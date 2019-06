Dostal se do sfér, o kterých nikdy nedumal. Třiadvacetiletý Marek Brich se postavil do základní sestavy Královéhradeckého výběru reprezentujícího Česko na Region's Cupu a zkusil vyzrát na Španěly.

„Na takové úrovni jsem nikdy nehrál,“ srovnával záložník divizního Náchoda po prohře 0:3. „Bylo to rychlé, oni vůbec neztrácejí balon. Co post, to super fotbalista.“

Ale pozor, ani on se neztratil. „Hrál výborně,“ řekl trenér Miloš Dvořák.

Bylo to tak. Brich byl jako neúnavný stroj. Nahoru, dolů, pořád ve střehu. Přitom před čtyřmi lety hrál (sice už proti chlapům), ale jen třetí třídu za Voděrady. Tedy druhou nejnižší soutěž vůbec.

Pak však přišlo laso z Náchoda – nejprve do druholigového dorostu. „Srovnával jsem se s tím. Třetí třídu hrají fotbaloví vysloužilci, tohle bylo úplně jiné. Byl jsem tam za kopyto,“ přiznal.

Viditelně se „s tím“ popasoval. Za půl roku už byl členem divizního áčka.

„Je to skromnej kluk. Všechno si vybojoval sám,“ ocenil dnes už tahouna prvního týmu Milan Vik, šéf náchodského klubu.

Ten progres však pořád nekončí. Sám hráč cítí, že jde nahoru. Protože nerostl v mládeži v některém z větších klubů, stále jako houba nasává dovednosti, rozhled…

„Je to trochu zvláštní, ale i ve třiadvaceti se pořád učím hrát fotbal,“ popsal.

Daří se mu to, i když nemá čas na dostatečnou přípravu. V Brně studuje vysokou školu, na trénink přijíždí jen v pátek. Jinak chodí plavat, běhat, cvičit.

„Je to málo,“ přikývl.

Přesto to, jak se ukázalo proti Španělům, zvládá. A nyní má další cíl. Ve čtvrtek proti Rusku vykročit k velkému cíli, ke druhému místu ve skupině. „Pak by z toho byla bronzová placka,“ zasnil se.

Na mistrovství Evropy! To by byla pro kluka ze třetí třídy odměna.