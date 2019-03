Na podzim vyhráli čtrnáct z patnácti zápasů. dostali jen čtyři góly. Ve Votrok krajském přeboru kralují bez pochyb a zaváhání.

Fotbalové Libčany vedou před jarem soutěž o devět bodů. A při pohledu na posily, které získaly, například Ondřeje Krajáka a Michala Strassera, by měly v suverénní jízdě pokračovat.

„Cíl máme jasný, a to vyhrát krajský přebor. S tím náskokem to je asi jasné,“ říká záložník Adam Chromek.

„Na každém postu mají jednoho z nejlepších hráčův přeboru,“ popisuje sílu lídra Vojtěch Bělka, zkušený útočník Vysoké nad Labem.

Ví, o čem mluví, s většinou kádru kopal dlouho v Olympii. Právě tam vznikl základ nynějších Libčan vedených trenérem Jiřím Hofmanem.

Asi nikdo ze soupeřů nepředpokládá, že by měla dominance zmizet. Celek Kohoutů je zkušený, vedou ho matadoři jako Michal Blažej, Michael Mařas, Patrik Rompotl či Petr Jiřík.

Na podzim neměl prakticky žádné výkyvy, vyhrával i duely, v nichž se mu tolik nedařilo. „Obzvlášť výsledkově to pro nás bylo mimořádné období,“ uznává Chromek.

Pokud se nic neočekávaného nestane, vrátí se tedy po dvou letech do Libčan pohár pro vítěze přeboru. Jenže pak bude potřeba zodpovědět ještě zásadnější otázku.

Vyzkouší si tým divizi?

„Já bych do toho nešel,“ netají Bělka. „Klub na to není nastavený. Nemá mládež, která by měla motivaci zlepšovat se. A kluci, kteří jsou v mužstvu, už divizi většinou hráli. Není to pro ně nějaký sen,“ tvrdí.

Postup do republikové soutěže je vskutku obřím skokem. Finančním, tréninkovým, všeobecným.

„My to v kabině vůbec neřešíme. To je spíš otázka na našeho mecenáše Honzu Schejbala,“ tvrdí Chromek.

„Nejsem blázen, abych to dělal,“ zareaguje s úsměvem předseda klubu Jan Schejbal.

Jeho slova naznačují, že je rozhodnutý zůstat v krajském přeboru. Ale pak verdikt mírně přehodí na mužstvo.

„Když se přede mě postaví dvacet kluků a řeknou, že chtějí hrát divizi, můžeme o tom přemýšlet.“

„Pro nás hráče je to dost předčasné. Ale za mě osobně bych měl obavy, aby to na Libčany z dlouhodobého hlediska nemělo spíš negativní dopady. I když neříkám, že by téhle fotbalové vesničce divize neslušela,“ míní Chromek.

Jak to dopadne?

Kratonohy skončily. Proč?

Konec divizní pohádky přišel o půl roku dříve, než to vypadalo na podzim. Během něj Kratonohy držely pozici u dna tabulky divize C. Na konci byly předposlední, uhrály 12 bodů.



O záchranu se však už nepoperou. Šéf klubu Jiří Štěpánek v zimě bouchl do stolu a ohlásil kapitulaci.



„Odchází nám osm hráčů. „Pět dostalo lepší nabídky z jiných mužstev, tři už nechtějí hrát na tak vysoké úrovni,“ vysvětlil.



Hráči s tím (úplně) nesouhlasí. „Dohodli jsme se, že zůstaneme, ale těsně před Vánoci bylo rozhodnuto, že končíme,“ prozradil obránce Tomáš Kabeláč. „Já jsem první nabídku z Náchoda odmítl.“



Nakonec do Náchoda odešel. Pryč jsou také bratři Krajákovi. Ondřej bude hrát za Libčany, Lukáš vypomůže Chrudimi. Do Libčan by měl zamířit rovněž Michal Strasser.



Kratonohy zaplatí pokutu 300 tisíc. Od léta chtějí hrát krajský přebor.