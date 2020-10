Radost svým příznivcům udělaly rezervní celky Trutnova a Vrchlabí, naopak pořádný příděl inkasoval B tým Dvora Králové nad Labem.

Hrálo se také jedno okresní derby. Fotbalisté Starých Buků v něm šťastně porazili Žacléř a odsoudili tak rivala k setrvání na poslední příčce tabulky I. B třídy.

I. A třída

Kunčice – Trutnov B 1:3 (1:1)

Fakta – branky: 21. D. Novák – 29. Hrnčíř, 51. Čech, 68. Jirousek. Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 1:1. Diváci: 49. MFK Trutnov B: Kobos – Müller (73. Balcar), M. Macek, Hrnčíř, O. Turner (46. Tomáš) – J. Svoboda, Groer, Jirousek, Herout (46. Křížek) – P. Čech, M. Voňka (66. M. Kalhous).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „V úvodu utkání při nás stálo štěstí, když domácí ze tří velkých šancí proměnili pouze tu poslední, čímž nás udrželi ve hře. Obdržená branka nás probrala a rychlá odpověď v podobě vyrovnávacího gólu nám pomohla dostat se do zápasu. Se změnou stran se změnil i obraz hry. Brzy jsme skóre obrátili a převzali otěže zápasu, které jsme až do jeho konce nepustili. Dařilo se nám kombinovat, byli jsme nebezpeční směrem dopředu a v defenzivě jsme domácí do výraznějších šancí nepouštěli.“

Aktuální tabulka

Týniště 8 8 0 0 0 29:2 24 Jaroměř 8 8 0 0 0 26:4 24 Solnice 8 6 0 1 1 27:9 19 Roudnice 7 6 0 0 1 27:7 18 Trutnov B 8 4 3 0 1 15:7 18 Nepolisy 8 3 1 1 3 17:12 12 Kunčice 8 4 0 0 4 18:20 12 Náchod B 8 4 0 0 4 14:18 12 Loko HK 7 2 2 1 2 18:12 11 Česká Skalice 7 3 0 1 3 18:15 10 Sobotka 8 1 2 1 4 16:22 8 Nové Město 8 2 0 1 5 11:23 7 Lázně Bělohrad 8 1 0 1 6 8:19 4 Broumov 7 0 1 2 4 4:21 4 Velké Poříčí 8 1 0 0 7 9:39 3 Třebechovice 8 0 0 0 8 2:29 0

I. B třída

Staré Buky – Žacléř 3:2 (2:1)

Fakta – branky: 22. Pálinkáš, 30. Šošovička, 65. Miklušák – 10. Šimočko, 83. Ondráško. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 49. TJ Sokol Staré Buky: Miloš Kamitz – Záplata, Vyhnánek (62. Andrle), Křižovič, Koščál (66. Purkert) – Šošovička, Pištora, P. Knap, Trunkát – Pálinkáš (82. Hilbert), Miklušák. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Fidranský, J. Mádle, Šimočko, T. Skála (69. Pospíšil) – Pek, Gottwald, Brožek, Hošek – Ondráško, R. Schneider (46. Haviar).

Pavel Korec (Staré Buky): „V důležitém utkání jsme vydřeli tři body, které se nerodily vůbec lehce. Rychle jsme prohrávali, do poločasu i s trochou štěstí výsledek otočili a mohli přidat další branky. Nutno podotknout, že hosté měli také své šance. Do druhé půle opět lépe vstoupil soupeř, ale vyrovnat se mu nepodařilo a třetí brankou jsme udeřili my.“

Simon Gal (Žacléř): „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a zaslouženě šli po deseti minutách do vedení. Pak ale přišly dvě branky domácích, které jsme si prakticky dali sami. Před pauzou mohl vyrovnat Ondráško, ale ve skluzu nedokázal dostat míč za záda gólmana. Na začátku druhého poločasu jsme neproměnili tři šance a to nás zlomilo. Domácí pak předvedli festival neproměněných příležitostí, přesto dali jednu branku, u které jsme nechali soupeře čtyřikrát zakončovat.“

Vrchlabí B – Miletín 1:0 (1:0)

Fakta – branka: 28. Mejsnar. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 3:2. Diváci: 99. FC Vrchlabí B: Klekner – Bürger, J. Zajíc, Cink, L. Hawel – M. Hawel, Slavík (90. Joukal), Fink, Matěják (51. Štefan) – Hladík (74. Zarebski), Mejsnar (76. Mlejnek).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí): „V zápase s minimem šancí na obou stranách jsme byli šťastnější. V prvním poločase jsme se dokázali lépe zorientovat při závaru před brankou. Ve druhé polovině snaha hostů vyzněla naprázdno a nedokázali vyrovnat. V závěru po zmatcích v našem pokutovém území chyběla soupeři k remíze trocha štěstíčka.“

Dolní Kalná – Železnice 1:1 (0:0), na penalty 5:4

Fakta – branky: 68. Dress-ler – 3. Starý. Rozhodčí: Tůma. ŽK: 3:3. Diváci: 50. FK Dolní Kalná: Scharm – Zilvar, J. Navrátil, Strnádek, J. Jiřička – Mi .Stránský, Šulc – Š.Drinka (79. Kalenský), Najman (81.Ma. Stránský), T. Hampl – V. Kodytek (64. Dressler).

Radka Stránská (Dolní Kalná): „S ohledem na průběh utkání zlaté dva body. Vzhledem k dvěma tutovkám v 90. minutě jsme však bod ztratili. Hosté byli lepším týmem, ale svým pojetím hry zklamali, navíc své šance neproměnili. Od vedoucího celku tabulky jsme čekali daleko více. Kluci zápas odbojovali a v penaltách byli stoprocentní.“

Kocbeře – Skřivany 3:6 (1:3)

Fakta – branky: 35. a 89. Brutovský (obě z pen.), 82. Šmíd – 14., 44. a 60. Šimbovský, 31. Schubert, 77. Dítě, 80. Čapek. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (34. D. Jebavý). Diváci: 50. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha (46. Mohet), Krejsa, Blažek (79. J. Klust), Šturma – Hulík (64. Linhart), P. Matějka, Brutovský, Vomočil – Kilevník (74. Jarolím), Šmíd.

Vítězslav Šolc (Kocbeře): „Přestože jsme věděli, jak soupeř hraje, a tým na to upozorňovali, přesně z těchto situací jsme inkasovali… Je to stále dokola, herní nekázeň a nedisciplína. Vystupování a chování spolku Skřivan je naprosto šílenou ukázkou, jak dění okolo fotbalu nemá vypadat.“

Nová Paka – Dvůr Králové n. L. B 6:1 (3:0)

Fakta – branky: 3., 23., 36., 63. a 69. Rosputniak, 87. Machát – 56. Vejnar. Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 2:3. Diváci: 50. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Dobřichovský – D. Bednář, F. Horák, Rejl (56. Zlámal), Vejnar – D. Machek, Kasan, Prokůpek, Rejchrt (75. Pražák) – M. Otradovský (83. Hanek), Mertlík (75. M. Petráček).

Jiří Rejl (Dvůr Králové n. L. B): „Zasloužené vítězství domácích. Herně jsme sice byli Nové Pace vyrovnaným soupeřem, ale klasicky jsme předvedli doslova triviální chyby. Domácí byli velmi produktivní a jejich zkušenost zápas rozhodla.“

