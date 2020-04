Hradečtí sice měli připraveny všemožné varianty, ale nakonec na ně nedošlo. Největší sport prohrává s koronavirem, stejně jako celá společnost.

Jak verdikt vznikal?

Výkonný výbor fotbalové asociace sebral výstupy ze všech regionů, na jejich základě to vyhodnotil. Podle mě správně. Jediná návaznost, která není vyřešená, je otázka disciplinárních trestů. Ale tím se bude výkonný výbor asociace zabývat příště - na to je čas.

Ještě o víkendu se však mluvilo o tom, že by se počkalo, zda se nezačne hrát třetí dubnový víkend, že?

Ano, také my jsme měli termín 18. dubna jako poslední možný, od kterého by bylo možné dohrát soutěže v nezměněné formě. Ale vlastně už před pár dny bylo jasné, že nebude možné v toto datum začít.

Královéhradecký svaz měl připravený plán, jak dohrát soutěže v okleštěné formě. Například krajský přebor by se rozdělil na dvě skupiny. Proč to bylo zapovězeno?

Ano, to jsme měli, ale chtěli jsme postupovat jednotně s celou republikou. Nebylo by dobré, kdybychom si jeli svoji ligu, i když bychom si to možná obhájili. Bylo by to špatně.

Počítali jste však s tím, že dohrajete Pohár hejtmana, který dospěl do čtvrtfinále.

Přesně tak. MOL Cup, republikový pohár, se dohrávat bude, my nemůžeme. Podle mě je to velká škoda.

Proč?

My to bereme i tak, že dostáváme podporu od krajského úřadu - například pro mládežnické trenéry - a finálový zápas je možnost, jak poděkovat.

Vítěz krajského poháru navíc postupuje do MOL Cupu. Jak se to bude nyní řešit?

Podle všeho dostane šanci loňský vítěz, tedy Libčany. Ještě jsme se bavili o tom, že bychom pohár nějak dohráli, ale v tuhle chvíli nevím, jak to dopadne. Musíme to rozhodnout na krajském výkonném výboru. Jenže vítěz by stejně zřejmě neměl šanci jít do MOL Cupu.

Další zamotanou věcí je, že bylo sice vyhlášeno, že jsou soutěže anulovány, ale pořadí zůstává. Proč to tak je?

Musí to tak být. Tabulky platí k 8. dubnu. Potřebujeme to kvůli doplňování soutěží. Může se stát, že některé týmy zaniknou, mužstva z vyšších soutěží půjdou kvůli finanční situaci níže… Potom to bude potřeba řešit. A právě ze stávajícího pořadí budeme vycházet.

Takže Libčany jsou v krajském přeboru první, přesto pohár nedostanou…

(usmívá se) Ano, je to tak. Jde opravdu jenom o technickou záležitost.

Do kdy by měla být známá podoba soutěží pro další sezonu?

Samozřejmě bude záležet na situaci. Ale FAČR nastavil datum 15. srpna jako nejzazší možný termín. Věříme, že to bude dřív, protože pak bychom měli problém dohrát podzimní část. Jenže není to tak jednoduché: Nikdo neví, jestli se dohraje liga, od níž se odvíjí druhá i třetí liga a naše soutěže. Uvidíme.

Mluví se o tom, že by mohl Náchod z divize do ČFL. Je to reálné?

Šance je hodně živá. Ve třetí lize je dost týmů, které nemají jasno.

Zvládl by Náchod tento skok?

Jako klub ano, ale myslím, že do mužstva by potřeboval při zachování současné osy přivést tři hráče. Tím myslím opravdové posily.

Jak reagují na současnou situaci obchodní partneři krajského svazu?

Myslím si, že tento rok bysme měli přežít bez větších problémů. Je to hořké, ale vlastně ušetříme za první půlrok. U partnerů je to různé. Někteří nás ujistili, že bude vše v pořádku, další čekají. Není se co divit.