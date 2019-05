Ani jeden ze dvou podkrkonošských účastníků krajské soutěže I. A třídy ve 24. kole nebodoval.

Zatímco úpická Sparta nedokázala udržet vedení nad Novým Hradcem Králové, rezerva Trutnova začala třígólovou ztrátu dohánět až příliš pozdě.

AM Gnol I. A třída

Úpice – Nový HK 1:2 (1:0)

Fakta – branky: 9. Punar – 50. Bendig, 65. Kolínek. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 2:3. Diváci: 80. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Hanzlík, M. Čáp, Punar – Luštinec (70. Jadrný), Růžička, Biederman, Marel – Doubic, Chráska (83. Kábele).

Radek Kaplan (Úpice): „Kdybychom do poločasu vedli o tři branky, nikdo by se nemohl divit. Ale je tam to kdyby. Nakonec duel skončil, jak nejhůře mohl.“

Kunčice – Trutnov B 3:2 (1:0)

Fakta – branky: 45. a 51. Faltus, 59. Hantsch – 61. Dvořák, 90. (+1) Kamitz z pen. Rozhodčí: Čurda. ŽK: 3:2. Diváci: 100. MFK Trutnov B: Birka – Přívratský, Kozák, Kučera, Herout (74. Zahálka) – V. Dvořák, P. Vomočil, Groer, Kamitz – Landa, Handlíř.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli a potřebovali. Naše jednoduchá a přímočará hra dělala domácím problémy. Bohužel nás stejně jako již mnohokrát potopila koncovka. Jako trest za naši marnotratnost pak přišla inkasovaná branka do šatny. Po pauze už jsme pak na náš výkon navázat nedokázali a soupeři umožnili utéct na 3:0. Působili jsme bezradně a na obrat už se nezmohli.“

JAKO I. B třída

Velmi vyrovnaná je na jaře I. B třída. Potvrdily to i výsledky 20. kola. Vrchlabská rezerva si vyšlápla na druhý tým tabulky Novou Paku, daleko od bodového zisku nebyli fotbalisté Dolní Kalné na hřišti lídra tabulky a hráči Kocbeří ve Skřivanech.

Nečekala se naopak porážka Bílé Třemešné proti předposlední Nemyčevsi.

Vrchlabí B - Nová Paka 2:0 (0:0)

Fakta – branky: 81. Pokorný, 86. A. Zajíc. Rozhodčí: Tůma. ŽK: 0:3. Diváci: 77. FC Vrchlabí B: Tuž – Cink, Mejsnar, J. Zajíc, Hájek – Blažej (83. M. Stránský), Pokorný, A. Zajíc, Hanuš – Žďárský (88. P. Blažek), Tomčík.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Naše vítězství je zasloužené. V první polovině zápasu byla hra vyrovnaná. Své šance jsme nevyužili, jednou trefili břevno. Novopačtí zahrozili dvakrát z trestných kopů, ale brankář nás podržel. Ve druhé půli se vše podstatné odehrálo v posledních patnácti minutách, když jsme ukázali větší touhu zvítězit, nastřelili tyč a vstřelili dvě pěkné branky.“

Bílá Třemešná - Nemyčeves 2:3 (2:2)

Fakta – branky: 31. T. Otradovský z pen., 33. Jaroslav Kubelka – 22. Kotlyar, 25. Tomášek, 90. Zitka. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (74. Macek). Diváci: 56. TJ Sokol Bílá Třemešná: Vočka – Kiss, J. Hažer, Josef Kubelka, Poloprudský – Jaroslav Kubelka, Macek, T. Kubelka, T. Otradovský (72. Forman) – Hendrych, M. Jákl (65. J. Jákl).

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Ačkoliv jsem na to před utkáním kladl důraz, znovu jsme nezvládli začátek zápasu. Od stavu 0:2 se ale tým zvedl, soupeře přehrával a ještě do pauzy jsme stihli srovnat. Ve druhé půli jsme měli místy až drtivý tlak. Pak nás přibrzdilo hloupé vyloučení, přesto jsme dál šli za třemi body. Když už to vypadalo na penaltový rozstřel, vyrobili jsme hrubku v defenzívě a hosté rozhodli o svém šťastném vítězství.“

Železnice - Staré Buky 2:3 (1:3)

Fakta – branky: 12. a 78. Barták – 6. Tošovský z pen., 17. Šošovička, 41. Pálinkáš. Rozhodčí: Pálka. ŽK: 1:3. Diváci: 131. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Wimmer, Pálinkáš (79. Koščál), Tošovský – Šošovička (89. Z. Poznar), Pištora (54. Němeček), Týnek, Dušek – P. Knap, Křižovič.

Pavel Korec (Staré Buky): „Konečně jsme prolomili 'syndrom' Železnice a získali zaslouženě cenné tři body. V prvním poločase jsme hráli výborný fotbal, který byl velmi náročný na fyzičku. Vedení mělo být vyšší, ale domácí podržel dobrými zákroky brankář. Po pauze se domácí zlepšili, nám nešlo skoro nic. Přesto jsme mohli vedení navýšit. Nakonec jsme vítězství s vypětím všech sil udrželi. Pochvala za předvedenou hru patří celému týmu i našim fandům.“

Skřivany - Kocbeře 3:2 (1:2)

Fakta – branky: 40. a 79. Brzek, 51. Dítě – 4. Stránský, 14. Hulík. Rozhodčí: Šotek. ŽK: 2:3. Diváci: 92. TJ Jiskra Kocbeře: Nápravník – F. Picha, M. Blažek, L. Novák, Mohet – Jirák (84. Klust), Krejsa (73. Šolc), Z. Stránský (90. Mohet), Pojezdný – Hulík, Kilevník.

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Bez několika hráčů základní sestavy a s několika polozraněnými v ní jsme předvedli takřka heroický výkon, za který jsme bohužel nebyli bodově odměněni. Pokud bychom mohli sestavu prostřídat, výsledek by byl všelijaký. Každopádně chválíme celý tým za příkladnou bojovnost.“

Kopidlno - Dvůr Králové B 0:0, penalty 3:0

Fakta – rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 2:2. Diváci: 130. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Prokůpek – D. Bednář, Sojka, S. Ježek, Voda – M. Hák, Rejl, A. Matula, V. Hák – Klazar, Rejchrt (76. Suk).

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Na perfektně připraveném hřišti jsme stejně jako na podzim proti stejnému soupeři pohořeli na neproměňování šancí. Bojovní domácí dotáhli bezbrankový zápas až do penaltového rozstřelu. V něm už byli lepší. My jsme poměrně symbolicky nasměrovali všechny tři naše penalty nad branku.“

Nepolisy - Dolní Kalná 1:0 (0:0)

Fakta – branka: 80. vlastní (Bartoš). Rozhodčí: Soukup. ŽK: 4:0. Diváci: 70. FK Dolní Kalná: Ulrych – Strnádek, J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek (87. Tauchman) – Š. Drinka (65. M. Lukeš), Najman, M. Bartoš, J. Jiřička – V. Kodytek (75. D. Ježek).

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Na skvělém pažitu jsme sehráli velmi dobré utkání, bohužel bez bodového ohodnocení. V téměř zimním počasí jsme domácí zaskočili aktivní hrou a v prvním poločase měli i s pomocí větru v zádech mírně navrch. Ve druhé půli jsme očekávali tlak domácích, ten se ale i díky naší kvalitní hře nekonal. I přes několik šancí to bylo až do 80. minuty 0:0, pak jsme si ale dali vlastní gól a bylo rozhodnuto. V závěrečné desetiminutovce jsme měli tlak, v nastavení dvě gólovky, ale vyrovnat se nám nepodařilo.“

Hostinné - Miletín 1:5 (0:2)

Fakta – branky: 75. Brož – 27. a 85. Hátle, 34. a 50. Rubeš, 60. Lámr. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:0. Diváci: 80. TJ Tatran Hostinné: Kundrt – Brož, L. Horák, L. Kracík, D. Kracík (65. Kudrna) – D. Blažek, D. Polák, Pham, D. Horák – Merta (46. Purkert), Zítko.

Milan Polomčák (Hostinné): „Další utkání, které bohužel pouze potvrdilo, že v momentální situaci na tuto soutěž nemáme.“

MUŽSTVO KOLA - TJ Sokol Staré Buky

V boji o záchranu je důležitý každý bodík. A hráči Starých Buků si to uvědomují. Výhra v Železnici je pro ně doslova zlatá. Teď ji doma potvrdit.



BOREC KOLA - David Tuž (Vrchlabí B)

Před týdnem byl kvůli gólu inkasovanému ve Dvoře Králové smolařem. Oklepal se však a skvělým výkonem pomohl k výhře s favoritem.



SMOLAŘI KOLA - FK Dolní Kalná

Na hřišti tabulkového lídra odehráli svěřenci trenéra Tomáše Navrátila skvělý zápas. Sahali po vítězství. Jenže padli. Vlastním gólem.