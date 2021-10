Při šlágru gól nepadl, rozhodovaly penalty. Zato Týniště nastřílelo tucet branek

Bezbrankovou remízou skončil šlágr 12. kola AM Gnol I. A třídy, ve kterém druhý celek tabulky z České Skalice hostil lídra soutěže Solnici. Ta zaznamenala vůbec první bodovou ztrátu, když navíc odešla poražena v penaltovém rozstřelu.

Drama ve zbytku sezony? Možná, v každém případě ale duel ukázal, že i na suveréna soutěže lze najít recept. Solnice se o reparát pokusí v dalším dějství doma proti Lázním Bělohrad, Českoskaličtí zamíří úspěch potvrzovat do Sobotky.

Česká Skalice – Solnice 0:0, na penalty 5:3, rozhodčí: Šotek. ŽK: 1:3. Diváci: 182. Šachová partie branku ze hry nepřinesla a velmi pěkná návštěva se tak rozuzlení velkého podzimního šlágru dočkala až při penaltovém rozstřelu, který zvládl lépe domácí vyzyvatel. V tabulce se tak druhý na prvního dotáhl na rozdíl pěti bodů. „Vyrovnaný zápas, ve kterém měly navrch obrany obou týmů. Nám se v utkání nedařilo, vázla kombinace a dopředu jsme nebyli schopni nic vymyslet,“ zhodnotil velkou bitvu hostující trenér Pavel Potužník.

Kanonýři I. A třídy: 16 branek – Luboš Pavlíček (Solnice), Tomáš Kos (Týniště n. O.), 12 branek – David Novák (Kunčice), 11 branek – Tomáš Nezbeda (Lázně Bělohrad), 9 branek – Martin Diviš (Česká Skalice), Filip Gois (Náchod B), 8 branek – Dominik Flígr (Nové Město n. M.), David Drozd (Lokomotiva HK), Stanislav Hanel (Česká Skalice), Tomáš Voda (Týniště n. O.), Martin Šmíd (Nový HK), Tomáš Kučera (Roudnice).

Roudnice – Náchod B 3:1 (3:1), branky: 22. a 30. Čihák, 32. Pospíšil – 37. J. Vaněček. Rozhodčí: R. Nývlt. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Třemi góly během deseti minut rozhodli fotbalisté Roudnice o svém devátém vítězství v sezoně. Náchodská rezerva sice dokázala reagovat ještě před přestávkou, po ní už se ale diváci žádné další branky nedočkali a tři body zůstaly v náručí favorita. „Vše podstatné se odehrálo v prvním poločase. Během deseti minut jsme Náchodu zasadili K.O. třemi slepenými góly. Zbytek utkání jsme si pohlídali,“ potvrdil hodnocení utkání asistent domácího trenéra Zdeněk Mikan.

fotbalisté Týniště nad OrlicíZdroj: Miloš KittlerTýniště nad Orlicí – Velké Poříčí 12:0 (4:0), branky: 7., 62. a 72. T. Voda, 9. T. Kos z pen., 13., 26. a 46. Kollár, 50. Šreibr, 70. a 79. Forejtek, 84. Šrajbr, 87. Jedlička. Rozhodčí: P. Vítek. ŽK: 1:1. Diváci: 170. Základ suverénnímu vítězství položili domácí v úvodní čtvrthodině, kdy se trefili třikrát. V demolici soupeře duel proměnili po přestávce. „Do zápasu jsme šli s taktikou dobře bránit. To bohužel vzalo za své už po několika úvodních minutách, kdy si domácí vypracovali třígólový náskok. Takto rozjetý stroj se nám nedařilo zastavit a zejména ve druhé půli soupeř z utkání udělal střeleckou exhibici,“ mračil se po zápase vedoucí poraženého mužstva Stanislav Hornych.

Třebechovice pod Orebem – Nové Město nad Metují 0:3 (0:2), branky: 12. Flígr, 29. Jelen, 76. Lehovec. Rozhodčí: Kánská. Hráno bez karet. Diváci: 100. Souboj dvou mužstev z opačných pólů tabulky nabídl vcelku vyrovnaný fotbal, produktivní ale během devadesáti minut dokázali být pouze hosté. „Vstup do utkání se nám podařil. Ve druhém poločase nás domácí přehrávali a až naše třetí branka definitivně rozhodla o našem vítězství. Nutno vyzvednout velmi kvalitní řízení utkání, zejména hlavní rozhodčí,“ řekl k utkání sekretář MFK Nové Město nad Metují Jaroslav Macháček.

Lokomotiva Hradec Králové – Trutnov B 1:2 (0:2), branky: 72. P. Drozd – 26. Duch, 33. O. Turner. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Bitvu dvou tabulkových sousedů rozhodly dvě branky trutnovské rezervy v prvním poločase. V tom druhém už domácí stihli pouze snížit. „Soupeř byl většinu utkání dominantnějším týmem, ale my jsme v defenzivní činnosti dobře zvládali eliminovat jejich útočné hrozby a nepouštět je do vyložených šancí. Během první půle jsme měli pasáž, kdy jsme vyrazili do útoku a mohli zápas během pár minut zlomit v náš prospěch. Ty jsme trestuhodně nevyužili a domácí se ještě vrátili do zápasu,“ popsal dění na trávníku kouč Trutnova B Vlastimil Honek.

Lázně Bělohrad – Kunčice 3:4 (1:2), branky: 35. T. Nezbeda, 78. vlastní (T. Sýkora), 90. (+3) M. Wagenknecht – 10. D. Novák, 25. a 71. Česák, 67. Koza. Rozhodčí: Vrtal. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Divácky atraktivní partii pro sebe hosté rozhodli vydařenými vstupy do obou poločasů. Bělohradští mocně dotahovali, na bod ale nedosáhli. „Začali jsme hrát až po druhé obdržené brance. Ve druhém poločase nám Kunčice opět odskočily na rozdíl tří branek a naše závěrečná snaha přinesla pouze snížení na 3:4,“ lomil rukama trenér domácího celku Tomáš Marek.

Nový Hradec Králové – Sobotka 2:1 (1:0), branky: 18. a 53. M. Šmíd – 79. Kunst. Rozhodčí: Turek. ŽK: 2:4. Diváci: 80. Dvanáct bodů oba soupeři posbírali před vzájemným soubojem ve 12. kole, po něm už jsou ale bodově bohatší hráči Nového Hradce. O jejich vítězství rozhodl dvěma trefami nejlepší střelec mužstva Martin Šmíd. „Před utkáním jsme řešili, jestli nás bude vůbec jedenáct. Tímto všem zúčastněným děkuji. Na výborně připraveném hřišti byl soupeř po většinu zápasu lepší a gratulujeme mu k vítězství,“ zhodnotil duel stručně hostující lodivod Zdeněk Přikryl.

Broumov – Nepolisy 4:1 (3:0), branky: 10. a 15. Gago, 12. D. Svoboda, 86. Soumar – 68. Špás. Rozhodčí: Horský. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Jasného favorita měl duel Broumova s posledním celkem tabulky. Domácí o svém vítězství rozhodli třemi góly v rozmezí od 10. do 15. minuty. „Zisk tří bodů byl v tomto utkání povinností, čímž nechci snižovat kvalitu soupeře. Pochvala klukům patří za úvod zápasu, rychle jsme šli do tříbrankového vedení, pak to ale bylo až do konce zápasu trápení,“ šetřil chválou na své svěřence broumovský trenér Ondřej Zinke.