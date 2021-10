Přepeřští se minimálně do odpoledne udrželi v čele tabulky a nyní záleží jen na to, jak odpoví konkurenti, kteří momentálně ztrácejí tři body, navíc měli před kompletním programem 10. kola horší skóre.

Svěřenci trenéra Josefa Petříka se na výhru nad Výchiodočechy pořádně nadřeli. Hlavně z důvodu nepovedeného vstupu do utkání. Po dvaceti minutách totiž ztráceli dvě branky a 1:2 prohrávali i po prvním poločase. Druhá půle ale již byla jasně v režii domácích a vítězný gól při obratu nakonec zaznamenal střídající Jiří Synek.

Nejúspěšnější fotbalové mužstvo pojizerského regionu vstoupilo jako první do úvodního říjnového víkendu, když na domácím hřišti přivítalo soupeře z Ústí nad Orlicí. Domácí duel vyhráli 4:2 a nyní mohou stejně jako vy čtenáři sledovat dění v regionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.