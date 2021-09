Krajská soutěž JAKO I. B třídy skupiny A už jede na plné obrátky a vypadá to, že se pomalu tabulka začíná dělit na týmy, které budou hrát o nejvyšší příčky, zároveň i ty, jež budou bojovat o záchranu.

Postavení v lepší společnosti o zatím posledním víkendu suverénně potvrdily celky Staré Paky, Dvora Králové nad Labem B či Skřivan, že to letos naopak nebudou mít vůbec jednoduché, znovu ukázali fotbalisté Jičína B, Žacléře, Dolní Kalné či kocbeřské Jiskry.

Představme si ale dění ze soboty a neděle pěkně popořádku.

Dvůr Králové nad Labem B – Úpice 5:2 (2:0), branky: 24. Žaba, 33., 63. z pen. a 90. M. Otradovský, 75. Zlámal. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Podkrkonošské derby hrané pod Hankovým domem rozhodně nezklamalo. Domácím se poprvé v sezoně sešla základní sestava béčka (chyběl v ní pouze Kasan) a na výkonu týmu to bylo znát. „Zápas jsme si sice zbytečně zkomplikovali na začátku druhé půle, kdy málem sklapla Csaplárova past a soupeř po našich hrubkách dokázal srovnat, ale celkově si myslím, že jsme byli lepším týmem a právem se můžeme radovat ze zisku tří bodů,“ hodnotil duel hrající trenér vítězného mužstva Jiří Rejl.

Skřivany – Dolní Kalná 7:0 (0:0), branky: 54. M. Čapek, 64., 67. a 81. Schubert, 77. Vysuček, 84. Kvaček, 88. Kofránek. Rozhodčí: Šnajdr. Hráno bez karet. Diváci: 105. Ve Skřivanech byl domácí celek proti Dolní Kalné jasným favoritem, dlouho se však nedokázal střelecky prosadit. Hosté uhráli bezbrankový poločas, ve druhé půli ale zcela propadli a schytali pořádný výprask. „První poločas jsme zejména díky gólmanovi se štěstím zvládli, ve druhém jsme však po obdržené brance zcela fyzicky a mentálně odpadli. Soupeř toho dokonale využil a naprosto zaslouženě vysoko zvítězil. Dostat ale za 34 minut sedm branek je k zamyšlení,“ zlobil se na tým sekretář FK Dolní Kalná Tomáš Navrátil, jenž v hodnocení chválil pouze gólmana Alfréda Scharma.

Kobylice – Kocbeře 5:3 (3:1), branky: 6., 14. a 48. T. Havlíček, 27. Nový, 90. Němec – 38. Kilevník, 54. Šmíd, 66. F. Picha. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Na kobylickém pažitu se bez debat hrálo o šest bodů. Oba soupeři budou patřit do spodních pater tabulky a výsledek vzájemného utkání tak pro ně byl důležitý. Těžko říct, jaké šance si před zápasem dávali hráči Jiskry, kteří na hřiště soupeře přijeli s minimem hráčů, navíc věkovým průměrem odpovídajícím spíš okresní soutěži III. třídy. „K utkání jsme s vypětím všech sil nakonec složili jedenáct lidí. Samotný průběh byl ovlivněný individuálními chybami našich hráčů při bránění. Pozdější dotahování náskoku už k bodovému zisku nevedlo,“ viděl hlavní nedostatek kouč poražených Vítězslav Šolc, jenž při absenci několika opor musel sám naskočit na pár minut do hry.

Program 5. kola – sobota 10.15: Nová Paka – Železnice. 17.00: Kocbeře – Stará Paka, Dolní Kalná . Dvůr Králové nad Labem B, Úpice – Kobylice, Jičín B – Žacléř. Neděle 17.00: Miletín – Vrchlabí B, Kopidlno – Skřivany.

Vrchlabí B – Kopidlno 2:2 (1:0), penalty 6:5, branky: 24. P. Kraus z pen., 75. M. Tauchman – 56. Komárek z pen., 58. T. Sedláček. Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (76. Strnad). Diváci: 97. V bráně Krkonoš se hrál velmi kvalitní duel, k jehož úrovni přispěli oba soupeři. Remíza se zrodila asi spravedlivá, penaltový rozstřel se protáhl na devět (!) sérií, na což vedoucí hostujícího mužstva Vladimír Hnát reagoval slovy: „Penalty, stejně jako v našem předchozím zápase, byly především zátěží na nervovou soustavu nebo naopak tlakem na bránici vytvářející nezadržitelný smích. Za zmínku stojí tři v řadě chycené penalty Jardy Janáčka, který se nové vynucené pozice zhostil se ctí.“

Stará Paka – Jičín B 4:1 (3:1), branky: 2. M. Luňák, 22. a 36. Wojcik, 70. P. Novák – 3. Kubíček. Rozhodčí: P. Dorotík. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Jednoznačného favorita mělo okresní derby ve Staré Pace, kam přijela rezerva Jičína. Ta sice nováčkovi soutěže podlehla, výkonem však rozhodně nezklamala. „Zasloužené vítězství domácího týmu. Náš mladý tým se snažil, zápas odbojoval, ale sráží nás individuální chyby. Na závěr vyzdvihuji výborně připravené hřiště a kvalitní výkon rozhodčích,“ zhodnotil duel sympaticky vedoucí jičínského mužstva Milan Kirschner.

Železnice – Miletín 1:0 (0:0), branka: 56. Klouza. Rozhodčí: Prinz. ŽK: 2:1. Diváci: 161. V Železnici se střetli dva ambiciózní soupeři. Hosté i přes hromadu absencí dokázali být soupeři vyrovnaným protivníkem a o body se v utkání bojovalo od začátku do konce. „Pokud výhru doslova vydřete, o to více je nutno si jí vážit. Utkání bylo velkou bitvou bez ohledu na to, že soupeř prý bouřlivě slavil narozeniny Jindry Kulhánka a náš tým měl za sebou týden bídné tréninkové docházky,“ nastínil domácí kouč Vladimír Blažej zákulisní předzápasové informace z obou táborů.

Žacléř – Nová Paka 0:4 (0:1), branky: 16. Rosputniak, 52. T. Wolf, 53. a 77. J. Kuchta. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 4:1. Diváci: 111. A další hladká výhra favorita. V Žacléři se fotbalisté Nové Paky vcelku brzy ujali vedení a to dokázali ve druhé půli dvěma slepenými góly potvrdit. „Zcela zasloužené vítězství. Po celý zápas jsme byli lepším týmem, vypracovali si dostatek brankových příležitostí, z nichž jsme čtyři využili. Celý tým zaslouží za předvedený výkon pochvalu,“ pronesl k utkání za stranu vítězů Václav Horák.