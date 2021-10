Jedenáct zápasů, jedenáct tříbodových zápisů. Fotbalisté Nového Bydžova o víkendu prodloužili úchvatnou vítěznou šňůru a i nadále jsou v krajském přeboru bez ztráty kytičky. Rozjetý tým RMSK Cidlina nezastavil ani nepříjemný Jičín. Bydžovští ve městě pohádek vyhráli 3:2 a mohou se připravovat na náročný a důležitý závěr podzimní části, kdy je čekají těžcí soupeři.

Vyrovnaný mač, těžká šichta pro lídra

„Dovolím si tvrdit, že jsme byli lídrovi tabulky více než vyrovnaným soupeřem. Ovšem fotbal se hraje na branky a my jsme ani ty největší loženky neproměnili,“ konstatoval po utkání zkušený trenér Zbyněk Houška. Ten přišel na lavičku Jičína v průběhu podzimu poté, co dosavadní kouč Pavel Obermajer přijal nabídku od mladoboleslavské mládeže.

„Věděli jsme, že nás čeká těžká šichta, hráče jsme na to upozorňovali. Jičín odehrál výborné utkání a my se na vítězství nadřeli. Důležité bylo, že jsme překonali několik kritických okamžiků, někdy i se štěstím, a sami kontrovali. Třech bodů si vážíme. Nevím, jestli byly zasloužené, ale důležité je, že jsou. Výkon do ideálu daleko, alespoň máme argumenty na trénink, co zase zlepšit,“ uvedl novobydžovský lodivod Petr Průcha.

O patro níž je stoprocentní Solnice

Také I. A třída má stále tým, jenž doposud neztratil bod. Tím je Solnice, která vyhrála všech deset zápasů. Svoji skvělou fazonu teď potvrdila na horké půdě v Broumově, kde dominovala 7:0!

Ve stejné soutěži byl k vidění i jeden střelecký supervýkon. David Drozd z Lokomotivy Hradec, známý futsalový reprezentant, nasázel pět branek v domácím střetnutí se Sobotkou a bylo z toho taktéž vysoké vítězství 7:0.

Dva hattricky nováčka ze Stěžer

Nováček I. B třídy (skupiny B) ze Stěžer je nejlépe střílejícím mančaftem napříč oběma skupinami. Svoji velkou ofenzivní sílu tentokrát ukázal doma proti předposledním Hejtmánkovicím, kterým nasypal osm gólů. Hattrickem k tomu přispěli Jiří Gabriel a Karel Vácha. Oba se třikrát prosadili už během prvního poločasu.