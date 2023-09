V utkání 7. kola I. A třídy pomohl trutnovské rezervě dvěma góly k vítězství 5:1 nad Sokolem Stěžery a Krkonošský deník jej neváhal zvolit fotbalovou osobností víkendu.

Jak své branky viděl, kam by to rád v kariéře dotáhl a zda si ještě stihne zahrát v jednom dresu se svým tátou, o tom všem „Maty“ vyprávěl ve svém prvním velkém rozhovoru.

KRAJSKÝ FOTBAL: Vedoucí týmy přeboru byly stoprocentní, v A třídě ztrácely

Matyáši, zatím Vás ve fotbalovém prostředí neevidujeme jako typického kanonýra, nyní jste ale vstřelil dva góly za zápas, jaký to byl v neděli pocit.

Pocit to byl samozřejmě pěkný, ale nejvíc mě těší tři body z domácího zápasu. Vzhledem k tomu, že po prvním domácím zápase jsme zůstali bez bodu, je pro nás výhra důležitá. Ty dva góly k tomu byly takovou třešničkou na dortu.

Matyáš KrulišZdroj: Jiří PetrDá se říct, že zápas proti Stěžerám byl zatím váš nejlepší v dospělé kategorii? Nebo na který duel osobně rád vzpomínáte nejvíc?

Byl to můj nejlepší zápas, i když jich zatím moc nebylo. S mým výkonem jsem však nebyl moc spokojen. Doufám, že v průběhu sezony se to bude zlepšovat.

Díky zisku tří bodů jste si v tabulce pojistili místenku v horní polovině. Kam sahají ambice mužstva a na jaké příčce byste Trutnov B rád viděl třeba na konci podzimu?

Probíhající sezona pro nás začala vcelku dobře a jsme na sedmé pozici. Naším přáním, myslím snad i reálným, je hrát do pátého místa, bude to však těžké.

Vzpomenete si, jak oba vaše góly vypadaly a kdo vám na ně přihrával?

První gól padl po standardní situaci, kdy jsem dal gól netradičně hlavou. Na ten mi nahrál Matěj Jirousek. Druhá trefa byla skoro do prázdné brány a tu mi připravil Víťa Horčička.

Jak to u vás je pocitově, raději góly připravujete spoluhráčům, nebo sám střílíte?

Samozřejmě mám velkou radost, když gól vstřelím sám, ale dobrý pocit mám i z toho, když jej připravím.

Nyní působíte v týmu rezervy, z minulé sezony ale máte na kontě i divizní start. Je motivací porvat se o triko v mužstvu trenéra Vladimíra Markse, u kterého jsou dveře do mužstva pro mladé hráče otevřené?

Momentálně je to ta největší motivace. To však předpokládá co nejlepší výkony jak na tréninku, tak v zápasech obou mužstev.

Matyáš Kruliš (čtvrtý zprava dole) dobře ví, kudy vede cesta do A týmu. V jeho dresu už si v minulé sezoně jeden divizní zápas také zahrál. Bylo to proti Ústí nad Orlicí.Zdroj: Jiří Petr

Kam a do které soutěže vůbec sahají vaše ambice?

Momentálně je mojí snahou dostat se do kádru A týmu a v budoucnu se uvidí. Ale chtěl bych se dostat co nejvýše.

Radost by měl jistě i váš otec. Jak vzpomínáte na jeho fotbalovou kariéru, která byla bohatá a vlastně ještě v pokročilém věku ani neskončila?

Martin Kruliš v dresu HajniceZdroj: Jiří PetrVzpomínám na to, jak jsme se s celou rodinou jezdili koukat na tátovy zápasy. Fotbal byl pro nás důležitý a taťka mě k němu odmala vedl. Před nedávnou dobou ještě hrál divizi a nyní pokračuje dál i v nižší soutěži.

Navíc se zdá, že přes svůj věk bude hrát ještě dlouho. Chtěl byste si s ním jednou třeba zahrát i v jednom dresu?

Myslím, že se to nestane, protože chci hrát v Trutnově. Zatím jsem s ním v jednom dresu hrál pouze turnaje v malé kopané, například HAPO v Havlovicích.

Jak vůbec vaši společnou vášeň vnímá maminka? Jednou u oběda chybí táta, jindy vy. O fotbale se určitě doma hodně mluví?

Jak jsem už naznačil, u nás žije fotbalem celá rodina, takže nás v tom mamka podporuje a když je možnost, tak se jezdí dívat na všechna utkání. A to jak na tátu, tak i na mě.

FOTO, VIDEO: Exdivizní duo vytasilo drápy. Náchod i Dvůr si poradily s outsidery

Trutnovské béčko v sobotu zajíždí do Třebechovic pod Orebem, A tým do Kosmonos. Už víte, v nominaci kterého týmu budete?

Tento víkend je zrovna specifický tím, že jsem nominovaný do obou mužstev. Takže v sobotu ráno jedeme do Kosmonos a z Kosmonos autem s dalšíma klukama do Třebechovic.