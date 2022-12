S čím jste vlastně do sezony v krajském přeboru vstupovali?

Do sezony jsme vstupovali s vědomím toho, že v přeboru je každé utkání specifické. Nemohli jsme si myslet, že si budeme hrát to svoje, jak tomu bylo v I. A třídě. Chtěli jsme chytit začátek, protože to se pak trochu uleví hlavě a nohy vám jedou lépe. Myslím, že se to povedlo.

V průměru na domácí zápasy chodilo více jak 240 diváků. Jakou zásluhu na výsledcích mají fanoušci z Týniště?

Na našem úspěšném podzimu mají fanoušci velkou zásluhu. Doma chodí ve velkém počtu už od té doby, co jsem v Týništi opět začal hrát. Navíc na venkovní mače jezdili v neskutečných počtech. Někdy jsme si připadali, že hrajeme doma. V přeboru se řadíme k tomu nejlepšímu.

Jaký zápas byl z vašeho pohledu na podzim nejpovedenější?

Těch zápasů bylo hodně, ale jako ten nejvíc TOP bych vybral těžký duel v Polici nad Metují. Neskutečná atmosféra, my tam jeli po domácím debaklu se Solnicí. Tam se podle mého zlomil podzim na naši stranu.

Duel, který byste naopak nejraději hodil za hlavu?

Lehká volba. Je to poslední podzimní zápas a vysoká prohra od rezervy Chlumce nad Cidlinou. Chtěli jsme vyhrát a udělat třetí místo, bohužel jsme dost tvrdě narazili.

V první polovině sezony jste odehrál 1385 minut a byl jste šestým nejvytíženějším hráčem krajského přeboru. Jak vás taková statistika jako obránce těší?

Tuhle statistiku jsem vůbec nesledoval, ale je to hezké. Překopal jsem ve svém životě pár věcí, které určitě vedly k tomu, že hraji větší porci minut než v minulosti. Někdy se výkon nepovede, o to víc je pak důležitá důvěra trenéra, kterou máme v Týništi velkou.

Je něco, kde vás tlačila bota a v zimní pauze se na to budete muset zaměřit?

Bota nás tlačila v domácích zápasech a určitě v proměňování šancí. To se musí zlepšit. Další podstatnou věcí je udělat do puntíku zimní přípravu, zranění nás totiž trápila pořád.

Co je největší předností týmu?

Asi parta, což je na hřišti vidět. Myslím, že umíme hrát podle typu soupeře, což se nám několikrát vyplatilo.

SK Týniště nad Orlicí.Zdroj: Miloš Kittler

Jak nejlépe si během zimy od fotbalu odpočinete?

Pohybem na horách a ve fitku.

Kde byste chtěl být po odehrání všech 30. kol?

Před sezonou bych bral polovinu tabulky. Teď bych chtěl na jaře rozhodně udržet první šestku.

Probíhá mistrovství světa v Kataru, jak často ho sledujete?

Sleduji ho spíše o víkendu, když je trochu volna. Už prostě nejsem ve věku, kdy bych na to mohl čučet od rána do večera. (směje se)

Máte nějaký oblíbený národní tým, kterému přejete?

Oblíbeným týmem je pro mě Dánsko. Vyvážený tým, který se snaží hrát totální fotbal.