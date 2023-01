Měření sil, v němž dali oba trenéři příležitost mladým sestavám, nabídlo hrstce diváků šest branek a neustálé přelévání skóre ze strany na stranu. Do vedení šli už po pěti minutách Jaroměřští, když se prosadil Valášek. Favorit měl ze hry více, gólové odměny se však dočkal až krátce před a brzy po poločasové přestávce. Pokaždé se trefil mladíček Machač.

Přípravné utkání rivalů z divize C nabídlo sedm branek a těsné vítězství nováčka

S vyrovnáním v 69. minutě přispěchal Rind a odpověď účastník přeboru našel i na trefu dalšího dorostence Rydvala, jenž si v dresu Dvora odbyl premiéru poté, co na podzim nastupoval v Bílé Třemešné. Konečnou podobu výsledku dal v 90. minutě z trestného kopu Bano.

Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem 3:3 (1:1)

Fakta – branky: 5. Valášek, 67. Rind, 90. Bano – 40. a 50. Machač, 79. Rydval. Rozhodčí: Hofman – Šťastný, Luňák. ŽK: 0:1. Diváci: 55.

FK Jaroměř: Červenka (60. Prochyra) – Sekyra, Michálek (46. Poděbradský), Kudrnáč (60. Lebedinský), Valášek – Rind, Beran, M. Exnar (46. Skalický), Gorol (46. Hykš), Bano – Kocourek, (47. Rezek). TJ Dvůr Králové nad Labem: Šenfeldr – T. Picha, O. Hynek, Sojka, Štědrý – Votrubec, M. Hrubý, M. Hák (46. Rydval), Tuťálek – Machač, Mertlík.

Ohlasy trenérů

Miloš Exnar, trenér FK Jaroměř: „Na rozdíl od mistrovských zápasů jsme tentokrát byli vystaveni trvale vysokému presingu ze strany našeho soupeře. To přinášelo chyby v rozehrávce, ale na druhé straně i gólové průniky do otevřené obrany. Pozitivem je určitě zápasové vytížení celého hráčského kádru včetně tří dorostenců a konečný výsledek.“

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Nastoupili jsme do zápasu se třemi dorostenci v sestavě a musím všechny pochválit. Ondra Hynek působil výborně v obraně, Filip Machač s Dominikem Rydvalem prokázali kvality v ofenzívě. Pochvalu ale zaslouží všichni hráči, hráli jsme dobrý fotbal. Mrzí mě jen ztráta vítězství, které by tým jistě povzbudilo do další práce. Máme za sebou ale fyzicky náročné dny, což se podepsalo i na faktu, že nás k utkání jelo pouze dvanáct. Věřím, že v tomto ohledu se bude situace zlepšovat.“

Vstřelenou brankou a gólovou asistencí se v sestavě Dvora Králové nad Labem blýskl debutant Dominik Rydval.Zdroj: Václav Mlejnek

Přípravná utkání Dvora Králové nad Labem A

sobota 14. 01. DK A – Dvůr Králové n. L. B 6:2 (2:2)

sobota 21. 01. Jaroměř – DK A 3:3 (1:1)

sobota 28. 01. Jičín – DK A, 10.00 v Jičíně

sobota 04. 02. Studenec – DK A, 13.00 ve Vrchlabí

sobota 11. 02. Swidnica – DK A, 12.00 v Polsku

sobota 18. 02. Slavia HK – DK A, 10.00 na Slavii

sobota 25. 02. Přepeře – DK A, 10.30 v Lomnici n. P.