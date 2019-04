Mezi šlágry kola jistě budou patřit dvě regionální derby v krajské soutěži I. B třídy. V tom prvním v sobotu kocbeřská Jiskra přivítá Vrchlabí B, o den později do Dvora Králové dorazí fotbalisté Dolní Kalné i s dvorským odchovancem – brankářem Viliamem Ulrychem.

Fortuna Divize C - Sobota 10.15: Mšeno-Jablonec n. N. – Přepeře. 10.30: Turnov – Slatiňany. 17.00: Český Brod – Dvůr Králové nad Labem. Utkání Trutnov – Kolín bylo odloženo na úterý 23. dubna.

Královéhradecký kraj:

Krajský přebor – neděle 17.00: Vrchlabí – Sobotka.

I. A třída – sobota 17.00: Lokomotiva HK – Úpice. Neděle 17.00: Trutnov B – Olympia HK-Kratonohy B.

I. B třída – sobota 14.00: Kocbeře – Vrchlabí B (hřiště Poříčí u Trutnova). 17.00: Staré Buky – Kopidlno, Nová Paka – Bílá Třemešná, Nemyčeves – Hostinné. Neděle 14.30: Dvůr Králové nad Labem B – Dolní Kalná.

Okresní přebor – sobota 10.00: Trutnov C – Rudník (hřiště H. S. Město). 17.00: Žacléř – Volanov, Poříčí u Tr. – Strážné, Rtyně v Podkrkonoší – Libeč, Vítězná – Lánov, Mladé Buky – Hajnice, Janské Lázně – Podhůří.

Okresní soutěž III. třídy – sobota 14.00: Radvanice v Čechách – Chvaleč, Pilníkov – Mostek. Neděle 17.00: Kunčice nad Labem – Úpice B, Malé Svatoňovice – Dolní Kalná B, Bohuslavice nad Úpou – Libotov, Svoboda nad Úpou – Starý Rokytník.

Okresní soutěž IV. třídy – neděle 15.00: Kuks – Borovnice /Mostek B. 17.00: Černý Důl – Horní Maršov, Lampertice – Bernartice/ Žacléř B.

Posila Dolní Kalné na jaře ještě neinkasovala

Čeká ho pořádně pikantní zápas. Osmadvacetiletý gólman Viliam Ulrych je odchovancem Dvora Králové. V tamním klubu si zachytal divizi, řemeslu se učil mimo jiné od exligisty Martina Tomka.

Od jara ale působí v Dolní Kalné a už pozítří se poprvé v kariéře pod Hankovým domem představí jako host. Jeho tým do Dvora přijede k utkání krajské I. B třídy, kde mu v cestě bude stát královédvorská rezerva. A právě na Ulrycha budou hosté hodně spoléhat.

„Vilda je pro nás největší zimní posilou, což zatím prokazuje na sto procent. I po třech jarních utkáních drží stále čisté konto. Náš výkon na něm stojí, pro kluky je to jistota. Věřím, že bude naším základním stavebním kamenem při záchraně I. B třídy. Až teď nás čekají zápasy, kdy by to měl naplno ukázat,“ říká na adresu Ulrycha trenér Dolní Kalné Tomáš Navrátil.

Nedělní duel s ohledem na původní kolizi s derby pražských „S“ startuje ve 14.30 a v následujících řádcích si můžete přečíst, jak se na něj dvorský odchovanec, který poprvé zavítá do hostující kabiny, těší.

V dalším kole čeká Dolní Kalnou zápas ve Dvoře Králové. Půjde pro váš tým na jaře o zatím nejtěžší zkoušku?

V naší situaci je každý zápas těžkou zkouškou, snažíme se doma vyhrávat a z venku vozit jakékoliv body.

Po podzimu měl váš tým 10 bodů a patřil k nejžhavějším aspirantům na sestup. Na jaře jste ale získali za tři zápasy bodů osm a rázem jste desátí. V čem vidíte sílu mužstva?

Kádr se doplnil o zkušené hráče, kteří si v minulosti vyzkoušeli vyšší soutěže. Sílu mužstva vidím v tom, že Dolní Kalnou chceme všichni zachránit a aby se v tak krásném areálu zachovala krajská soutěž.

Vy jste na jaře ještě neinkasoval ani jednu branku. Mohl jste si vůbec start v novém působišti představovat lépe?

Kdyby mi někdo na startu jarní části sezony řekl, že v prvních třech zápasech nedostanu branku, určitě bych to bral všemi deseti. Co je pro mě a celý tým důležitější než nula obdržených branek, jsou body, které jsme zatím ze tří zápasů vydolovali.

Jak se vůbec seběhl váš přestup do Dolní Kalné? Přece jen to není oddíl zrovna sousedící s vaším bydlištěm.

Jelikož hraji od svých patnácti let malou kopanou za ManŽdírnici United, tak mě Tonda Kodytek přemlouval asi rok, že by mě potřebovali v Dolní Kalné do brány. Když jsem viděl výsledky na podzim, tak jsem si řekl, že klukům zkusím pomoci.

Pro vás jde o velký návrat. Kdy jste ve Dvoře chytal naposledy a jak na působení ve zdejším klubu vzpomínáte?

Naposledy jsem ve Dvoře chytal na podzim roku 2014. Vzpomínám na tamní působení jenom pozitivně.

Čeká vás zápas proti řadě kamarádů. Máte takové souboje rád, nebo spíš cítíte větší nervozitu?

Mám rád souboje proti kamarádům, můžeme to pak rozebírat, zdravě se hecovat. Já mám ale v I. B třídě snad v každém týmu spoustu známých a kamarádů, se kterými jsem hrál ve Dvoře Králové.

S čím pod Hankův dům váš tým přijede? A tipnete si výsledek nedělního zápasu?

Jdeme s klukama zápas od zápasu a nastupujeme vždy s cílem vyhrát. To je pro nás lék na posun ze sestupových pozic. Tipuji naši výhru 2:0.

Čas zápasu byl posunut kvůli kolizi s derby pražských „S“. Plánujete se pak na tenhle ligový šlágr koukat? Komu budete fandit?

Na rovinu, česká liga mě osobně vůbec nezajímá. Rád se podívám na zápasy Ligy mistrů a Evropské ligy kde nás teď skvěle prezentuje pražská Slavia.

Jak vlastně zatím vnímáte kvalitu I. B třídy?

Kvalitu této soutěže vnímám velice kladně. Objevují se tu kluci, kteří hráli vyšší soutěže, ale kvůli pracovnímu vytížení a změnám v osobních životech nemají prostor věnovat ve volném čase vše fotbalu.