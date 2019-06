Jelikož rozhodčích bylo pro závěrečné kolo fotbalových soutěží málo, našel klub východisko z krize a k hlavnímu arbitrovi Klečkovi dosadil oba potrestané hříšníky.

S nadsázkou se tedy dá říci, že Úpice šla do derniéry proti Kunčicím ve třinácti, v každém případě si soupeř nestěžoval, a to přesto, že domácí vyhráli 3:2.

Pro Spartu i tak sezona končí sestupem do I. B třídy. V I. A třídě naopak bude pokračovat rezerva Trutnova, která na závěr ročníku remizovala na hřišti Lokomotivy Hradec Králové.

AM GNOL I. A třída

Úpice - Kunčice 3:2 (1:1)

Fakta – branky: 10. a 73. Chráska, 58. Luštinec – 35. Matějka z pen., 53. Faltus. Rozhodčí: Klečka (asistenti Hanzlík, Marel). ŽK: 2:1. Diváci: 60. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Čáp (55. Jadrný), Kulhánek, Punar – Kábele, P. Luštinec (90. M. Novotný), P. Růžička, Biederman, Pančík (72. Kafka) – Chráska.

Bohumil Kafka (Úpice): „Oba vyloučené hráče z minulého týdne jsme nominovali při nedostatku rozhodčích na lajny, aby to viděli také z druhé strany. A myslím, že by jim DCK za výkon mohla snížit trest. Hosté mohli jednoznačně opanovat první poločas a bylo by po zápase, ale nestalo se. V kontextu celého ročníku to pro nás byla neúspěšná sezona.“

Loko Hradec - Trutnov B 3:3 (1:1), penalty 7:6

Fakta – branky: 14. D. Drozd, 63. Hůlka, 64. Zvolánek – 45. a 58. Knap, 56. Vomočil. Rozhodčí: Janeček. Hráno bez karet. Diváci: 68. MFK Trutnov B: Birka – M. Přívratský, Kozák, Vyhnánek, Handlíř – Groer, Kučera (46. Jirousek), Mařas, M. Knap – Vomočil, M. Kamitz.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Poslední utkání jara přineslo kvalitní a vyrovnaný duel. Domácí se dostali do vedení už po čtvrthodině hry a my tak museli dotahovat, což se nám povedlo až těsně před pauzou. Po změně stran jsme dvěma slepenými góly otočili vývoj utkání, ale zanedlouho nám soupeř oplatil stejnou mincí a srovnal skóre, které už se nezměnilo. Utkání skončilo zaslouženou remízou. Penalty nám tentokrát nevyšly. Klukům patří poděkování nejen za utkání, ale za celou sezonu.“

Konečná tabulka I. A třídy:

1. Police n. Met. 30 19 2 6 3 86:42 67

2. Černilov 30 17 2 5 6 65:42 60

3. Náchod B 30 16 4 3 7 75:47 59

4. Loko Hradec 30 14 6 2 8 81:45 56

5. Roudnice 30 15 3 2 10 59:43 53

6. Kratonohy B 30 13 3 3 11 91:79 48

7. Týniště n. O. 30 14 1 4 11 67:61 48

8. Česká Skalice 30 11 5 3 11 62:62 46

9. Broumov 30 11 4 1 14 53:58 42

10. Kunčice 30 13 0 3 14 65:72 42

11. Trutnov B 30 7 8 5 10 61:72 42

12. N. Město n. M. 30 9 3 6 12 55:65 39

13. Velké Poříčí 30 7 6 4 13 52:60 37

14. Úpice 30 10 2 2 16 60:84 36

15. Nový Hradec 30 6 2 2 20 41:87 24

16. Kobylice 30 5 2 2 21 52:106 21