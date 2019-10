Za tři body dokázala vyhrát pouze dvorská rezerva, která uspěla na hřišti Jičína B. Okresní šlágr mezi Spartou Úpice a žacléřským Baníkem divákům nabídl góly pouze v penaltovém rozstřelu.

AM GNOL I. A třída

Kunčice – Trutnov B 2:0 (1:0)

Fakta – branky: 38. J. Bendig, 58. G. Bendig. Rozhodčí: Horský. ŽK: 2:3. Diváci: 60: MFK Trutnov B: Dousek – M. Přívratský (57. J. Tobiáš), Zahálka, Macek, J. Herout – Marcel Štěpánek, M. Kamitz, Kučera, Groer – Vomočil, Langer (57. Tomčík).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Bodovat se nám dnes nepodařilo, ale výkon jsme nepodali špatný. V poli jsme s domácími dokázali držet krok, ale bohužel jsme na rozdíl od nich nebyli příliš nebezpeční.“

Aktuální tabulka:

1. Roudnice 9 7 0 0 2 29:7 21

2. Loko Hradec 9 6 1 1 1 28:14 21

3. Sobotka 9 4 4 1 0 21:8 21

4. Nepolisy 9 5 2 2 0 26:17 21

5. Náchod B 9 4 2 1 2 26:18 17

6. Česká Skalice 9 4 0 4 1 30:12 16

7. Lázně Bělohrad 9 5 0 1 3 21:21 16

8. Broumov 9 4 1 0 4 20:22 14

9. Třebechovice 9 4 0 1 4 20:25 13

10. Trutnov B 9 2 3 0 4 18:27 12

11. Týniště nad Orlicí 9 2 1 2 4 12:16 10

12. Jaroměř 9 2 1 0 6 8:18 8

13. Velké Poříčí 9 1 1 3 4 14:28 8

14. Kunčice 9 1 1 2 5 15:25 7

15. Solnice 9 2 0 1 6 7:21 7

16. Nové Město n. M. 9 0 2 0 7 12:28 4

JAKO I. B třída

Úpice – Žacléř 0:0, penalty 9:8

Fakta – rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 1:2. Diváci: 100. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, Chráska – Biederman, Jan Marel, R. Černý, J. Peterka (69. M. Čáp – Pančík (74. Vlach), Kábele. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Herman, Gottwald (74. Hrubý), T. Skála – Fidranský, J. Mádle – Brožek (46. Pek), Kovačík, Kotyk, M. Skála – Ondráško.

Radek Kaplan (Úpice): „Úsměvný komentář hostů. Sedmdesát minut byli pod tlakem a mohou děkovat pouze naší střelecké nemohoucnosti, kdy jsme nebyli schopni proměnit ani ty nejvyloženější šance, které musí skončit gólem. Je to pro nás ztráta bodu, alespoň že penaltový rozstřel vyšel.“

Simon Gal (Žacléř): „Proti dobře sehraným ‚žlutým‘ jsme se jen těžko prosazovali, proto jsme vlastně rádi za bezbrankovou remízu.“

Jičín B – Dvůr Kr. B 1:3 (1:1)

Fakta – branky: 33. Sajdl – 38. a 60. Otradovský (obě z pen.), 48. Zlámal. Rozhodčí: Tuček. ŽK: 0:1. Diváci: 50. TJ Dvůr Králové n. L. B: Kareš – Bednář, F. Horák, Kasan, Ježek – Zlámal, Marks, Prokůpek, Rejchrt (73. Pražák) – M. Otradovský, Suk (73. Hanek).

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Na těžkém terénu jsme v první půli měli o trochu více ze hry, ale nedokázali jsme své šance proměnit. Navíc se snaživý soupeř ujal vedení. Naštěstí jsme dokázali alespoň vyrovnat. Ve druhé půli jsme již hráli lépe, soupeře přehrávali a nakonec zaslouženě vyhráli.“

Kopidlno – Staré Buky 4:4 (1:3), penalty 3:2

Fakta – branky: 26. Janeček z pen., 49. a 82. Klaban, 89. Valnoha – 6. Dušek, 16. Pištora, 18. Pálinkáš z pen., 90. (+1) Záplata. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 5:3. ČK: 0:1 (88. Wimmer). Diváci: 98. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Vyhnánek, Záplata, Wimmer – Pištora, A. Týnek (60. Dřímal), Dušek, Šošovička – P. Knap (77. Němeček), D. Pálinkáš.

Pavel Korec (Staré Buky): „Komfortní vedení 3:0 v 18. minutě jsme trestuhodně prohospodařili. Ve druhém poločase jsme předvedli špatný výkon, domácí nás za to potrestali a utkání otočili. Naštěstí jsme ještě dokázali v poslední minutě utkání vyrovnat.“

Vrchlabí – Kobylice 1:1 (0:0), penalty 5:6

Fakta – branky: 49. Tauchman – 78. Haupt. Rozhodčí: Soukup. ŽK: 3:2. Diváci: 57. FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, J. Zajíc, Fink, Cink – Štefan, Pokorný, A. Zajíc, Farský – M. Tauchman, M. Slavík (66. Zarebski).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Tento duel nám příliš nevyšel. Zachraňovali jsme remízu až v závěru. Během utkání jsme měli šancí na víc zápasů, ale jejich proměňování bylo neřešitelným problémem. Hosté byli bojovní a také si v průběhu vytvořili několik příležitostí, proto byla dělba bodů zasloužená.“

Dolní Kalná – Železnice 1:3 (0:0)

Fakta – branky: 49. Hampl – 55. a 68. Klouza, 88. Crha. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 1:3. Diváci: 80. FK Dolní Kalná: Ulrych – Zilvar, J. Navrátil, A. Kodytek, Strnádek – Najman, M. Bartoš, Šulc, Hampl – V. Kodytek (74. M. Stránský), J. Jiřička (82. Š. Drinka).

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Bohužel další utkání, které jsme výsledkově nezvládli. I na velmi náročném terénu hraničícím s regulérností se hrál vyrovnaný fotbal poměrně solidní úrovně. Hráči to příkladně odbojovali, je to ale stejné jako ve Skřivanech, v rozhodujících elementech byl soupeř fotbalovější, proto vyhrál. Vedli jsme, hosté to otočili. Měli jsme tlak i šance na vyrovnání, možná smůlu, ale z brejku inkasujeme. Poděkování všem aktérům utkání, gratulace soupeři.“

Nová Paka - Bílá Třemešná 10:0 (4:0)

Fakta – branky: 16., 27., 37. a 48. Jisl, 31., 78. a 81. Machát, 61. Janouch, 64. Krejjčí, 86. T. Haken. Rozhodčí: Slavíček. ŽK: 2:2. Diváci: 80. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Macek, Josef Kubelka (60. Forman), Krkonoška – J. Jákl, Vais, Schneider, Žaba (46. Vočka) – Hendrych, M. Jákl.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „K tomuto utkání je těžké něco říkat. Prohráli jsme výsledkem, který není hodný této soutěže. Několik hráčů nám chybělo, ale vymlouvat se nechceme. Nezbývá nám než soupeři pogratulovat a soustředit se na další zápas.“

Aktuální tabulka:

1. Skřivany 9 8 0 0 1 34:13 24

2. Nová Paka 9 6 1 1 1 35:11 21

3. Dvůr Králové B 9 7 0 0 2 34:12 21

4. Miletín 9 7 0 0 2 24:14 21

5. Železnice 9 5 0 2 2 24:12 17

6. Staré Buky 9 3 2 1 3 23:28 14

7. Kobylice 9 3 2 0 4 19:24 13

8. Dolní Kalná 9 4 0 0 5 21:20 12

9. Vrchlabí B 9 3 1 1 4 18:18 12

10. Kopidlno 9 2 2 0 5 22:27 10

11. Žacléř 9 3 0 1 5 14:28 10

12. Jičín B 9 1 0 2 6 16:27 5

13. Úpice 9 1 1 0 7 12:30 5

14. Bílá Třemešná 9 1 0 1 7 9:41 4