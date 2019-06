Nejlépe si vedla rezerva Dvora Králové, která sezonu dokončila na čtvrté příčce. Šestý skončil dlouholetý účastník I. A třídy z Bílé Třemešné, hned za ním sedmé Vrchlabí B.

Bohužel o dva celky region pro příští ročník přichází. Krajskou příslušnost na jaře nedokázali uhájit fotbalisté Hostinného a kocbeřská Jiskra, kterou do okresu nasměrovaly výsledky závěrečného 26. kola.

Vystřídat tuto dvojici by na podzim měli vítěz okresního přeboru Žacléř a z I. A třídy sestoupivší Úpice.

JAKO I. B třída

Bílá Třemešná - Miletín 2:2 (1:0), penalty 4:3

Fakta – branky: 39. a 62. Hažer – 49. Hátle, 55. Bartoníček. Rozhodčí: Jiříček. Hráno bez karet. Diváci: 69. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Hažer, Macek, Poloprudský – M. Jákl, T. Kubelka, D. Kubelka (46. J. Polák), Forman – Hendrych (73. Vočka), J. Jákl (82. Křovák).

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Na závěr sezony bylo znát, že jde o poslední zápas. Oba týmy nastoupily bez řady hráčů. V pořádném horku se zrodila asi zasloužená remíza, na obou stranách padla břevna, my ještě za stavu 1:2 zahodili pokutový kop. V penaltovém rozstřelu jsme tentokrát uspěli a sezonu plnou zvratů končíme na šestém místě.“

Kocbeře - Dvůr Králové B 0:2 (0:0)

Fakta – branky: 86. Prokůpek, 88. Klazar. Rozhodčí: Šnajdr. Hráno bez karet. Diváci: 32. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha, L. Novák, Krejsa, V. Šolc – Hulík, Z. Stránský (55. Albín), Kuric, Pojezdný – Šmíd, Kilevník. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Vl. Matula – D. Bednář, S. Ježek, Sojka, Voda – Rejchrt (69. Klazar), Kruliš (89. Pavlis), V. Hák, M. Hák, Zlámal (55. Suk) – Prokůpek.

Matouš Blažek (Kocbeře): „V posledním utkání sezony jsme potřebovali uhrát plný počet bodů, abychom měli alespoň teoretickou naději na záchranu v soutěži. Po prohře 0:2 jsme ji ztratili. V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí na obou stranách. Druhá část patřila hostům, kteří byli více na míči a vytvořili si několik příležitostí. Dvě proměnili a zaslouženě vyhráli.“

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „V závěru jarra se nám herně i výsledkově dařilo a uspět jsme chtěli také v posledním utkání, navíc v derby. První poločas nabídl vyrovnaný průběh. I na začátku druhého soupeř bojoval, ale posledních dvacet minut už patřilo nám. V závěru jsme převahu přetavili ve dva góly a po zásluze si odvážíme tři body. Celému týmu patří za přístup k zápasu poděkování.“

Nemyčeves - Dolní Kalná 1:5 (0:3)

Fakta – branky: 87. Vacek – 30. a 46. Dohnal, 33. Šulc, 35. V. Kodytek, 55. Drinka. Rozhodčí: T. Franěk. ŽK: 1:2. Diváci: 25. FK Dolní Kalná: Ulrych – D. Ježek (61. Dohnal), J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek – Najman, M. Bartoš, M. Šulc, Hampl – T. Jiřička (75. M. Lukeš, 88. M. Ježek), V. Kodytek (71. Š. Drinka)

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Za úmorného vedra jsme poslední utkání zvládli na jedničku. V první půlhodině v tom byla křeč, nedařilo se nám v zakončení. Pak jsme ale dali během pěti minut tři branky a duel ovládli. Domácí trefili dvakrát tyč, poločas mohl být 0:6, ale také 2:2. Po pauze jsme si chtěli zápas užít, znali jsme výsledek z Poříčí, ale asi jsme ještě v hlavách nepřepnuli z režimu ‘musíme‘ na ‘užívejme‘. Výsledek měl být dvojciferný. Jsem rád, že náš krásný areál s novými kabinami bude mít dál krajské využití.“

Hostinné - Kopidlno 1:12 (1:5)

Fakta – branky: 2. Klacek – 6. Janáček, 12. a 77. Klaban, 18. L. Komárek, 32. J. Komárek, 39., 66. a 80. Poutník, 50. vlastní (D. Kracík), 61. a 73. Berounský, 63. Havelka. Rozhodčí: Soukup. ŽK: 3:1. Diváci: 50. TJ Tatran Hostinné: J. Horák (79. Ciler) – Brož, Kosina, D. Kracík, Klacek (60. Bartoš) – Kudrna, Pham, D. Blažek, Šmucer – J. Slavík (46. Purkert), Pešek (82. D. Morávek).

Milan Polomčák (Hostinné): „Poslední utkání v krajské soutěži jsme bohužel absolutně nezvládli. Za 17 let, co se motám v Hostinném kolem fotbalu, si takový debakl nepamatuji.“

Staré Buky - Nová Paka 1:4 (0:0)

Fakta – branky: 55. Křižovič – 65. a 80. Janouch, 81. Haken, 85. Sklenář. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 1:1. Diváci: 70. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Tošovský, Wimmer, Týnek – Pištora, Němeček, J. Makovský, Šošovička – Křižovič, Z. Poznar (73. Korec).

Pavel Korec (Staré Buky): „Na poslední utkání sezony jsme se bohužel opět nesešli v optimální sestavě. Nová Paka měla cestu k vítězství jednodušší. Přesto jedenáct statečných v čele s nestárnoucím Němečkem vzdorovalo a po bezbrankovém poločase jsme se ujali vedení. Hosté měli několik stoprocentních šancí a utkání mohli rozhodnout v prvním poločase, stalo se tak ale až ke konci zápasu, kdy nám za úmorného vedra došly síly.“

Skřivany - Vrchlabí B 6:1 (3:0)

Fakta – 7. Schubert, 11. Staněk z pen., 22. Dítě, 57. P. Tauchman, 61. Vysuček, 81. Brzek – 65. Janalík. Rozhodčí: Otava. ŽK: 1:1. Diváci: 110. FC Vrchlabí B: Tuž (46. Matoušek) – J. Šimůnek, Cink, J. Zajíc, P. Hladík (46. Tomčík) – Jech, Vl. Pokorný, A. Zajíc, M. Stránský (62. Janalík) – M. Tauchman, Kršík.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Také v závěrečném utkání sezony se potvrdilo, že vstřelení branky je pro nás velkým problémem. Když se k tomu přidaly chyby při obranné fázi a brzké vedení domácích 2:0, bylo o zaslouženém výsledku pro soupeře rozhodnuto.“

MUŽSTVO KOLA - FK Dolní Kalná

Do posledního hracího dne se po podzimu předposlední tým tabulky strachoval o záchranu. Závěrečné utkání ale zvládl na jedničku.



BOREC KOLA - Jan Hažer (Bílá Třemešná)

V prestižním utkání s Miletínem se zachoval jako správný kapitán. Dvěma góly svému týmu zařídil remízu, pak slavil i výhru na penalty!



PALEC DOLŮ - Tatran Hostinné

Sestup do okresního přeboru již odvrátit nemohli, výkon, jaký ale předvedli v derniéře, to byla pořádná ostuda. Tucet inkasovaných branek!

Konečná tabulka I. B třídy

1. Nepolisy 26 18 3 2 3 90:31 62

2. Nová Paka 26 16 3 2 5 69:34 56

3. Skřivany 26 15 3 2 6 65:47 53

4. Dvůr Králové B 26 15 0 1 10 67:43 46

5. Miletín 26 12 3 1 10 54:39 43

6. Bílá Třemešná 26 12 2 1 11 67:67 41

7. Vrchlabí B 26 10 3 2 11 39:48 38

8. Železnice 26 10 2 3 11 47:46 37

9. Staré Buky 26 10 1 3 12 57:69 35

10. Kopidlno 26 8 3 4 11 57:55 34

11. Dolní Kalná 26 8 4 2 12 44:50 34

12. Kocbeře 26 7 2 4 13 44:64 29

13. Nemyčeves 26 4 3 4 15 37:82 22

14. Hostinné 26 4 1 2 19 37:99 16

Pohled na tabulky podzim/jaro

Tabulka podzim:

1. Skřivany⋌13 9 1 1 2 35:18 30

2. Nepolisy⋌13 9 1 0 3 41:18 29

3. Nová Paka⋌13 9 1 0 3 33:18 29

4. Železnice⋌13 7 2 0 4 28:23 25

5. Dvůr Králové B⋌13 7 0 0 6 40:25 21

6. Bílá Třemešná⋌13 6 0 1 6 32:35 19

7. Miletín⋌13 5 2 0 6 23:16 19

8. Kopidlno⋌13 5 1 2 5 24:23 19

9. Staré Buky⋌13 5 0 2 6 26:40 17

10. Kocbeře⋌13 5 0 2 6 28:35 17

11. Hostinné⋌13 4 1 1 7 25:39 15

12. Vrchlabí B⋌13 4 0 1 8 24:32 13

13. Dolní Kalná⋌13 1 3 1 8 15:33 10

14. Nemyčeves⋌13 2 1 2 8 16:35 10

Tabulka jaro

1. Nepolisy 13 9 2 2 0 49:13 33

2. Nová Paka 13 7 2 2 2 36:16 27

3. Dvůr Králové B 13 8 0 1 4 27:18 25

4. Vrchlabí B 13 6 3 1 3 15:16 25

5. Dolní Kalná 13 7 1 1 4 29:17 24

6. Miletín 13 7 1 1 4 31:23 24

7. Skřivany 13 6 2 1 4 30:29 23

8. Bílá Třemešná 13 6 2 0 5 35:32 22

9. Staré Buky 13 5 1 1 6 31:29 18

10. Kopidlno 13 3 2 2 6 33:32 15

11. Železnice 13 3 0 3 7 19:23 12

12. Kocbeře 13 2 2 2 7 16:29 12

13. Nemyčeves 13 2 2 2 7 21:47 12

14. Hostinné 13 0 0 1 12 12:60 1