Zápy – Hradec Králové B 4:2

Aleš Čvančara, trenér Hradce Králové B: „Vzhledem k malému hřišti šlo o soubojové utkání. Hra soupeře spočívala v jednoduchých nákopech, sebraných druhých balonech a dlouhých autech. Poměrně slušně jsme si s tím poradili. Těší mě přístup kluků, neboť se vyrovnali podstatně zkušenějšímu soupeři, bohužel v některých momentech se ještě projevila jistá nezkušenost. Na štěstí nevěřím, ale kdybychom ho měli, duel by končil přinejmenším remízou.“

Ústí n. L. – Chlumec n. C. 2:2

Miloš Sazima, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Před zápasem bychom bod brali, teď si myslím, že jsme ho spíš ztratili. Při vedení 2:1 jsme měli dost příležitostí k tomu, abychom domácí dorazili. Bohužel se tak nestalo a tak minutu před koncem Ústí pěknou střelou z trestného kopu vyrovnalo. Každý bod zvenku se počítá, podali jsme solidní výkon.“

DIVIZE, skupina C

Nový Bydžov – Náchod 2:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Šťastné vítězství, které jsme potřebovali. Jsem rád, že slova před zápasem si kluci vzali k srdci a oddřeli to. Tak bych si to představoval v každém divizním duelu. Ne všem se sice úplně dařilo, ale s tím jsme počítali, byly tam samozřejmě i technické nedostatky. Budeme to zvládat jedině tak, když všichni potáhnou za jeden provaz, o čemž jsme se přesvědčili. Těší mě, že po vyrovnávací brance jsme se nezlomili a věřili, že můžeme dát gól na 2:1, což se naštěstí povedlo.“

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale postupně jsme přenechali iniciativu domácím a místo kombinační hry jsme nesmyslně začali nakopávat dlouhé míče na osamoceného Světlíka. Při první vážnější situaci soupeře jsme inkasovali. Do druhého poločasu jsme chtěli hrát aktivně, ale zabrzdilo nás vyloučení našeho hráče. Podařilo se nám v závěru vyrovnat ze standardní situace a ještě jsme si vytvořili dvě stoprocentní šance. Bohužel jsme nezvládli závěrečnou akci domácích a odjeli bez bodu.“

Trutnov – Vysoké Mýto 0:0

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V týdnu jsme věnovali dva tréninky taktické přípravě a myslím, že se to vyplatilo. Podle mě jsme hráli proti soupeři podobného kalibru jako minulý týden, který navíc hraje ve stejném moderním rozestavení 4-2-3-1. Tentokrát jsme na to ale byli daleko lépe připravení. Podali jsme perfektní týmový výkon, který s trochou štěstí mohl skončit naším vítězstvím. Po nádherné střele Míši Trávníčka ze třiceti metrů se třese břevno možná ještě teď, navíc individuální akce dobře hrajícího Martina Knapa z poslední minuty zápasu skončila až výborným zákrokem hostujícího brankáře. Věříme, že zápas bude pro náš mladý tým povzbuzením do dalších divizních bojů.“

Dvůr Králové – Velké Hamry 1:3

Martin Hruška, asistent trenéra Dvora Králové nad Labem: „Pátá porážka v řadě se kouše těžce, soupeř však vyhrál po zásluze. Už v prvním poločase měl šance, nás ale podržel brankář. Po přestávce jsme měli dobré momenty po vyrovnávací brance, bohužel se nám ale druhý gól přidat nepodařilo. Když se pak po naší chybě prosadil podruhé soupeř, bylo po všem.“