Už druhou ztrátu si připsali fotbalisté favorizované Police nad Metují v novém ročníku krajského přeboru Královéhradeckého kraje. Tentokrát z dobře rozehraného duelu v Jičíně brali nakonec pouhý bod. „Jen vlastní hloupostí jsme utkání nedovedli do tříbodového zisku,“ láteřil Lukáš Lorenc, trenér polického Spartaku. Ten po poločase vedl 1:0, ovšem po změně stran příkladně bojující celek z města pohádek vyrovnal a penaltový rozstřel ovládl 3:1.

Vedoucí Nový Bydžov musel doma vydřít vítězství 3:1 nad velmi dobře prezentující se Třebší. „Hrála u nás s lehkostí a fotbal ji bavil. My bůhvíjakou formu neměli, o to víc jsme museli bojovat. Přesto jsme tři body utrhli a to nás moc těší. Dobře víme, na čem máme pracovat. Snad příště budeme produktivnější, poněvadž když budeme, tak se nám bude dařit více,“ má jasno lodivod RMSK Cidlina Petr Průcha. Hradecký celek se pozastavoval nad tím, že ho potřetí za sebou venku pískal stejný rozhodčí (Jakub Nymsa).

Vyrovnané sousedské derby rozhodl slávista Krotil

Poslední z trojice největších favoritů si připsal nejhubenější možnou výhru 1:0. Slavii Hradec ho v derby se sousedním Černilovem vystřelil Daniel Krotil. „Musíme sportovně přiznat, že hosté byli po celý zápas vyrovnaným soupeřem a nebáli se s námi hrát fotbal,“ ocenil soka Josef Bouček, kouč Sešívaných. „Myslím, že jsme předvedli dobrý výkon a dle mého názoru si bod zasloužili, ale fotbal se hraje na góly, takže body zůstaly v Orlické kotlině,“ dodal jeho protějšek Jaroslav Šlégr.

Ve Vrchlabí se konaly oslavy 100 let fotbalu, ovšem domácím se nedařilo, když nestačili na rozjetý Červený Kostelec (1:5). Podkrkonošský tým sice vedl, ale poté už na hřišti zcela dominovali hosté. V parádní formě se drží také nováček z Jaroměře, který nyní dokonale zaskočil Libčany na jejich trávníku. Přesvědčivou výhru 3:0 podpořil chyceným pokutovým kopem gólman Lukáš Červenka.

Fotbalisté Červeného Kostelce se ve Vrchlabí radovali z gólu celkem pětkrát.Zdroj: Jiří Novák

Premiérové vítězství si připsali fotbalisté Vysoké nad Labem, kteří doma sestřelili trápící se Kostelec nad Orlicí 4:0. „V tomto zápase jsme už potřebovali získat tři body. To se nám podařilo, tak spokojenost,“ ulevilo se vysockému trenérovi Radku Hrubému. „Nás trápí produktivita, musíme věřit ve zlepšení v dalších zápasech,“ přeje si Kamil Kaplan, kouč kosteleckého mužstva, které má po pěti zápasech na svém kontě pouze dva vstřelené góly.

Střelci po 5. kole: 7 – Tipelt (Červený Kostelec); 5 – Klapkovský, J. Matějka (oba Police nad Metují), Pečenka (Slavia Hradec Králové), M. Hofman (Libčany); 4 – N. Bekera (Nový Bydžov).

Gólmani s nulou po 5. kole: 3 – Strýhal (Nový Bydžov), Červenka (Jaroměř), Mašek (Slavia Hradec Králové); 2 – Klekner (Vrchlabí), Vacho (Police nad Metují).

Ještě větší střelecké trápení prožívá Rychnov nad Kněžnou, který se zatím trefil pouze jednou. V neděli prohrál hladce 3:0 v Hořicích, když domácí skórovali třikrát už během úvodní pětačtyřicetiminutovky. „Naprosto zasloužená porážka za odfláknutý první poločas. Dát gól je pro nás neřešitelný problém. Gratuluji k výhře našemu bývalému trenérovi Karanskému,“ uvedl Václav Brůžek, předseda rychnovského Spartaku. „Důležité utkání jsme zvládli díky excelentní první půli. Brankář Krejčí mužstvo podržel a tak má zaslouženě první nulu. Gratulace i kapitánovi Dominiku Palmovi k sobotní svatbě a zisku tří bodů, který podpořil vstřelenou brankou. Tomu se říká úspěšný víkend,“ řekl Josef Vydra, šéf hořického oddílu.

Dobruška si v domácím prostředí poradila s chlumeckým béčkem (3:1), hosté se nemohli prosadit zejména přes soupeřovu zkušenou stoperskou dvojici Karal – Moník.

Co dalšího ještě víkend přinesl?

Krajský přebor – sestava 5. kola podle Deníku: Červenka 2 (Jaroměř) – Moník (Dobruška), D. Palm (Hořice), Drobný (Nový Bydžov) – Krotil 2 (Slavia Hradec Králové), Březina (Vysoká nad Labem), Srkal (Červený Kostelec), Franc 2 (Police nad Metují) – Dítě (Jičín), Kocourek (Jaroměř), Tipelt 3 (Červený Kostelec).

Čisté konto tentokrát vychytali čtyři gólmani – jaroměřský Červenka, vysocký Kašpar, hořický Krejčí a Mašek ze Slavie Hradec Králové. Jediným potrestaným hříšníkem, který se musel předčasně pakovat pod sprchu, byl vrchlabský Marek Hanuš. Páté dějství přineslo gólový průměr 3,4 branky na jedno utkání. K vidění byly tři vlastní góly – do své sítě se trefili třebešský Krykorka, chlumecký Vopátek a Pups z Kostelce nad Orlicí.

V čele tabulky zůstává Nový Bydžov, který je jediným stoprocentním týmem. S tříbodovým mankem následují královéhradecká Slavia, Červený Kostelec a Jaroměř. Police nad Metují už ztrácí bodů pět. Na chvostu jsou čtyři tříbodové celky – Kostelec nad Orlicí, Chlumec nad Cidlinou B, Rychnov nad Kněžnou a Vrchlabí.

Zítra dohrávka v Libčanech

Ve středu je na programu dohrávka 2. kola, ve které Libčany od 18 hodin přivítají Vysokou nad Labem.