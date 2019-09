Prakticky s dorostenci cestoval Jičín na hřiště úřadujícího přeborníka z Libčan. Domácí svého soupeře jasně přehrávali a výsledkem toho je rekordní výhra 15:1. Pět branek nasázel Kraják, čtyři góly zaznamenal Hofman. Po utkání byly cítit velké emoce.

„Výsledek jednoznačný. Libčany mají velmi dobrý tým a prohrávat v soutěži nebudou. Nakonec jsou všichni spokojeni, že se utkání odehrálo, s výhrou i prodanými párky a my určitě také, protože jsme otrkali dorostence v nejvyšší krajské soutěži,“ rýpl si trenér Jičína Pavel Obermajer. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. „Pokud někdo, kdo má 14 hráčů ve věku 19-35 let, přihlásí dva týmy do soutěží dospělých, musí být buď šaman, který spoléhá na nesmrtelnost svých svěřenců, nebo naiva, který věří, že to nějak dopadne,“ řekl sekretář Libčan František Bárta.

Skvělý obrat Slavie proti Polici

Parádní vstup do utkání se povedl hráčům Police nad Metují na hřišti hradecké Slavie. Po pěti minutách tam totiž dvěma góly Martince vedla 2:0. Jenže těsně před poločasem snížil Lán a druhý poločas se rozstřílel kanonýr Řezáč, jenž dvěma góly otočil výsledek utkání a tři body zůstaly v Hradci. „Postupem času se nám začala vytrácet dravost a chytrost. Domácí na nás tlačili a my jsme bohužel nebyli schopni se prosadit a udržet s nimi tempo,“ hodnotil utkání trenér Police Lubomír Jansa.

Kostelec vydřel v derby první body

Okresní derby se hrálo v Kostelci nad Orlicí, kam zavítala Dobruška. Domácí se nakonec radovali z hubené výhry 1:0, kterou vystřelil v závěru Jedlička. Kostelec poprvé v letošní sezoně bodoval. „O výhře rozhodla standardka v závěru. Jsme rádi za body, ale je vidět, že koncovka oběma týmům nevychází,“ uvedl trenér Kostelce Milan Petřík.

Pečenka zařídil Jiskře dva body

Utkání dvou rozdílných poločasů, tak by se dalo charakterizovat utkání Hořic s nováčkem z Černilova. První patřil jednoznačně domácím, kteří se ujali gólem Pečenky vedení. V druhém poločase však dokázali hosté otočit vývoj utkání. Už to vypadalo, že si odvezou všechny body, Hořice však v závěru zatlačily, s penalty vyrovnal Pečenka a v penaltovém rozstřelu byly přesnější. (vlk)

HVĚZDA KOLA: Lukáš Kraják (Libčany). Jičín do Libčan přijel sice s dorostenci, ale pět gólů v zápase krajského přeboru je úctyhodný počin. Kraják byl při vysoké výhře Libčan nejlepším střelcem svého týmu.

VÝROK KOLA: „Škoda, k bodům bylo blízko. Za výkon se rozhodně stydět nemusíme. Třeba to klapne teď proti Libčanům.“ Václav Brůžek, předseda oddílu Rychnova nad Kněžnou po prohře 0:1 na hřišti hradecké Třebše.