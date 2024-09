Aktualizujeme

Kdepak, tohle nebude obyčejný fotbalový víkend. A řeč není jen o Královéhradeckém kraji. Nebývalá předpověď počasí doslova vyhrožuje široké veřejnosti. Leckde se ruší kulturní i společenské akce a na špičkách jsou i sportovci.

Aby ne! Ono sportovat v dešti ještě není nijak neobvyklé, jenže musíte na to mít odpovídající podmínky. Jít si zaběhat? Projet se na kole? Všechno OK. Vždyť i fotbaly se v dešti hrají, nic neobvyklého.

Jenže když je déšť hodně vytrvalý a ke všemu má výrazně stoupnout jeho intenzita, hrozí, že zelené trávníky jeho příval neustojí.

„Sportovně technická komise prozatím nepřistupuje k plošnému odložení utkání v soutěžích řízených Královéhradeckým KFS. Vyzýváme kluby k maximální kooperaci s překládáním zápasů na hrací plochy s umělým povrchem, případně ke změně pořadatelství tak, aby se co největší počet utkání odehrál,“ stojí přesto v prohlášení vydaném ve čtvrtek odpoledne Královéhradeckým KFS.

close info Zdroj: Deník/Tomáš Otradovský zoom_in Na dvorském stadionu najdete hned několik míst, kde stojí voda.Do pátečního rána odložily své domácí zápasy jen ve Dvoře Králové nad Labem a Jičíně. Ve městě na Labi se nelze ničemu divit. Stadion stojí doslova na břehu Labe, již ve čtvrtek večer byl podmáčený a zlepšení se v tomto ohledu očekávat nedá.

„Vzhledem k počasí následujících dnů Vás chci požádat o přesun tréninků z travnaté plochy na UMT minimálně do konce tohoto týdne, případně začátkem příštího. Zároveň by bylo záhodno odložit sobotní zápas mužů s Červeným Kostelcem, případně i zápas žáků ať už v neděli či v pondělí (pokud bude stále pršet),“ požádal ve Dvoře Králové nad Labem správce stadionu v e-mailové zprávě, kterou odeslal Jiří Schreiber, vedoucí provozu letního stadionu, členům vedení klubu.

„Předpokládáme, že z pravého rohu se stane opět ‚plovoucí trávník‘, nemluvě o velkém podmáčení celé plochy hřiště včetně nových brankovišť. Je otázka na přírodu kdy přestane pršet a dojde k plnému obnovení celého hřiště, ale to budeme vědět příští týden,“ dodal Schreiber.

Dvorští fotbalisté s odložením víkendového programu na stadionu neváhali a jak prozradil Krkonošskému deníku šéftrenér mládeže Stanislav Ježek, nebylo ani jiné východisko.

„Na oko je trávník zatím ve slušné kondici, ale díky přicházejícímu deštivému počasí by nezrušení programu mohlo znamenat jeho zničení pro celý podzim - už by se z toho nemusel vzpamatovat a hrát na ‚poli‘ by se nikomu nechtělo. Předpovědi a varování meteorologů i vlády jsou velmi vážné a pokud by se v našem regionu naplnily, tak by to mohlo znamenat velkou pravděpodobnost záplav,“ potvrdil Ježek správnost rozhodnutí vedoucího správy stadionu.

„Naše sportoviště jsou v úrovni horní části koryta Labe. Pokud dojde k vzestupu hladiny nad úroveň koryta Labe na nábřeží, máme Labe na hřišti i na umělce. Toto by pro nás byla katastrofa, protože jiné hřiště nemáme a navíc by šlo Labe přes/skrz hlavní tribunu. Ani nechci domýšlet následky pro chod našeho klubu,“ doplnil Stanislav Ježek.

Dvorské celky tak naposledy trénovaly ve středu. Čtvrteční i páteční program vedení oddílu plošně zrušilo s tím, že některé mládežnické týmy využijí tělocvičnu. Odklad se týká i většiny víkendových utkání.

„Zápasy se odkládají plošně a pro každý tým se jedná o jeden odložený zápas. Najít náhradní termín by neměl být problém, i kdyby to mělo být v týdnu. V tento moment jsou myslím důležitější věci, než tvrdohlavě lpět na sehrání zápasů. Na rušení tréninků a překládání zápasů slyší rodiče s pochopením. Sami jsou v očekávání, co z toho nakonec bude,“ doplnil šéftrenér královédvorské mládeže i kladný postoj rodičů.

„Pravděpodobně se jedná pouze o tři až čtyři dny, pak by se vše mělo vrátit k normálu. Pokud samozřejmě mezitím nedojde k nějaké pohromě. Pevně doufám, že se ta varování nenaplní a že k žádným katastrofickým scénářům nedojde. Vždy je ale dobré být připraven,“ dodal Stanislav Ježek.

Dosud odložená utkání řízená Královéhradeckým KFS A1A0602 Dvůr Králové n. L. – Červený Kostelec (KP mužů)

A1A0603 Česká Skalice – Chlumec nad Cidlinou B (KP mužů)

A3A0601 Jičín B – Kosičky (I. B třída mužů)

D1A0602 Dvůr Králové n. L./Bílá Třemešná – Stěžery (KP mladšího dorostu)

E1A0606 Vysoká nad Labem– Nová Paka/Stará Paka (KP starších žáků)

Deník bude situaci po celý víkend, od pátku do neděle, bedlivě sledovat a seznam odložených utkání doplňovat. Sledujte proto právě tento příspěvek, kde se dozvíte nejvíc.