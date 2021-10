Jedinou remízu přineslo derby Dobruška – Rychnov (2:2, pen. 5:3). Plichtou to skončilo i na červené karty (domácí Dvořák – hostující Jedlinský).

Libčany ve šlágru kola na svém trávníku zdolaly Polici nad Metují (3:2). Z obou táborů zněly hlasy, že se jednalo o velmi kvalitní fotbal, navíc padaly nádherné branky (za domácí Krejčík, za hosty Havrda a Matějka). „Zápasu by slušela remíza, my jsme však nakonec se štěstím rozhodli v náš prospěch,“ uvedl libčanský lodivod Jiří Suchomel.

Šest gólů nabídl i duel Hořice vs. Červený Kostelec (1:5). Za hosty čtyřmi trefami exceloval Jan Škoda. „Konečně se nám probudila letní posila,“ přikyvoval David Hlava, kouč hostujícího celku.

Favorizovaný Nový Bydžov doma přestřílel bojovné Vrchlabí 4:2. „Hosté sehráli velmi dobrý zápas. Věděli jsme, že nás čeká těžká práce, což se potvrdilo. Měli jsme štěstí, že nám to celkem lepilo ve vápně. O tom to tentokrát bylo,“ pronesl Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.