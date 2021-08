Zatímco okresní soutěže na Semilsku odstartují letos až o víkendu 21. a 22. srpna, reprezentanti pojizerského regionu v krajských soutěžích budou mít na pilno už tuto sobotu a neděli.

Liberecký krajský fotbalový svaz pro letošek poskládal své soutěže doslova ideálně a všechny čtyři třídy mužů se budou hrát o čtrnácti účastnících. Platí to pro oblastní přebor, I. A třídu i obě skupiny I. B třídy.

Účastníci OP Semilska (10): Benecko, Jilemnice, Libštát, Martinice, Mříčná, Nová Ves, Poniklá, Roztoky, Stružinec/Lomnice B, Turnov B.



Účastníci OS Semilska (10): Bozkov B, Horka u Staré Paky, Kruh, Semily B, SF Studenec, Studenec B, Tatobity, Víchová, Vysoké nad Jizerou, Zálesní Lhota.

No a aby se to neopletlo, do boje o víkendu vyrazí rovná čtrnáctka mužstev z regionu. V přeboru budou Pojizeří reprezentovat Turnov, Lomnice nad Popelkou, Sedmihorky a Rovensko pod Troskami. Druhou nejkvalitnější soutěž v kraji si zahrají mimo jiné týmy Košťálova-Libštátu, Bělé a Semil. Šťastná sedmička pak bude region zastupovat v A skupině I. B třídy. Jabloneček, Bozkov, Studenec a Mírová pod Kozákovem si premiéru nového ročníku zahrají v sobotu, o den později se dočkají také Horní Branná, Harrachov a Přepeře B.

Mimochodem i letos je nejvýše postaveným týmem okresu celek Přepeř. V České fotbalové lize mají svěřenci Josefa Petříka za sebou již úvodní dějství. Na domácím hřišti před týdnem remizovali s rezervou Teplic, když vyrovnávací gól obdrželi smolně v 94. minutě. Ve druhém kole je v neděli čeká bitva na půdě Brozan.

Víkendový program zápasů

Česká fotbalová liga, skupina B – neděle 17.00: Brozany – Přepeře.

1. kolo ČFL: Přepeře - Teplice B 3:3 (1:1)

Fakta - branky: 18. Martan z pen., 46. Synek, 79. Nesvadba - 40. Vachoušek, 58. Vobecký, 94. Kodad. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 1:2. Diváci: 400.

FK Přepeře: Truksa - V. Novotný, Knejzlík, Nesvadba, Janošík (71. Tvaroha) - Pavlata, Novák - Martan (77. Elbel), Bulíř, Dvořák (71. Prokopec) - Synek (85. Tobiaš). FK Teplice B: Němeček - Hora (81. Kovalčík), Ljevakovič, Hasil, Liška - Lukáš (67. Čítek) - Švanda, Vobecký Krunert, Kodad - Vachoušek (49. Procházka).

Miroslav Kvapil, vedoucí mužstva FK Přepeře: „Hrál se kvalitní, rychlý a dynamický fotbal, který zcela jistě splňoval parametry třetí ligy. Určitě se musel líbit početné divácké kulise. Remíza je zasloužená, i když si myslím, že jsme ve finále dva body ztratili. Máme natolik zkušené mužstvo na to, aby inkasovalo v nastaveném čase."

Krajský přebor – sobota 17.00: Lomnice nad Popelkou – Frýdlant, Višňová – Sedmihorky, Hrádek nad Nisou – Rovensko pod Troskami, Desná – Skalice u České Lípy, Stráž pod Ralskem – Nový Bor, Velké Hamry B – Železný Brod. Neděle 17.00: Turnov – Hejnice.

I. A třída – sobota 10.30: Krásná Studánka – Mimoň, Ruprechtice – Česká Lípa. 14.30: Pěnčín (JB) – Košťálov-Libštát. 17.00: Pěnčín (LB) – Bělá, Doubí – Rychnov u Jablonce nad Nisou, Chrastava – Rynoltice. Neděle 17.00: Bílý Kostel nad Nisou – Semily.

I. B třída, skupina východ – sobota 16.00: Albrechtice v Jizerských horách/Jiřetín – Jablonec nad Jizerou. 17.00: Bozkov – Mšeno-Jablonec nad Nisou, Mírová pod Kozákovem – Jenišovice, Plavy – Studenec. Neděle 17.00: Harrachov – Držkov, Lučany – Přepeře B, Smržovka – Horní Branná.

I. B třída, skupina západ – sobota 14.00: Rozstání – Hodkovice nad Mohelkou. 15.00: Žibřidice – Hrádek nad Nisou B. 17.00: Žandov – Stráž nad Nisou, Doksy – Dubnice. Neděle 15.00: Vesec – Cvikov, Kamenice – Jablonné v Podještědí. 17.00: Rapid Liberec – Vratislavice nad Nisou.