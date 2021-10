Bez vítězství hostujícího mužstva v normální hrací době se chtě nechtě muselo obejít 11. kolo A skupiny JAKO I. B třídy mužů. Asi nejblíž úspěchu byli fotbalisté Nové Paky, kteří chvilku vedli na půdě Miletína. Však si také nakonec ze hřiště soupeře odvezli dva body. Podobně se zadařilo jičínské rezervě v Kopidlně.

JAKO I. B třída, skupina A

Dvůr Králové nad Labem B – Kobylice 3:0 (1:0), branky: 44. Zlámal, 57. Kasan, 82. M. Otradovský. Rozhodčí: J. Ježek. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Lídr tabulky na svém hřišti přivítal Spartak Kobylice a leckdo očekával jednoznačný průběh zápasu. Zvlášť když hosté dorazili pouze s jedenácti hráči a druhou půli museli odehrát o deseti. Favorit se přesto na tři body natrápil, nepředvedl totiž zdaleka svůj obvyklý výkon. „Jediným pozitivem utkání jsou tři získané body. Jinak jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů podzimu,“ nebral si servítky kouč dvorské rezervy Jiří Rejl, jenž neopomněl za výkon pochválit tým soupeře.

Úpice – Železnice 0:0, penalty 5:3, rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Fotbalisté Železnice před týdnem ukončili neporazitelnost dvorského béčka a do Úpice jeli výsledek potvrdit. Narazili ale na rozjetého soka, kterému se v posledních kolech daří. V kvalitním duelu se diváci gólů nedočkali a penaltový rozstřel vyzněl pro Spartu. „Diváci sledovali takticky svázanou bitvu dvou mužstev, která měla ze sebe až příliš velký respekt. Celé utkání bylo vyrovnané a vyložených šancí ke vstřelení branky si ani jedno mužstvo moc nevytvořilo. Remízu považuji za spravedlivou a bod navíc z pokutových kopů je s takto kvalitním soupeřem potěšující,“ hodnotil duel úpický lodivod Radek Kaplan.

Vrchlabí B – Žacléř 4:0 (2:0), branky: 6. M. Tauchman, 40. a 54. Mlejnek, 83. Jech. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 2:1. Diváci: 107. Okresní derby Trutnovska potvrdilo postavení obou soupeřů v tabulce. I přes srdnatý odpor Baníku byli domácí lepší a vyhráli zaslouženě. „Podali jsme výkon na hranicích svých momentálních možností. Bohužel nás srážejí individuální chyby a také nám chybělo několik hráčů. Na to se ale nechci vymlouvat, soupeř vyhrál zcela zaslouženě,“ nedělal z porážky vědu kouč poražených Dušan Poláček.

Vrchlabí B - Žacléř 4:0Zdroj: Jiří Novák

Miletín – Nová Paka 1:1 (1:1), penalty 2:3, branky: 19. Bartoníček – 11. Krejčí. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Podobně jako v Úpici, také v Miletíně byla k vidění taktická bitva dvou soupeřů z horní poloviny tabulky. No a výsledek byl i zde nerozhodný, když penaltová loterie dopadla lépe pro hosty. „Asi zasloužená dělba bodů. Utkání se víceméně odehrávalo mezi oběma velkými vápny, kde si ani jeden tým nekomplikoval situaci a jednoduše odkopával co nejdále od své branky. V rozstřelu jsme byli úspěšnější, což v dané situaci vzhledem ke zranění některých hráčů bereme všemi deseti,“ pochvaloval si zisk dvou bodů sekretář Nové Paky Václav Horák.

Skřivany – Stará Paka 6:2 (4:1), branky: 2. D. Hrubeš, 9., 40. a 64. Vysuček, 11. a 67. M. Čapek – 18. L. Červenka, 51. Taneček. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 1:0. Diváci: 115. V souboji těchto dvou soupeřů se spousta branek dala očekávat. Oba týmy totiž upřednostňující útok nad obranou. A když pak navíc vstup do zápasu tolik úspěšně vyšel domácím, byla z toho jejich jasná záležitost. „Diváci, kteří se tentokrát opozdili, byli asi překvapení, když jsme po deseti minutách vedli 3:0. Nakopl nás šťastný gól ve druhé minutě, do přestávky jsme přidali další tři a ve druhém poločase si už výhru pohlídali,“ radoval se po zápase trenér Skřivan Jiří Suchánek.

Kopidlno – Jičín B 2:2 (1:1), penalty 2:3, branky: 24. L. Klaban, 60. Komárek z pen. - 45. a 85. V. Matějka. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (87. Janda). Diváci: 142. Při pohledu na tabulku jasná výhra domácích? Zdálo by se, že tak derby Jičínska dopadne. Jenže konečný výsledek a s ním i slova vedoucího mužstva Kopidlna hovoří jinak. „Zajímavé utkání, které po fotbalové stránce sice nebylo nic moc, ale nasazení, souboje a adrenalin vše vynahradily. Mrzí dva inkasované góly v závěrech poločasů, ale Jičín by si mohl povzdechnou podobně. Vyrovnat si tak protivník zasloužil, jelikož to byl zatím nejlepší soupeř, kterého jsme přivítali. Až je s podivem, že bodů nemají více,“ řekl k utkání Vladimír Hnát.

Dolní Kalná – Kocbeře 6:1 (1:0), branky: 34. a 83. Kalenský, 53. T. Hampl, 69. M. Lukeš, 76. Z. Tauchman, 79. M. Stránský – 88. Kilevník z pen. Rozhodčí: M. Říha. ŽK: 1:0. Diváci: 105. Další okresní derby Trutnovska nabídlo souboj o Černého Petra. Na poslední příčku tabulky se po další porážce přilepili fotbalisté Jiskry, které už delší dobu výrazně trápí hromada absencí v kádru. „V poli jsme neměli až do druhé branky nikterak výraznou převahu, ale na šance a góly jsme jednoznačně dominovali. Pouze zbrklost v koncovce uchránila hosty od dvouciferného výsledku,“ popsal dění na hřišti domácí trenér omilostněný disciplinární komisí KFS Tomáš Navrátil.