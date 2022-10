Nečekaného hrdinu měl fotbalový duel I. B třídy skupiny A mezi béčkem Vrchlabí a vedoucí rezervou Nového Bydžova. Hosté, vzhledem k tomu, že hráli souběžně s A týmem a i kvůli marodům, přivezli pod Krkonoše tým s osmi dorostenci. A byl to právě jeden z nich, který zápas rozhodl. Sedmnáctiletý Denis Kožíšek vstřelil z postu stopera hattrick a největší měrou se tak zasloužil o cenné vítězství 3:2 i o pokračování vítězné série lídra.

Zdroj: Petr Tomeš

Jak jste viděl nedělní utkání?

Z mého pohledu jsme tam zajížděli s oslabeným týmem, jelikož nás jelo osm dorostenců. Měli jsme náročný víkend, hráli jsme den předtím, takže jsme neočekávali, že to bude lehký zápas. Věděli jsme, že se jedná o zkušený tým, který má ve svém středu zkušeného jednačtyřicetiletého hroťáka. Toho jsme si měli hlídat. Ale myslím si, že nakonec se z toho vyvinulo za mě docela jednoznačné utkání, přestože to bylo jen 3:2. Naše vítězství mohlo být vyšším rozdílem, i když ke konci jsme si to trošku zavařili. Každopádně podle mě to bylo celkem v pohodě.

Postaral jste se o všechny tři góly svého týmu, jak padly?

Vzhledem k tomu, že jsem hrál na stoperovi, tak jsem se do jiných šancí nedostal. Všechny tři góly padly ze standardních situací. Při prvním jsem si sám sobě vyhrál hlavičkový souboj a pak jsem z voleje střílel. U druhé branky jsem to zavíral na zadní tyči a propadlo to až ke mně. Třetí trefa byla ve druhém poločase hlavou po rohovém kopu.

Stalo se vám už někdy, že byste dal hattrick z postu stopera?

Vlastně se mi ani nikdy nestalo, že bych vůbec dal třeba dva góly. Tohle byla úplná premiéra, ještě k tomu ze stopera.

Chodíte i v dorostenecké kategorii často na standardky a občas se nějaká gólově povede?

U nás taky chodím na standardky, ale tam se to moc nedaří. Tohle byl v mé kariéře paradoxně asi čtvrtý gól z rohu, co jsem dal.

Bydžovské béčko mužů vede suverénně tabulku A skupiny I. B třídy, navíc bez ztráty. Vy na všechny zápasy určitě nejezdíte, přesto sledujete tu zatím vydařenou jízdu?

Sleduju to. I když nehraju, tak se snažím chodit dívat. Podle mě je to dobře rozjeté a věřím tomu, že můžeme i dokázat prorazit do I. A třídy. Domnívám se, že je v našich silách se tam dostat.

Myslíte, že teď budete nasazován častěji do B týmu dospělých?

Záleží na trenérovi. Ale hlavně jde i o naše dorostenecké zápasy, ty si myslím, že teď jsou pro nás důležitější. B tým je doplňovaný také A týmem, takže je to na trenérovi. Zkrátka jak bude potřeba. Klidně si za ně půjdu zahrát.

Co A tým mužů coby nováček divize, sledujete i jeho počínání?

Áčko samozřejmě taky sleduju, tam už je to trošku něco jiného. O tom vlastně já moc nic nevím, jelikož k tomuto fotbalu mám docela daleko. Tam jsem se podíval jenom jednou, ještě v krajském přeboru. Do A týmu je ještě daleko.

Jak vůbec vnímáte zápasy v kategoriích dorostu a dospělých, kdybyste je porovnal?

Naše dorostenecká soutěž (divize – pozn. aut.) se teď ještě trochu zkvalitnila, takže se mi zdá o dost rychlejší. Co se týká chlapů, tak například v té B třídě je to hodně o důrazu, je tam potřeba hrát tvrději. Ale podle mě je tam na to více času, například na stoperu.

Brzy vám bude osmnáct let a v tomhle věku má určitě každý fotbalista nějaké cíle, tak jaké jsou ty vaše?

U těch nefotbalových bych nejradši udělal školu, nejdříve střední, potom snad i vejšku. Co se týká fotbalu, tak jeden z hlavních cílů je, že bych chtěl být tady v Bydžově stabilním hráčem A týmu.

Máte nějakého oblíbeného hráče, ke kterému se třeba upínáte?

Vždycky jsem měl rád Messiho, i když jsem stoper nebo střední záložník. Jinak vyloženě jednoho hráče v oblibě nemám, je jich rozhodně víc.

A co se týká klubů u nás i v zahraničí?

Z Česka to bude samozřejmě Slavie Praha a ze světa Manchester United.