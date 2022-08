Krajská soutěž I. B třídy, přesněji její skupina A, má za sebou dvě odehraná kola. Během nich se našly hned čtyři celky, které do nové sezony vstoupily stoprocentním bodovým ziskem. Podle očekávání to jsou ambiciózní Skřivany, hodně se čekalo také od juniorky divizního nováčka z Nového Bydžova.

Na druhou stranu je překvapením, že se na čele drží Kosičky, které si ve druhém dějství vyšláply na favorizovanou Novou Paku. Na skvělou střeleckou produktivitu se zatím může spolehnout rezerva Vrchlabí.

Šest mužstev si v novém ročníku vyzkoušelo jak chutná vítězství i porážka, na chvostu jsou bez bodového zisku celky Rudník, Kobylice, Nepolisy a nečekaně i jarní štika soutěže Dolní Kalná.

Šturma musel skousnout pořádnou facku. Krejčíka rozčaroval výkon ve druhé půli

Jednoznačným hitem 2. kola byl souboj Skřivan s Kopidlnem. Oba celky v premiéře naznačily, že by měly v letošní sezoně hrát prim, tentokrát ale mohl uspět pouze jeden. A byli to před 130 diváky domácí fotbalisté (2:0).

„Vydřená výhra. Zápas byl plný tvrdých soubojů. Hosté měli ve svých řadách hned několik kvalitních hráčů výborně vybavených také rychlostně. Do přestávky se nám podařilo vstřelit dvě branky, které nebyly nijak krásné, ale po našem důrazu ve vápně soupeře. Když už se dobře hrajícím hostům podařilo překonat naši obranu, stál jim v cestě výtečný Stěhulka,“ našel hlavní důvody výhry svého mužstva trenér domácích Jiří Suchánek.

Prestižní bitva byla k vidění v Nepolisech, kam možná i na kolech dorazili fotbalisté B týmu Nového Bydžova. Kvalitní duel skončil nejtěsnější výhrou hostů v poměru 2:1.

„Utkání neprobíhalo úplně podle našich představ. Domácí tým nám svým výkonem, který byl důrazný a plný osobních soubojů, znemožnil se lépe prosadit ve finální a předfinální fázi. Když jsme se pak konečně do vyložených šancí dostali, zachránil soupeře brankář Šafařík a někdy i naše lehkovážnost. Následně se ke slovu více dostávali domácí, kteří se tlačili za vyrovnáním. I proto si vítězství vážíme a jsme rádi, že jsme bodově navázali na minulý týden,“ nechal se po utkání slyšet kouč vítězného celku Jan Krejbich.

Dvůr Králové nad Labem B v neděli přivítá lídra ze Skřivan.Zdroj: Renata JírováSkvělou střeleckou formu si po dvou kolech velebí béčko Vrchlabí. To si tentokrát s chutí zastřílelo na půdě Spartaku Kobylice, kde vyhrálo 4:2. Možná klíčovým momentem byla neproměněná penalta domácího mužstva za stavu 2:1.

„V bojovném utkání se naše vítězství nerodilo lehce. V úvodu druhé poloviny utkání šli domácí do vedení, ale poté neproměnili penaltu, což je pravděpodobně stálo bodový zisk. Poté jsme se začali stále častěji prosazovat. Po vyrovnávací brance jsme korunovali tříbodový zisk dvěma trefami, které padly po dalekonosných dobře mířených střelách,“ zhodnotil na góly bohatý zápas vedoucí hostujícího mužstva Luděk Vojtíšek.

Za druhou výhrou v sezoně chtěli ve druhém kole mířit i hráči jičínské juniorky. Souboj s rezervou Dvora Králové nad Labem se ale mnohem lépe vydařil hostům, kteří o svém vítězství rozhodli velmi dobrým výkonem v prvním poločase.

„Po tragickém výkonu v minulém zápase jsme myslím správně zareagovali a sehráli diametrálně odlišné utkání. První poločas jsme hráli výborně a zaslouženě se dostali do vedení. Spoustu šancí jsme ještě neproměnili. Ve druhé půli už byl výkon horší, domácí prostřídali a asi byli ve hře o něco lepší. Naštěstí jsme je do vyložených šancí příliš nepouštěli a utkání zaslouženě dovedli do vítězného konce,“ pochválil svůj tým hrající trenér Dvora B Jiří Rejl, jenž v 74. minutě uzavíral stav zápasu na 1:4.

Kanonýři soutěže



3 branky: Petr Tomeš (Nepolisy), Ladislav Schovanec (Kosičky)

2 branky: Dan Wojcik (Stará Paka), Pavel Kraus (Vrchlabí B), Miloš Kovář (Kopidlno)

Jednoznačného hrdinu mělo utkání mezi Kosičkami, které loni působily ve skupině B, a Novou Pakou. Ač byly šance k vidění na obou stranách, střelecky duel rozhodl domácí Ladislav Schovanec, který nejprve poslal svůj tým do vedení, aby po vyrovnání soupeře udeřil podruhé tři minuty před koncem (2:1).

„Vyrovnaný zápas dopadl lépe pro domácí. Šance na získání alespoň nějaké bodu jsme si vytvořili, bohužel, nyní se už musíme připravit na další víkend, kdy nás čeká nevyzpytatelná Dolní Kalná. Domácím k zisku bodů blahopřeji,“ komentoval nepovedený zápas zklamaný lodivod Nové Paky Marcel Bažík.

TJ Sokol Stará PakaZdroj: oddílový facebook

Ve Staré Pace se potkali dvě soupeři, kteří v úvodním kole prohráli. Domácí celek tentokrát nabral správnější kurs a nováčka z Rudníku přestřílel výsledkem 4:2.

„Zápas byl vcelku vyrovnaný s velkým počtem šanci na obou stranách. Oba týmy zahodily i ty největší gólovky, nutno podotknout, že výborné výkony podali oba gólmani. My jsme prospali začátek druhého poločasu a to rozhodlo. Tým si postupně zvyká na tempo a kvalitu vyšší soutěže,“ zhodnotil utkání hrající sekretář TJ Rudník Martin Kučeravý.

FOTO: Podruhé stejný hrdina. Chlumci vystřelil 3 body opět Zukal. Rezerva padla

Dva neúspěšné týmy z prvního kola se potkaly i v jediném nedělním souboji. K okresnímu derby do Dolní Kalné přijela úpická Sparta. Domácí sehráli vynikající první poločas, který vyhráli 2:0. Ze druhé půle však uběhla pouhá čtvrthodina a na tabuli rázem svítil stav 2:3. Ze šoku už se Kalenští neprobrali a na premiérové body v sezoně musejí dál čekat.

„Nezaujatý divák si v utkání musel přijít na své. Fotbal nahoru dolů a pět vstřelených branek se muselo líbit. Nám nevyšel první poločas, kdy jsme po našich chybách pustili domácí do dvoubrankového vedení a propadali v útočné fázi. Ve druhém poločase nám vyšel skvěle nástup. Během patnácti minut jsme skóre otočili a byli i nadále nebezpeční. Vedení jsme udrželi a napravili tak špatný vstup do soutěže. Hráčům musím poděkovat, ale výhrady k výkonu určitě mám,“ pronesl podrobně k zápasu hostující trenér Radek Kaplan.

Také další kolo I. B třídy skupiny A slibuje řadu zajímavých bitev. Už v pátek vše odstartuje v Novém Bydžově, kam dorazí Kobylice. O první mistrovské body se v sobotu porvou celky Rudníku a Nepolis, v neděli zase dojde na souboj neporažených Vrchlabí B – Kosičky.