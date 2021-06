V minulém týdnu konečně zase po půl roce spatřil světlo světa amatérský fotbal a desítky klubů přihlásily své týmy do bleskově vytvořených pohárových turnajů, které jim připravily jak Královéhradecký krajský fotbalový svaz, tak Okresní fotbalový svaz Trutnov.

Víkend byl plný atraktivních zápasů, na své si přišly stovky natěšených fanoušků a i když nejde o mistrovské body, umístění v turnaji jistě u řady mužstev vzbuzuje prestiž.

Vrchlabská značka v turnajích chybí

Vrchlabí - Velké Hamry.Zdroj: Jiří NovákNe však každý oddíl svůj dospělý tým do turnajové náhražky jarní části sezony přihlásil. Pod Krkonošemi například mezi účastníky Poháru AGRO CS schází vrchlabská značka. Důvod je prostý. Přední účastník Votrok krajského přeboru se ve zbytku jara rozhodl jít formou přátelských utkání.

Tamní hráči tak po svých duelech nemají šanci sledovat průběžnou tabulku, když se ale podíváme na seznam soupeřů, rozhodně nestrádají. Vždyť v přípravě se jim staví i účastníci celostátní divize. A co víc, svěřenci trenéra Jiřího Hlouška proti nim dosahují zatím výborných výsledků.

Tak například s Mnichovohradišťským SK na úvod vyhráli 2:1, naposledy v okleštěné sestavě remizovali s jabloneckým Mšenem (2:2) a před tím si vyšlápli na divizní Velké Hamry (5:3). „Zvolili jsme cestu přátelských utkání. Potkáváme se tak se soupeři, které neznáme z mistrovské soutěže a jsme za to rádi. Zatím kluci odehráli tři zápasy, když nejkvalitnější byl rozhodně ten proti Hamrům. Divizní soupeř je namotivoval, chtěli se proti němu ukázat a výkon i výsledky byly velmi kvalitní,“ řekl Krkonošského deníku Tomáš Hladík, předseda vrchlabského FC.

Vejsplachy budou hostit repre lékařů

V dalších dvou duelech čeká A tým sobotní duel s Rovenskem pod Troskami, týden na to do Vrchlabí přijede česká reprezentace lékařů. „Půjde o atraktivní zápas. Hráli u nás už loni. Mají to v rámci přípravy a jde o fotbalisty od divize níž,“ přibližuje zajímavého soka Hladík.

Dosavadní výsledky Vrchlabí



vs. Mnichovohradišťský SK 2:1,

branky domácích: Fink, Tomčík

vs. FC Velké Hamry 5:3,

branky domácích: Tauchman 3, Tomčík, Žďárský

vs. Jiskra Mšeno 2:2,

branky domácích: Zdržálek, Blažej

Také ve Vrchlabí po celou zimu a začátek jara bojovali s covidem, podle šéfa klubu se ale hráči vrátili k fotbalu ve vcelku dobré kondici. „Tak najdou se kluci, na kterých je pauza vidět, ale v porovnání s jinými týmy na tom myslím nejsme špatně. Hráči se udržovali a je to vidět. Třeba naposledy se Mšenem jsme soupeře po fyzické stránce jasně uběhali. Myslím, že jsme to ve Vrchlabí měli jednodušší než třeba oni na severu,“ dodal Tomáš Hladík.

Toho ještě více těší fakt, že se do fotbalového kolotoče v plné míře vrátily děti. Zvlášť ve Vrchlabí se klub pyšní širokou základnou. „Zaplať pánbůh jsme zpět. Ta pauza byla dlouhá, děti nemohly nic dělat, ale teď máme ve Vrchlabí plné hřiště. Střídají se tu jak fotbalisté, tak hokejisté. Ti zrovna měli na stadionu školičku a přišlo jich snad osmdesát. Jsem rád, že i my máme dětí spoustu, navíc i kvalitní trenéry v čele s Jardou Plevou. Do toho nám funguje spolupráce s Kunčicemi nad Labem a Hartou. Proto vzhůru do práce.“

Jelikož se návrat k amatérskému fotbalu termínově potkal s volnou předsedy Fotbalové asociace České republiky, zeptali jsme se i ve Vrchlabí, koho by zdejší klub volil, pokud by měl volební právo.

„Stoprocentně by od nás obdržel hlas Petr Fousek. Karla Poborského jsem měl rád jako hráče a klobouk dolů před ním. Po všech těch schůzkám, které probíhaly, a které si oba kandidáti jakýmkoliv způsobem organizovali, si nemyslím, že by byl Poborský správnou variantou na šéfa svazu,“ sdělil Deníku bez váhání Tomáš Hladík.