Parádní výsledek si vrchlabští fotbalisté přivezli ze hřiště, odkud se body obvykle nevozí. Trápícího se soka položily na lopatky góly Patrika Hladíka, Tomáše Navrátila a Dominika Zdržálka.

Kostelec n. O. - Vrchlabí 0:3 (0:2)

Kostelečtí po dvou porážkách potřebovali naplno bodovat, střelecká produktivita ale byla v utkání na straně jejich soupeře.

Poprvé horalé udeřili ve 20. minutě. Akci rozehrál gólman Švejdar, po krátké kombinaci přišla průniková přihrávka na nabíhajícího Hladíka a jeho zakončení nemohlo být přesnější – 0:1.

Minutu před pauzou darovali domácí soupeři dárek v podobě hrubky svého beka, kterou pohotově krásným lobem využil Navrátil.

Ve druhé půli se hosté soustředili hlavně na nulu vzadu, přesto ještě přidali jeden gól. V 90. minutě jej z rychlého brejku vsítil uzdravený Zdržálek.

„V tomto zápase jsme byli lepší v proměňování brankových příležitostí. A to jsme ještě minimálně pět šancí zahodili. Herně nám to sice ještě trochu skřípe, ale lepší se to zápas od zápasu. Závěrečnému tlaku domácích po vyloučení Krause za dvě žluté karty jsme odolali a dvě minuty před koncem navrátilec Dominik Zdržálek po samostatném úniku zpečetil výsledek,“ řekl k utkání vedoucí vrchlabského mužstva Roman Fictum.

Fakta – branky: 20. Hladík, 45. Navrátil, 88. Zdržálek. Rozhodčí: Dujsík. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (61. Kraus). Diváci: 185. Poločas: 0:2. Kostelec: Matoušek – Sameljak (66. Šeda), Kaplan, Klapal, Jedlička – D. Cvejn (78. M. Plocek), Říha (66. Ježek), Kvasnička (87. Vodička), M. Cvejn – J. Cvejn, Holman (46. L. Plocek). Vrchlabí: Švejdar – T. Navrátil, Hawel, P. Kraus, Hájek – Hladík (55. Blažej), Hanuš, Z. Tauchman, Fišar (78. Cink) – Zdržálek (90. M. Tauchman), Kučera.

Aktuální tabulka:

1. Police nad Metují 3 3 0 0 0 7:2 9

2. Libčany 3 2 0 1 0 9:3 7

3. Nový Bydžov 3 2 0 1 0 7:2 7

4. Třebeš 3 1 2 0 0 6:4 7

5. Vrchlabí 3 2 0 0 1 5:2 6

6. Kratonohy 3 2 0 0 1 9:7 6

7. Chlumec n. Cidl. B 3 1 1 0 1 8:7 5

8. Slavia Hradec 3 1 1 0 1 9:9 5

9. Hořice 3 1 0 1 1 6:6 4

10. Černilov 3 1 0 1 1 5:5 4

11. Čevený Kostelec 3 1 0 0 2 5:5 3

12. Rychnov nad Kněžnou 3 1 0 0 2 7:9 3

13. Vysoká nad Labem 3 1 0 0 2 5:8 3

14. Dobruška 3 1 0 0 2 2:7 3

15. Jičín 3 0 0 0 3 5:11 0

16. Kostelec nad Orlicí 3 0 0 0 3 2:10 0