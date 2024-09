Před týdnem vysoko prohráli na hřišti Skřivan a o tomto víkendu chtěli na neúspěch zapomenout výhrou nad dalším soupeřem. Fotbalisté Dolní Kalné se ale k reparátu nedostali. Stejně jako všechny zbylé duely 6. kola A skupiny I. B třídy, byl také jejich střet se Sokolem Nepolisy odložen.

Jak v tomto případě fotbalista zprávu o zrušení zápasu přijímá a jaký například volí plán? Z dolnokalenského oddílu si Krkonošský deník vybral kapitána Tomáše Navrátila a ten mimo jiné popsal, jak zcela netradiční fotbalovou sobotu vnímal a prožil.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in V Dolní Kalné se o víkendu fotbal nehrál.Tomáši, kdy jste se dozvěděl, že vaše utkání s týmem z Nepolis bylo definitivně odloženo?

Odložení utkání se řešilo na týmovém chatu někdy v pátek dopoledne, ale každý asi tušil, že se na devadesát procent hrát nebude. Definitivní verdikt jsme se dozvěděli v pátek po obědě. Osobně si myslím, že to byl správný krok, protože by se o fotbalový zápas vlastně nejednalo. Byla by to bitva na blátě, nedej bože by se někomu něco stalo, což žádný tým při své hráčské situaci nechce. Navíc by si v té zimě nenašlo tolik fanoušků k nám Pod Kaštany cestu. Pro fanoušky to přece děláme, takže by to nedávalo smysl.

Nepřekvapilo vás trochu, že s ohledem na předpověď počasí neodložil krajský fotbalový svaz plošně celé kolo už na čtvrtečním zasedání STK?

Abych řekl pravdu, docela mě to překvapilo, nicméně jsou týmy, které chtějí opravdu za každou cenu utkání odehrát, protože jim termíny v týdnu nevyhovují. Ale to jsou opravdu výjimky. Jak jsem již odpověděl v první otázce, fotbal se dělá pro lidi a v tomto počasí by nepřišli. Chápu, že je problém hledat náhradní termíny a vyhovět tak oběma stranám, vše je ale o včasné komunikaci.