později už Sokol coby vítěz Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje zažije velkou premiéru, když v předkole MOL Cupu přivítá na vlastním hřišti účastníka čtvrté fotbalové ligy FC Slavia Hradec Králové.

Důležité premiéry

Neděle 4. srpna: Železnice – Slavia Hradec Králové (1. kolo MOL Cupu)

Neděle 11. srpna: Železnice – Jičín (1. kolo Votrok Krajského přeboru)

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Fotbalisté Železnice přivezli z 47. ročníku Lázeňského poháru páté místo.