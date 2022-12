„Mám-li hodnotit sezónu jako celek, jsem s naším postavením v tabulce mírně nespokojený. Ale v náladě týmu rozhodně převládá odhodlání,“ hodnotí finální umístění trenér. „Vstup do sezóny bych popsal jako trochu nervózní. Chtěli jsme se co nejdřív adaptovat na vyšší soutěž. Řekl bych, že nám to trvalo dva nebo tři zápasy. Museli jsme se nejdřív ujistit, že na tu soutěž fyzicky i mentálně máme. To se nám povedlo a následovala skvělá série s top favority celé soutěže,“ rozebírá podrobněji Jakub Illner.

„Měli jsme tak dva nebo tři herní výkyvy. Tím myslím konkrétně zápasy v Bozkově, Jablonečku a domácí utkání s Plavy. To byly zápasy, které jsme měli jednoznačně vyhrát, ale nepovedlo se nám to. Ke konci podzimu jsme sice odehráli solidní utkání s Harrachovem, který považuji za nejlepší celek soutěže, ale z utkání s Mírovou a Mšenem jsem byl spíš zklamaný,“ vypráví Illner o těch méně povedených utkáních. „Nechci mít přehnané ambice, ale čekám od týmu trochu víc než desáté místo. Za charakter i za hru bych chtěl kluky moc pochválit, ale chybí tomu ta troška, která se skládá z toho, co si každý hráč musí poskládat sám v sobě,“ dodává trenér.

Kádr je podle trenéra dobrý. S jednou nebo dvěma posilami by mohl být ještě lepší. „Oslovovat zkoušíme, ale zatím je to spíš přání,“ usmívá se Illner. Výkon i náladu by určitě pozdvihla i lepší tréninková docházka. „Jsou tréninky, kdy se nás sejde i čtrnáct a potom to má smysl. Nejen já, ale i kluci odchází z takového tréninku úplně jinak naladění, než když se sejdeme ve čtyřech,“ popisuje kouč, který se snaží pracovat i na vlastním růstu.

Roztoky v povedenám utkání s FK HarrachovZdroj: Jana RyantováV Liberci si pod vedením Michala Kolčavy dodělal trenérskou licenci a s nadšením zahrnuje do tréninku novinky, které v krajské B. třídě nebývají zvykem. „Někdy to hráčům leze krkem, někdy to vítají. Záleží, jak se daří týmu. Řekl bych, že už si zvykli a snad je to i baví. Pořád je ale třeba říct, že fotbal je hra, která se hraje nohama a tohle všechno beru jako zajímavý doplněk, ale není to určující,“ usměrňuje Illner. Už na začátku sezóny pořídil do týmu vestu s GPS trackerem. Z měření má zajímavé výstupy, ale aby měli nějakou vypovídací hodnotu, chce to ještě nějaký čas.

„Nevěděl jsem přesně, kde hledat informace o práci s vestou. Tak jsem napsal Tomáši Hákovi, který pracuje jak pro pardubický klub, tak pro reprezentaci a byl jsem u něj na stáži. Z toho mám krásný zážitek. Na místě byla tak přátelská atmosféra. V zázemí prvoligového klubu se všichni zdravili, od nejmenších dětí až po šéftrenéry, ve všem mi byli ochotní pomoci, poradit. Takhle si představuju, že by to mělo ve sportovním prostředí fungovat,“ vysvětluje Illner. Do tréninku zařadil ale například také playbooky a i když na začátku provázely tyto novinky jisté porodní bolesti, tak teď už fungují pro hráče jako motivace.

„Plán zimní přípravy teprve ladíme. Chtěli bychom trénovat třikrát týdně, někdy možná i častěji. A určitě bychom se rádi zúčastnili turnaje v Lomnici nad Popelkou, což by pro nás znamenalo několik utkání,“ plánuje Illner. V únoru je čeká pohárové utkání s Košťálovem. „V jarní části bychom chtěli především odehrát stejně kvalitní utkání jako na podzim, ale ve vítězném formátu,“ přál by si trenér. „Víme, že jsme dobří v obraně, ale musíme zabrat na útoku,“ uzavírá Jakub Illner.