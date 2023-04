/FOTOGALERIE/ V jubilejním 20. kole krajského přeboru přivítali fotbalisté Hořic soupeře z Libčan. Před zápasem se dal očekávat vyrovnaný boj, když domácím nechyběli bratři David a Pavel Drozdové ani kanonýr Jiří Pečenka. Jenže hostům na výborně připraveném hřišti vycházelo, na co sáhli. Do poločasu čtyřmi góly rozhodli o výsledku a nakonec se radovali z přesvědčivého vítězství 5:0.

Krajský přebor, 20. kolo: Hořice - Libčany 0:5 (0:4). | Foto: Roman Vlačiha

TJ Jiskra Hořice – SK Libčany 0:5

Fakta – branky: 7. Petřík, 13. a 69. Semerák, 15. Mokrý, 36. Čihák. Rozhodčí: Matula - Martínek, Trejbal. ŽK: Jonáš – Houdek. Diváci: 100. Poločas: 0:4. Hořice: Kubín – Hátle (26. Havelka), D. Palm, Pour, Kuneš (82. Nečesaný) – Havrda, P. Palm (46. Šedivý), P. Drozd, Kedroň (46. Bango) – D. Drozd, Pečenka (54. Jonáš). Libčany: Tošovský – Mařas (58. Holubec), Petřík (27. Houdek), Čihák, Novotný, Semerák, Buriánek (68. Peš), Bořke (68. Kocour), Hušek, Studýnka, Mokrý (58. Hofman).

Úvod zápasu patřil jednoznačně Kohoutům, kteří otevřeli skóre už v 7. minutě, kdy se prosadil Petřík. Další dvě branky přidali ještě do 15. minuty Semerák a Mokrý. „Krásný pažit v Hořicích nám seděl. Do 20. minuty jsme jasně dominovali, poté však musel nuceně střídat Kuba Petřík a my jsme se chvilku hledali. Uklidnila nás až čtvrtá branka,“ řekl trenér Libčan Jiří Suchomel. Čtvrtý zářez přidal ve 36. minutě Čihák.

Na domácí straně rozhodně spokojenost panovat nemohla. „Ani ne aprílové počasí jako spíše únorové teploty charakterizovaly náš vstup do utkání. A tak bylo po necelé čtvrthodině po zápase. Ale nemuselo to tak být, do poločasu jsme si vytvořili spoustu šancí, bohužel bez efektu,“ mrzelo předsedu hořického klubu Josefa Vydru. Trenér Jiskry Lukáš Čížek zkusil oživit hru několika změnami v sestavě, ale zkušený tým Libčan už si výsledek pohlídal, navíc gólový účet duelu uzavřel v 69. minutě Semerák. „Efektivní hosté se dočkali zasloužených tří bodů. Výsledek je hodně krutý a musíme věřit v lepší příště. Pozitivem byl, na příšerné podmínky, kvalitně připravený trávník,“ doplnil hodnocení Vydra.

Hořice prohrály druhý zápas v řadě, naopak Kohouti bodovali i ve třetím jarním mači. Na dobrou bilanci se pokusí navázat příští týden doma proti silné Jaroměři. „Máme před sebou těžký úkol – navázat na povedené výkony ze startu druhé poloviny sezony,“ doufá v další body Suchomel.



Další výsledky 20. kola

Vrchlabí – Solnice 1:5 (0:5). Branky: Kout z pen – L. Pavlíček 3, D. Motl, M. Jedlička. Týniště nad Orlicí – Police nad Metují 2:1 (0:1). Branky: Winkler, Repák – T. Mucha. Slavia Hradec Králové – Vysoká nad Labem 2:1 (1:1). Branky: A. Novotný, J. Kabeláč – Prorok. Jičín – Rychnov nad Kněžnou 0:0, na penalty 4:2.

Utkání Jaroměř – Třebeš, Dobruška – Chlumec nad Cidlinou B a Červený Kostelec – Kostelec nad Orlicí byla odložena.