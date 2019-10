/FOTOGALERIE/ Po sérií neúspěšných výsledků nastoupili fotbalisté Vrchlabí k utkání osmého kola Votrok krajského přeboru.

Vrchlabští fotbalisté vyhráli zápas, ačkoliv hrál soupeř od 11. minuty přesilovku. | Foto: Jiří Novák

Na hradecké týmy to Vrchlabští od postupu do nejvyšší oblastní soutěže neumí. To je známá věc. A platí to i o bilancí s fotbalisty Třebše, s nimiž horalé ze čtyř soubojů čtyřikrát (!) prohráli a získali jediný bod. Mizerná série ale skončila.