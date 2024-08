/FOTO/ Poté, co ve středu fotbalisté Českého Meziříčí vyprovodili z Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje soupeře z Miletína (3:0), pokračovalo pohárové předkolo sobotními zápasy. Odehrát se jich stihlo hned jedenáct a při řadě z nich nebyla nouze o překvapivé výsledky.

Tak například předloni ještě divizní Dvůr Králové nad Labem se na postup pořádně natrápil v Hajnici. Ano, v nedaleké Hajnici, která ještě před pár lety působila v okresní soutěži III. třídy. V poslední době se však tamní oddíl výrazně zvedl, dvakrát po sobě na Trutnovsku slavil double (výhra v přeboru i poháru) a letos si prvně vyzkouší krajskou soutěž I. B třídy.

Proti Dvoru domácí trenér Havlík poslal do hry čtyři matadory, kteří za Dvůr zářili v divizní soutěži (Kobos, Kruliš, Holub, Škoda). Také oni přispěli k nečekanému průběhu zápasu, kdy byl Spartak blízko dalšímu historickému úspěchu.

Známé dvojice 1. kola: České Meziříčí – Železnice, Vrchlabí – Jičín, Skřivany – Jaroměř, Kopidlno – Hořice, Lokomotiva Hradec Králové – Týniště nad Orlicí, Černilov – Červený Kostelec, Meziměstí – Náchod, Javornice – Vysoká nad Labem, Kosičky – Dobruška, Úpice – Česká Skalice, Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou.

Vždyť padesátiletý Martin Kruliš před přestávkou zajistil svému týmu poločasový stav 1:1! Nakonec ale o vítězství favorita rozhodli dva hráči o třicet let mladší. Na gól Machače z první půle navázal v 58. minutě vítěznou trefou Formánek.

„Diváci sledovali celkem vyrovnané utkání. V příjemném prostředí se spoustou známých lidí se nám líbilo, do mistrovských zápasů ale musíme na výkonu přidat. Domácí fotbalisté ukázali, že fotbal hrát umějí, o to víc nás těší, že jsme postoupili do dalšího kola,“ pochválil soupeře hostující lodivod Zbyněk Dujsík.

V Hajnici se tak výraznější překvapení nekonalo, ve třech případech ale papírový outsider soupeře z vyšší soutěže vyřadil. Stalo se tak například v Javornici, kde domácí rozstříleli soka z Třebechovic pod Orebem 4:1. Gólem Miroslava Čapka z 81. minutě pak Skřivany na vlastním hřišti přehrály Stěžery a před nejvyšší návštěvou sobotního programu si hráči Meziměstí vyšlápli na Broumov (4:2).

Naopak nejvyšší rozdíl ve skóre zaznamenali fotbalisté Kostelce nad Orlicí, kteří uspěli na půdě Opočna (6:0), hradecká Lokomotiva vyhrála 4:0 v Provodově a slušně posílené Vrchlabí zvládlo bitvu na hřišti Nové Paky (4:1).

Divácky nejatraktivnější partie byla k vidění v Sobotce, kde derby s Kopidlnem skončilo nerozhodně 4:4. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, aby v závěrečné půlhodině domácí dohnali dvoubrankovou ztrátu. Přesto nakonec slavil postup favorit hrající od podzimu I. A třídu. O vítězství hostů rozhodl lépe zvládnutý penaltový rozstřel.

Sobotní výsledky Poháru hejtmana Hajnice – Dvůr Králové nad Labem 1:2 (1:1). Branky: 36. Kruliš – 10. Machač, 58. T. Formánek. Opočno – Kostelec nad Orlicí 0:6 (0:2). Branky: 13. L. Říha, 25. vlastní (Jech), 63. a 78. z pen. V. Hrubý, 66. Plocek, 74. z pen. J. Jedlinský. Provodov – Lokomotiva Hradec Králové 0:4 (0:1). Branky: 12. Toman, 68. P. Drozd, 76. Jurnečka, 85. Dubec. Nová Paka – Vrchlabí 1:4 (0:3). Branky: 52. Machát – 8. Kaprál, 20. M. Rada, 33. Dejmek, 75. M. Hawel. Teplice nad Metují – Černilov 0:2 (0:0). Branky: 65. L. Daněk, 81. Šmied. Meziměstí – Broumov 4:2 (4:2). Branky: 15. Spišák, 23. Smrček, 32. Jirásek, 35. V. Krejčí – 11. Šustek, 42. Lorenc. Úpice – Nové Město nad Metují 2:1 (1:0). Branky: 40. Groer, 58. P. Doubic – 74. M. Novotný. Skřivany – Stěžery 1:0 (0:0). Branka: 81. Čapek. Sobotka – Kopidlno 4:4 (2:3), penalty 1:4. Branky: 23. a 61. z pen. Jakub Novák, 27. a 79. J. Vaníček – 2. T. Sedláček, 33. Valnoha, 45. P. Janda, 50. Černovský. Malšova Lhota – Kosičky 3:4 (1:3). Branky: 41. O. Moravec, 54. z pen. Koblížek, 66. Švarc – 22. a 69. M. Dašek, 25. Schovanec, 39. Pražák. Javornice – Třebechovice pod Orebem 4:1 (2:0). Branky: 20. J. Petr, 38. z pen. Počtýnský, 55. A. Krejčí, 88. J. Hovorka – 68. Sehnal.

Fotogalerie: Pěkná návštěva slavila postup Úpice. V dalším kole Sparta přivítá Skalici gallery 15 fotografií

Zbývající program předkola

Neděle 10.00: Předměřice nad Labem – Nový Hradec Králové. 14.00: Roudnice – Olympia Hradec Králové. 17.30: Nepolisy – Kunčice. 18.00: Dětenice – Dolní Kalná, Dohalice – Velichovky.