Nahlédněte s námi pod pokličku účastníků krajské soutěže I. B třídy skupiny A. Přesněji těch, kteří se na podzim umístili v horní polovině tabulky. Jak naznačují minimální bodové rozdíly mezi jednotlivými celky, na jaře bude o co hrát. Na první příčce sice přezimovalo céčko Chlumce nad Cidlinou, hlavním favoritem na postup do I. A třídy však zůstává celek Kopidlna.

CÍL PRO JARNÍ ČÁST SEZONY

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU C (1. místo, 34 bodů)

René Chaloupka, trenér: „Jaro nebude jednoduché. Máme těžký los, hrajeme venku s Dolní Kalnou, Skřivany a Kopidlnem, které považuji za favorita soutěže, ale věřím, že to zvládneme.“

FK KOPIDLNO (2. místo, 27 bodů)

Tomáš Sedláček, trenér: „Náš cíl se nemění, vyhlásili jsme atakovat nejvyšší příčky. Jak už jsem řekl, hodně jsme si to pokazili závěrem podzimu. Ale neskládáme zbraně. Hodně napoví hned úvodní kola. Budeme se rvát.“

Fotbalisté Skřivan ztrácejí po podzimu na vedoucí tým tabulky sedm bodů.Zdroj: archiv Deníku

TJ SLAVOJ SKŘIVANY (3. místo, 27 bodů)

Jiří Suchánek, trenér: „Vyhnout se výkyvům ve výkonech a výsledcích, zlepšit přístup hráčů a zůstat v boji o horní příčky tabulky.“

FK DOLNÍ KALNÁ (4. místo, 26 bodů)

Tomáš Navrátil, trenér: „Na jaře bychom rádi navázali herně i výsledkově na podzimní část, bavili naše početné publikum a udrželi se v popředí tabulky. Hlavně, aby se neopakovalo loňské jaro, kdy jsme byli po podzimu také nahoře a nakonec hráli do posledního kola o záchranu. Kádr máme rozhodně na to, že by to měl zvládnout, byť tréninková morálka byla v zimní přípravě velmi slabá. Máme i jeden důležitý mimo sportovní cíl, naučit hrstku našich problematických fanoušků umět se chovat a mít respekt k delegovaným osobám.“

Fotbalisté Dolní Kalné dohráli podzimní část sezony na čtvrté příčce.Zdroj: FK Dolní Kalná

TJ SPARTAK KOSIČKY (5. místo, 22 bodů)

Milan Pražák, trenér: „Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky a hrát dobrý fotbal pro naše fanoušky.“

TJ SOKOL NEPOLISY (6. místo, 19 bodů)

Petr Tomeš, hrající trenér: „Jsme si vědomi kvality mančaftů před námi, tudíž prioritou je udržet stávající postavení. Případný posun vzhůru by byl příjemným bonusem, v silách týmu to rozhodně je. Na druhou stranu za námi je to v tabulce nesmírně vyrovnané, takže očekávám těžké jaro se zajímavými zápasy. Všechno je samozřejmě odvislé od personálního stavu mužstva. Pokud bude minimum omluvenek a zranění, můžeme navázat na vcelku solidní podzim. Rádi bychom si fotbal užívali a dělali radost našim fanouškům.“

Domovským stánkem fotbalistů Nepolis je v I. B třídě Nepál aréna.Zdroj: archiv Deníku

SK SOBOTKA (7. místo, 19 bodů)

Vítězslav Bárta, trenér: „Rádi bychom navázali na povedený závěr podzimní části a pohybovali se i na jaře v klidném středu tabulky. Chystá se otevření zrekonstruovaného stadionu a tak budeme rádi, když naším fotbalem přilákáme do ochozů co nejvíce fanoušků.“

