Jak vypadalo víkendové 11. kolo, o tom vypovídá tradiční přehled, který připravili krajští sportovní redaktoři.

Jediným týmem, který si po celý podzim drží svou formu, je rezerva Nového Bydžova. Dalo by se říct, že svěřenci trenéra Karla Průchy nezadržitelně míří do I. A třídy, za což mohou právě i časté ztráty jejich konkurentů. Naposledy RMSK Cidlina B zvládla ostře sledovaný šlágr na hřišti Kopidlna.

Branková i karetní divočina na Slavii. Ve Vysoké zase řádilo bratrské útočné duo

Po bezbrankovém poločase oba soupeři rozpoutali na hřišti skvělé představení. Domácí brzy vedli, lídr tabulky třemi góly otáčel, aby druhá trefa nejlepšího střelce soutěže Tomáše Sedláčka znamenala konečný stav 2:3.

„Viděli jsme nadprůměrné utkání. Gratuluji k soupeři k výhře, zaslouženě vede tabulku, lepší tým u nás na podzim nehrál. Myslím, že jsme jsme se lídrovi vyrovnali, i když se pak projevila jeho větší trénovanost. Momentálně jsme hráli to, na co máme. Nemám klukům co vytknout,“ pronesl k utkání hrající trenér Kopidlna Tomáš Sedláček.

Po deseti kolech druhá rezerva Jičína inkasovala tvrdý direkt na hřišti nováčka z Rudníku. Při výsledku 5:0 se nejprve dvakrát trefil kanonýr Filip Čáp, po pauze pak hattrickem přispěl Adam Kaprál.

Výsledky 11. kola



Kopidlno – Nový Bydžov B 2:3 (0:0). Branky: T. Sedláček 2 – Schober 2, Kožíšek. Rudník – Jičín B 5:0 (2:0). Branky: A. Kaprál 3, F. Čáp 2. Skřivany – Nová Paka 4:0 (3:0). Branky: Schubert 2, Vysuček 2. Stará Paka – Úpice 4:1 (1:0). Branky: J. Taneček 2, Wojcik 2 – Nožka. Nepolisy – Dolní Kalná 2:3 (1:3). Branky: V. Dvořák, T. Hanuš – J. Jiřička, Z. Tauchman, Š. Drinka. Dvůr Králové nad Labem B – Vrchlabí B 4:0 (3:0). Branky: Zlámal, D. Bednář z pen., M. Holub, Sojka. Kobylice – Kosičky 3:3 (2:1), na penalty 0:2. Branky: Ouzký 2, P. Dvořák – Alexandr Zich 3 (1 z pen.).

„Výsledek utkání vypadá jednoznačně, ale jeho průběh už tak jednoduchý nebyl. Všichni kluci podali týmový výkon, střelecky si zápas podmanila dvojice Čáp – Kaprál, vzadu to zavřel skvělý Lalas,“ chválil svěřence i kvalitu celého duelu domácí sekretář Martin Kučeravý.

Kaprál: Chceme navázat na úspěšná léta Rudníku a bavit fotbalem celou vesnici

Při zaváhání Jičína B se stal přímým soubojem o průběžnou druhou pozici duel Skřivany vs. Nová Paka. A v něm dominovali domácí hráči, kteří zásluhou produktivního dua Schubert – Vysuček vyhráli 4:0.

„Výsledek je k hostům trochu krutý. Byli jsme o něco lepší ve středu pole, vyhráli více soubojů a získali víc odražených míčů, které jsme dokázali jednoduše posunout do finální fáze. Navíc jsme konečně byli i dostatečně produktivní,“ hodnotil utkání trenér Skřivan Jiří Suchánek.

Stejným výsledkem si v podkrkonošském souboji rezerv poradila Královédvorská s Vrchlabskou. Hotovo přitom bylo už po prvním poločase, v němž se domácí třikrát prosadili.

Rezerva Dvora Králové nad LabemZdroj: Miloslav Tykal„Ve velice improvizované sestavě jsme domácím hráčům nemohli konkurovat. Hráči Dvora Králové byli po celé utkání lepším týmem a náš celek byl nucen do sestavy začlenit dorostence, kteří měli již svůj zápas odehraný. Velká marodka momentálně decimuje obě mužstva dospělých,“ litoval po porážce vedoucí hostujícího mužstva Luděk Vojtíšek.

Dalším střetnutím, kde jasně dominovali domácí, byl duel Staré Paky s Úpicí. Na výsledku měli lví podíl kanonýři Jakub Taneček a Dan Wojcik, oba si připsali po dvou gólech.

„Selháváme ve finální fázi, dle mého jsme soupeře v poli i přehráli, a kdyby první poločas skončil 1:3, tak se nemohl nikdo divit. Domácí útočné duo nám ale ukázalo, jak je jednoduché vstřelit branku. Proto nezbývá, než domácím pogratulovat k vítězství,“ okomentoval dění na hřišti kouč Sparty Radek Kaplan.

TJ Sokol Stará PakaZdroj: TJ Sokol Stará Paka

Na závěr duely dvou aktuálně nejhůře postavených mužstev soutěže. Na předposlední příčku padli fotbalisté Nepolis, kteří doma nestačili na stále se lepšící tým Dolní Kalné (2:3).

„Šlo o vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme se dostali do dvougólového vedení, další tutovky jsme ale zahazovali, mohlo být rozhodnuto do poločasu. Po pauze soupeř přidal, snížil a poté nás podržel gólman. Bylo to drama až do konce, z mého pohledu jsme ale vzhledem k poměru šancí vyhráli zaslouženě,“ pronesl k utkání hostující trenér Tomáš Navrátil.

Do dvorského kina Svět míří Jan Koller se svým příběhem. Dino dorazí také osobně

Remízou 3:3 proti Kosičkám potvrdili fotbalisté Spartaku Kobylice, že boj o záchranu na poslední příčce ještě nevzdávají. Bývali by i vyhráli, to by ale na druhé straně nesměl zářit Alexandr Zich, autor hattricku.

„Opakujeme stále stejnou písničku. Hloupé chyby v obraně a impotence v útoku. To platilo až do 60. minuty, pak si to vzal na svá bedra Saša Zich a utkání přeměnil v one man show. K totálnímu obratu chyběl kousek, v penaltovém rozstřelu čaroval Čabas, který nepustil ani jeden pokutový kop. Přesto jsou pro nás dva body málo,“ zlobil se i chválil jednotlivce hostující Milan Stránský.