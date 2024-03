PŘED STARTEM JARA: Na papíře dvacet hráčů, v přípravných duelech sotva jedenáct

/SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA DENÍKU/ Před podzimní částí aktuální sezony se čekalo, jak si v krajském přeboru povedou letití účastníci Fortuna Divize C, kteří celostátní soutěž loni na jaře nedobrovolně opustili. Jestli někdo z nich může myslet na okamžitý návrat, pak je to Náchod. Hráči Dvora Králové nad Labem na podzim do krajské špičky určitě nepatřili. S bilancí šesti výher, dvou remíz a sedmi porážek přezimovali desátí a v jarní části budou mít co napravovat.

Podívejte se, jak na podzim Dvoráci doma zvládli roli favorita, když rivala z Hořic přehráli výsledkem 4:0. | Video: Renata Jírová

Neprožívají ideální období. Fotbalisté Dvora Králové nad Labem v loňském roce po dlouhých devatenácti letech opustili divizní skupinu C. Vrátili se do krajského přeboru a v něm se jim na podzim nedařilo podle představ. Postupovými ambicemi klub rozhodně nedisponoval, přesto je desáté místo na břehu Labe považováno za zklamání. Zdejší krajský přebor je nejkvalitnější v Česku. Na Polici a Solnici jsme neměli „Spokojen není určitě nikdo v našem mužstvu. Na jaře máme určitě co napravovat a zlepšovat,“ hodnotil v obsáhlém prosincovém rozhovoru pro Krkonošský deník nepovedený půlrok trenér Zbyněk Dujsík. V jarní části si tým postavený na odchovancích klubu bude chtít vylepšit reputaci. Pokud získá více bodů než v první polovině sezony, zákonitě si užije klidné jaro bez sestupových starostí. K tomu ale bude třeba dostatečná docházka hráčů. Ta v zimní pauze hodně paběrkovala, za což mohly absence všech možných druhů zraněními a nemocemi počínaje, pracovním vytížením konče. Na podzim Dvoráci spoléhali i na výpomoc zahraničních hráčů. S těmi se ale pro jarní část rozloučili.Zdroj: Renata Jírová Vždyť k přípravným zápasům se Dvoráci tak tak že sešli, z generálky proti Novému Bydžovu se dokonce museli soupeři omluvit. „Z divizního týmu odešlo jedenáct hráčů a my jsme mužstvo před sezonou doplnili převážně z hráčů dorostu z nižší soutěže. V zimě jsme plánovali přivést tři až čtyři nové hráče,“ naznačil Dujsík plány ze zimy. Ty se mu povedly splnit tak z poloviny. Do týmu se z Letohradu vrátil David Knespl, z klubu odvěkého trutnovského rivala přišel nadějný Matěj Jirousek a činnost obnovil odchovanec Radek Klazar. Do kolonky „odchody“ se naopak zařadilo trio zahraničních hráčů, kteří v klubu působili na podzim (Allen, Byron, Ngantsie). První jarní zápas měli Dvoráci odehrát na půdě rezervního celku Chlumce nad Cidlinou, duel byl však po dohodě oddílů odložen na 1. květen. Pokud počasí dovolí, jarní premiéru Dvůr sehraje doma pod Hankovým domem v sobotu 16. března proti Rychnovu nad Kněžnou. PŘED STARTEM JARA: Rychnov v přípravě obstál s divizí. Chce hrát náročný fotbal „Naše ambice? Chceme se umístit okolo šestého místa. Spokojení však budeme až podle předvedené hry a tím, že budou spokojení i naši fanoušci,“ dodal před startem kouč Zbyněk Dujsík. TJ Dvůr Králové n. L. - 10. místo, 20 bodů Soupiska - brankáři: Vladimír Matula (1996), Adam Šenfeldr (2001). Obránci: Tomáš Picha (1991), David Vitebský (1997), Jiří Rejl (1989), David Sojka (1999), Filip Horák (2000), Radek Klazar (1992), Patrik Šťastný (2002), Stanislav Ježek (1977). Záložníci: Matěj Janata (2001), Matěj Jirousek (2001), Tomáš Formánek (2005), David Knespl (1999), Martin Hruška (1981), Michal Hák (1996). Útočníci: Lukáš Trnka (1992), Filip Machač (2004), Dominik Žaba (1994), (1997), Zdeněk Hampl (2006). Realizační tým - trenér: Zbyněk Dujsík. Asistent trenéra: Libor Machač. Kustod: Vladimír Pavlis. Změny v kádru - odchody: Kwesi Allen, Trevis Byron, Axel Ngantsie (návrat domů). Příchody: Matěj Jirousek (Trutnov), David Knespl (Letohrad), Radek Klazar (obnovení činnosti). Cíl trenéra – Zbyněk Dujsík: „Rádi bychom se na jaře pohybovali v klidných vodách a cílem mužstva určitě bude vylepšit aktuální postavení v tabulce. Především si přeji, aby se nám vyhýbala zranění a s nimi spojené jakékoliv absence.“

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu