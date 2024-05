Repríza podzimního duelu na hřišti Týniště nad Orlicí se v sobotu proti stejnému soupeři povedla fotbalistům Dvora Králové nad Labem. Vítěznou branku zaznamenal Filip Machač, dvěkrát se v závěru prosadil kanonýr David Knespl. Šlo o souboj týmů, které se před lety potkávaly v divizní soutěži. V neděli 25. kolo krajského přeboru pokračuje šesti zápasy.

Podívejte se na sestřih branek z utkání Dvora Králové nad Labem s Týništěm nad Orlicí (3:0). | Video: Jaroslav Jirousek

Pětadvacáté dějství Votrok Krajského přeboru bylo tradičně rozděleno do dvou hracích dnů a v tom prvním byly sehrány dva atraktivní zápasy. Nejprve fotbalisté Lázní Bělohrad vylepšili své záchranářské postavení výhrou 2:1 nad Třebší a poté se tým Dvora Králové nad Labem dokázal poradit se soupeřem z Týniště nad Orlicí.

Domácí byli v duelu papírovým favoritem a tento fakt navíc potvrdil i pohled na sestavy obou mužstev. Zatímco Dvoráci se po dlouhé době mohli opřít o takřka kompletní seznam hráčů, jejich soupeř přijel na břeh Labe bez řady opor.

Votrok Krajský přebor – 25. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Týniště nad Orlicí 3:0 (1:0)

Ačkoliv si během prvního poločasu vytvořili oba soupeři po dvou nadějných příležitostech, na první změnu stavu si musela slušná divácká návštěva počkat až do nastaveného času. V něm hosté zahrávali rohový kop, po němž však udeřil soupeř.

Dvorští fotbalisté měli v utkání znovu skvělou podporu fanoušků.Zdroj: Stanislav JežekRychlou kombinací se míč dostal od Matuly přes Janatu k Jirouskovi, jeho lob skončil na tyči a za záda Ottmara jej hbitě vrátil Machač - 1:0.

Kotel mladých domácích fanoušků mohl poprvé slavit, podruhé pak vyvolával střelce znovu až ve finiši utkání. Hosté se totiž po pauze přes pozorně bránícího soka nedostávali a když museli více otevřít hru, favorit toho využil. V 85. minutě obral soupeře o míč Hruška, pozorný Trnka vyslal do úniku Knespla a ten už si zkušeně věděl rady.

Stejný hráč pak sedmou jarní trefou udeřil potřetí, když si po další „krádeži“ míče obhodil na půli hřiště Ottmara a upaloval zcela sám na opuštěnou branku. Dvoráci tak zvládli skvěle „anglický“ týden a po šťastné středeční výhře v Chlumci nad Cidlinou potvrdili body tam, kde se jim v sezoně příliš nedaří - doma.

Fakta – branky: 45. (+1) Machač, 85. a 90. (+1) Knespl. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 1:2. Diváci: 200. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Rejl (67. Trnka), Olawoyin, M. Janata – M. Machač (70. Sojka), M. Jirousek, T. Formánek, M. Hruška (84. M. Hák) – D. Vitebský, Knespl. SK Týniště nad Orlicí: Ottmar – Diblík (86. T. Voda), Nedomanský, Kadavý, Forejtek – Šotola, Kollár, Krupka (31. Duha), Winkler (72. M. Tulach) – D. Šedivý (84. D. Horák), Provazník.

Vzájemné zápasy v sezoně Týniště n. O. – Dvůr 0:3 (0:0), branky: Allen 2, T. Formánek

Dvůr – Týniště n. O. 3:0 (1:0), branky: Knespl 2, Machač V divizi C Dvoráci ze šesti domácích zápasů čtyři vyhráli (4 1 1), nejvyšším rozdílem v srpnu roku 2006 výsledkem 7:1! Na hřišti soupeře byla bilance vzácně vyrovnaná (2 2 2) a v jediném pohárovém duelu jsme na konci července roku 2005 uspěli v penaltovém rozstřelu (3:2) a poté přivítali pražskou Slavii (0:3).

Ohlasy trenérů

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Jsme rádi za vítězství, protože býváme před domácím kritickým publikem nervózní. Navíc jsme si byli vědomi kvality soupeře i skutečnosti, že jsme měli anglicky týden a to ještě v podstatě s dvanácti hráči do pole. O to více si vítězství s nulou ceníme, ač se nerodilo lehce. Do příštích zápasů musíme přidat více kvality a sebevědomí. A jak skandovali naši mladí fanoušci, hoši děkujeme.“

David Holman, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Absence Voda, Kadavý, Šreibr, Cvejn, Repák, Malý. Hrají zranění hráči. Dík patří hráčům B týmu a dorostu, pro některé šlo o první start v krajské soutěži. Za stavu 0:0 máme dvě vyložené šance, nedáme. První minuta nastaveného času: čas 45:30 zahráváme roh, čas 45:48 dostáváme gól - bez komentáře. Změna rozestavení, následuje snaha, ale je to křeč. Místo tlaku další dětské chyby, je to 2:0 a je po nás. Nezbývá než se dát dohromady a bojovat, tabulka ukazuje jasně, hrajeme stále o hodně. Kvalitní řízení trojice rozhodčích.

Další sobotní výsledek: Lázně Bělohrad – Třebeš 2:1. Nedělní program – 13.30: Dobruška – Náchod. 14.00: Chlumec nad Cidlinou B – Solnice, Rychnov nad Kněžnou – Jičín. 17.00: Police nad Metují – Jaroměř, Červený Kostelec – Libčany, Hořice v Podkrkonoší – Česká Skalice.

Po závěrečném hvizdu domácí fotbalisté poděkovali neúnavně povzbuzujícím fanouškům za podporu.Zdroj: Stanislav Ježek