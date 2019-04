AM GNOL I. A třída

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Extrémní efektivita v úvodu zápasu nám vytvořila komfortní náskok. Bohužel jsme s ním ale nenaložili tak, jak bychom měli. Při soupeřově kvalitě pak bylo jen otázkou času, kdy se nám náš laxní přístup vymstí. Penalty dopadly jednoznačně.“

Lokomotiva HK - Úpice 5:0 (3:0)

Fakta – branky: 1. Havlíček, 37. Melek, 40. a 70. Hůlka, 60. P. Drozd. Rozhodčí: Janeček. ŽK: 0:1. Diváci: 150. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, Pančík – Jadrný, P. Růžička, Luštinec, Marel – P. Doubic, Chráska.

Radek Kaplan (Úpice): „Bohužel jednoznačná záležitost domácího týmu. Nám se v tomto utkání nedařilo vůbec nic. Bude nejlepší rychle zapomenout a soustředit se na další zápas.“

Aktuální tabulka:

1. Loko Hradec 20 11 3 1 5 64:29 40

2. Náchod B 20 11 3 1 5 42:27 40

3. Police n. Met. 19 11 0 6 2 54:30 39

4. Černilov 20 10 1 3 6 45:35 35

5. Roudnice 19 10 2 1 6 36:26 35

6. Kunčice 19 10 0 2 7 46:36 32

7. Týniště n. O. 20 10 0 1 9 48:46 31

8. Broumov 19 8 2 1 8 35:37 29

9. Trutnov B 20 5 5 4 6 40:48 29

10. Úpice 19 8 2 0 9 37:43 28

11. N. Město n. M. 20 6 3 3 8 31:41 27

12. Kratonohy B 20 7 1 3 9 56:59 26

13. Česká Skalice 20 6 3 1 10 36:49 25

14. Velké Poříčí 19 4 4 2 9 27:30 22

15. Kobylice 20 5 1 1 13 40:71 18

16. Nový Hradec 20 3 2 2 13 26:56 15

JAKO I. B třída

Stejně jako před týdnem, i tentokrát nabídl víkendový program I. B třídy podkrkonošské derby. Navíc rovnou dvě. V tom prvním béčko Vrchlabí uspělo na půdě kocbeřské Jiskry, ve druhém pak rezerva Dvora Králové porazila Dolní Kalnou.

Kocbeře - Vrchlabí B 0:1 (0:0)

Fakta – branka: 80. Tauchman. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 1:2. Diváci: 20. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha (68. V. Šolc), L. Novák, Béna (87. Mohet), Krejsa (80. Jarolím) – Pojezdný (89. Klust), Kuric, Z. Stránský, M. Blažek – Kilevník, Šmíd. FC Vrchlabí B: Tuž – Hájek, J. Zajíc, Mejsnar, A. Zajíc – Cink, Šafář (87. Montagna), Pokorný, M. Stránský – Jech (68. Kršík), M. Tauchman (90. J. Šimůnek).

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Stále je to dokola. Chybí kvalita na útočné polovině, logicky pak chybějí góly a tím pádem body. Vyrovnané utkání proto zlomila jediná branka soupeře. Přestože jsme měli ve druhém poločase územní převahu, branku soupeře jsme skoro neohrozili.“

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Po celý zápas byla hra vyrovnaná. Domácí bojovali, my se snažili řešit vlastní hru fotbalově. Využili jsme až třetí šanci, když deset minut před koncem po rychlé akci skóroval dorostenec Tauchman. Na tuto trefu už domácí nestačili zareagovat. Vzhledem k tomu, že si soupeř za celé utkání tutovku nevytvořil, je naše vítězství zasloužené.“

Dvůr Králové n. L. B - Dolní Kalná 2:1 (2:0)

Fakta – branky: 35. a 44. M. Otradovský – 54. Bartoš. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 1:0. Diváci: 150. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Vl. Matula – Machek, Kasan, Ježek, Voda – Zlámal (67. Klazar), Prokůpek, V. Hák, M. Hák (85. D. Petráček) – M. Otradovský (89. Sojka), Marks (33. Rejchrt). FK Dolní Kalná: Ulrych – Dohnal, J. Navrátil, Dědek, M. Bartoš – Š. Drinka (81. Tauchman st.), M. Šulc, Najman, Hampl – V. Kodytek (57. D. Ježek), J. Jiřička.

Tomáš Otradovský (Dvůr Králové B): „První poločas ještě snesl přísnější měřítko pozorovatelů I. B třídy, ve druhé půli ale oko fotbalového fanouška plakalo. Upřímně, čekalo se na vyrovnání. To ale nepřišlo a body zůstaly doma. Výhra je to důležitá, tým samozřejmě potěšila, ale do dalších zápasů je na čem pracovat.“

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „V utkání jsme nepodali optimální výkon, chyběla tomu kvalita, navíc jsme byli takoví nevýrazní. V závěru poločasu nás domácí dvakrát vycvičili na levé straně, což nás bohužel stálo případné body. Druhá půle byla i s pomocí větru lepší, podařilo se nám snížit, vyrovnat ale již bohužel ne. Vzhledem k šancím vyhráli domácí zaslouženě a já jim gratuluji.“

Nová Paka - Bílá Třemešná 3:5 (2:3)

Fakta – branky: 5. Sochor, 26. Kuchta, 79. Jisl – 11. a 87. Hendrych, 37. J. Jákl, 42. M. Jákl, 70. T. Kubelka. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 3:3. Diváci: 80. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Josef Kubelka, J. Hažer, Jaroslav Kubelka – Dašek, T. Kubelka (89. Schneider), Macek, J. Jákl (74. J. Polák) – M. Jákl, Hendrych.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Budu se jen opakovat. Chválím celý tým za enormní nasazení. S ohledem na to, co předvádíme na jaře, jsme v koutku duše věřili, že můžeme vyhrát i v Nové Pace. A povedlo se. Druhý tým tabulky nás nepřehrál. Kritická pro nás byla pasáž za stavu 3:4, kdy měl soupeř převahu a tlak. Pátý gól ale definitivně rozhodl. V utkání jsme byli hodně produktivní a z vítězství máme velkou radost.“

Staré Buky - Kopidlno 1:1 (0:0), pen. 8:9

Fakta – branky: 49. Tošovský – 66. Klaban. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 1:1. Diváci: 70. TJ Sokol Staré Buky: Koščál – Trunkát, Záplata, Týnek, Tošovský (73. Němeček) – N. Mucudis (46. D. Pálinkáš), Pištora (55. Šošovička), J. Makovský, Dušek – P. Knap (80. Toth), Křižovič.

Pavel Korec (Staré Buky): „V utkání jsme hráli dobře pouze prvních patnáct minut v každém poločase. A to je bohužel málo. Opět jsme doplatili na vlastní chyby a jen díky dobře chytajícímu Koščálovi neprohráli v základní hrací době. Měli jsme i nadějné příležitosti, které jsme však nedokázali proměnit. Celkově utkání mnoho krásy nenabídlo, nezbývá než se soustředit na další venkovní duel a změnit samotný přístup ke hře.“

Nemyčeves - Hostinné 5:4 (0:2)

Fakta – branky: 50. a 90. Kotlyar, 54. a 81. Tomášek, 58. M. Vacek – 10. Blažek, 30. L. Kracík, 51. Pešek, 65. Pham. Rozhodčí: Průcha. Hráno bez karet. Diváci: 50. TJ Tatran Hostinné: Zítko – Brož, L. Horák, L. Kracík, D. Kracík – Šmucer (86. Morávek), Pham, D. Blažek, Klacek – Pešek (62. D. Horák), J. Slavík.

Milan Polomčák (Hostinné): „Utkání na perfektně připraveném hřišti jsme bohužel nezvládli. Dvakrát jsme vedli o dvě branky, v úplném závěru jsme ale o bodový zisk přišli.“

Aktuální tabulka:

1. Nepolisy 17 13 1 0 3 63:21 41

2. Nová Paka 17 12 1 0 4 47:24 38

3. Skřivany 17 11 1 1 4 40:28 36

4. Bílá Třemešná 17 10 0 1 6 49:42 31

5. Železnice 17 9 2 0 6 34:27 31

6. Kopidlno 17 6 2 3 6 31:29 25

7. Dvůr Králové B 16 8 0 0 8 44:32 24

8. Vrchlabí B 17 7 1 1 8 29:34 24

9. Miletín 16 5 2 0 9 24:27 19

10. Dolní Kalná 17 3 4 1 9 22:35 18

11. Kocbeře 17 5 0 3 9 29:47 18

12. Staré Buky 17 5 0 3 9 30:51 18

13. Nemyčeves 17 3 2 3 9 24:48 16

14. Hostinné 17 4 1 1 11 33:54 15

MUŽSTVO KOLA - TJ Sokol Bílá Třemešná

Jarní štika I. B třídy se nezalekla ani velkého favorita. Novou Paku na jejím hřišti zasypala pěti góly. V tabulce hlásí posun na čtvrté místo.



BOREC KOLA - Martin Tauchman (FCV B)

Čtyři dorostence nasadila vrchlabská rezerva do souboje s Kocbeřemi. A jeden z nich v 80. minutě vstřelil jedinou branku utkání.



SMOLAŘI KOLA - TJ Tatran Hostinné

Šestá porážka v řadě znamená pro Tatran pád na poslední příčku tabulky. V Nemyčevsi přitom tým vedl 2:0, 3:1 i 4:3. Přesto prohrál.